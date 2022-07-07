Россия готовится к мародерству украинского металла в "промышленных масштабах", - СМИ

Оккупационные войска России начали возобновлять работу Мариупольского порта, чтобы начать кражу украинского металла в промышленных масштабах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя.

"Первый корабль зашел в Мариупольский порт, чтобы загрузить краденую продукцию, еще 28 мая. После он совершил минимум три таких рейса – это те, что удалось отследить с помощью программ морской локации, и которые можно будет использовать в качестве доказательства в рамках уголовного расследования. Сколько рейсов было действительно, сказать сложно, ведь пиратские корабли РФ часто выключают локацию во время прохождения. По этой же причине невозможно отследить пути прохождения судов, нагруженных украинским зерном", - отмечает издание.

В ближайшее время кража металла усилится, предупреждают журналисты, ведь на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "мародерство на государственном уровне на низком старте".

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"Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал", - сказал он.

Как известно, металл, который ворует Россия из Мариупольского порта, принадлежит заводам "Азовсталь" и ММК им. Ильича компании "Метинвест". Компания уже заявила, что имеет технические возможности для отслеживания каждого украденного металлического листа. И предупредила, что разрабатывает сразу несколько юридических механизмов, позволяющих привлечь к международной уголовной ответственности всех, кто причастен к краже.