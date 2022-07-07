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Новости Война
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Россия готовится к мародерству украинского металла в "промышленных масштабах", - СМИ

маріуполь

Оккупационные войска России начали возобновлять работу Мариупольского порта, чтобы начать кражу украинского металла в промышленных масштабах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя.

"Первый корабль зашел в Мариупольский порт, чтобы загрузить краденую продукцию, еще 28 мая. После он совершил минимум три таких рейса – это те, что удалось отследить с помощью программ морской локации, и которые можно будет использовать в качестве доказательства в рамках уголовного расследования. Сколько рейсов было действительно, сказать сложно, ведь пиратские корабли РФ часто выключают локацию во время прохождения. По этой же причине невозможно отследить пути прохождения судов, нагруженных украинским зерном", - отмечает издание.

В ближайшее время кража металла усилится, предупреждают журналисты, ведь на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "мародерство на государственном уровне на низком старте".

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"Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал", - сказал он.

Как известно, металл, который ворует Россия из Мариупольского порта, принадлежит заводам "Азовсталь" и ММК им. Ильича компании "Метинвест". Компания уже заявила, что имеет технические возможности для отслеживания каждого украденного металлического листа. И предупредила, что разрабатывает сразу несколько юридических механизмов, позволяющих привлечь к международной уголовной ответственности всех, кто причастен к краже.

Автор: 

Мариуполь (5705) мародерство (461) россия (95361) Метинвест (186) металл (79) Азовсталь (375)


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Голодомор хотят устроить как чирвоные диды когда-то. Зачем такие заголовки писать?
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07.07.2022 13:53 Ответить
Так може Точка У поставить рашкіни суда в ремонт ?
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07.07.2022 14:13 Ответить
"Точка" всего до 120 км. Увы.
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07.07.2022 14:44 Ответить
а вот Боброедка уже щедро делится краденным с временно оккупированного Херсона......
https://twitter.com/i/status/1544780646094094337
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07.07.2022 14:19 Ответить
нічого, ще відільється вшкрябкам це все, " і крадене зерно застрягне комом в горлі, і крадений метал на дно потягне".
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07.07.2022 14:32 Ответить
Не в коня корм. Ворованное еще никому пользы не принесло...
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07.07.2022 14:37 Ответить
Курва навіть на цім сайті одні кацапи,яка тут мова про Україну.
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07.07.2022 15:00 Ответить
что и требовалось ожидать, судя про примерам того же ДНР и ЛНР, где в свое время было украдено и вывезено в рашу оборудования с предприятий, остальное резали на лом и так же вывозилось
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07.07.2022 19:17 Ответить
Вчіться.

Чи ви думаєте росіяни самі виплатять репарації? Їх можна буде з цих гоблінів взяти лише силою.
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07.07.2022 19:40 Ответить
 
 