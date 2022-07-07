Террор в Кременной: оккупанты расстреливают людей за проукраинскую позицию прямо на улице, - Гайдай. ВИДЕО
Войска РФ проводят террор в Кременной Луганской области: оккупанты расстреливают людей на улицах.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, о таких фактах местные власти узнают все чаще и чаще.
"Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией, или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", - подчеркнул Гайдай.
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+25 Saskia Jansen
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+18 Власов Сергей #321358
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Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.
Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"
Антон Павлушко,
@informnapalm
старый омбудсмен сильно язык свой распускала.....
і ще ніколи, не обобщай, тим самим ти ображаєш воїнів, волонтерів, медиків з тих регіонів, зокрема полку 'Азов', узагальнювати не розібравшись ,це великий гріх, який провокує розкол у суспільстві
- убивают