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Новости Война
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Террор в Кременной: оккупанты расстреливают людей за проукраинскую позицию прямо на улице, - Гайдай. ВИДЕО

кремінна

Войска РФ проводят террор в Кременной Луганской области: оккупанты расстреливают людей на улицах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, о таких фактах местные власти узнают все чаще и чаще.

"Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией, или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", - подчеркнул Гайдай.

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оккупация (10117) расстрел (498) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6491)


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Топ комментарии
+25
Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:00
+25
Но мост валить это нужно однозначно и будь что будет, плевать на последствия и так уже. да и как говорил зебил - хуже точно уже не будет!!! Так что я жду разрушение моста больше чем свой день рождения, новый год и вообще всех праздников вместе взятых
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07.07.2022 14:08
+18
где наш новый омбудсмен язык в заднице почему молчим не трубим на весь мир об очередном геноциде или не велят власти
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07.07.2022 14:02
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Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:00 Ответить
За крынский мост кацапы грозилить ядерным оружием лупануть по урядовому девяносто пятому кварталу. И с большей долей вероятности они это сделают. Ведь Европа сглотнет, шольц будет валять шольца, микрон звонить *****, Джонсон не поможет, увы, а ленд-лиз от старика Байдена еще не скоро. Врядли наши партнеры устроят мировой ядерный махач, к сожалению, в случае чего. Тут скорее нет, чем да
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07.07.2022 14:06 Ответить
Но мост валить это нужно однозначно и будь что будет, плевать на последствия и так уже. да и как говорил зебил - хуже точно уже не будет!!! Так что я жду разрушение моста больше чем свой день рождения, новый год и вообще всех праздников вместе взятых
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07.07.2022 14:08 Ответить
Тунца они соснут за крымский мост...
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07.07.2022 14:10 Ответить
Да им похер уже. Щас они нахимичат на ЗАЭС. Главное, что б случае чего ветер дул в сторону крысма. Сейчас никто такого рода аварии ликвидировать не будет, как в ссср, дураков нету. Главное что бы на фоне общего звиздеца, если случиться авария не случилось такого:
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07.07.2022 14:13 Ответить
Вы пребываете в пессимизме, это вредно для здоровья...
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07.07.2022 14:16 Ответить
А жители Кременной наверно в оптимизме пребывают особенно те которых постреляли...
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07.07.2022 14:18 Ответить
И они в пессимизме, как и весь бамбас, не хотели защищать Родину то могли ведь выехать, нет остались, все справедливо...
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07.07.2022 14:30 Ответить
Залишаються як правило пенсіонери і найбідніші верстви населення і плюс ті, хто чекав ворога принципово
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07.07.2022 14:59 Ответить
и здоровые мужики призывного возраста
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07.07.2022 15:20 Ответить
Якщо по 95-ому лупануть, то не така вже й шкода. Україна має багато розумних людей, є чим замінити. А так всіляких гнид, тіпа татарова, чи ермака не здихатись.
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07.07.2022 14:13 Ответить
Как не крути, а начнется хаос и дестабилизация. Так что боневтик пусть пока будет, даже в качестве мебели. Есть генштаб и армия, а этого полудурка можно держать на кокаине, главное шоб не отсвечивал
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07.07.2022 14:17 Ответить
А вот не станет Аня колоться, а Макрон бояться, и что дальше? Сдуется фюрер. Потому что одно дело грозиться, и совсем другое - получить ядерный удар в ответ. Финляндия в НАТО вступила, так мордор уже и орков отвел подальше от границы. Пояснить, почему, или сам догадаешься?
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07.07.2022 14:22 Ответить
Фуфлогон рашистский ,внимание , тема про геноцид и террор ********* против гражданского населения! Идешнах ,вслед за хрюсским кораблём ,блём,блём...
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07.07.2022 14:27 Ответить
где наш новый омбудсмен язык в заднице почему молчим не трубим на весь мир об очередном геноциде или не велят власти
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07.07.2022 14:02 Ответить
А хтось точно знав, що робилося в Бучі та Гостомелі до того, як їх звільнили?
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07.07.2022 14:06 Ответить
так, вже тоді були перехоплення в яких русскіє самі хвалилися терором над місцевими пр и чому вбивали навіть не спитавші позицію.
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07.07.2022 14:11 Ответить
Кацап?
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07.07.2022 14:07 Ответить
вот именно потому и молчим, что нехер клеветать на "вежливых людей".....
старый омбудсмен сильно язык свой распускала.....
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07.07.2022 14:13 Ответить
Єєєєє,плять, что это был за выперд ,рашкотварь падлючая? Идешнах!
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07.07.2022 14:33 Ответить
дятел, между строк читать учись......
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07.07.2022 16:56 Ответить
він занадто любить незаконні збагачення, щоб він язик зі сраки витягнув нам мабуть прийдеться цілим Світом йому на збагачення збирати, при чому треба ж буде перебити ставку іншіх гравців.
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07.07.2022 14:21 Ответить
яке ж мерзенне населення цих проросійських регіонів, щоб ті їм не зробив хорошого та гарного, їх все одно тягне в багнюку, до своїх..., нащадки рабів і кацапів...
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07.07.2022 14:04 Ответить
Ты думаешь такие люди не найдутся в условных Черкассах или Львове?
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07.07.2022 14:06 Ответить
Знайдуться, але в пропорційному відношенні їх набагато менше.
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07.07.2022 14:08 Ответить
Их всё равно слишком много.
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07.07.2022 14:10 Ответить
Потому и война, разруха начинается в головах...
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07.07.2022 14:12 Ответить
Причем самые опасные - не дедушки и бабушки, а те кому 50-60 лет, с ностальгией об ушедшей молодости. Эти умеют телегой и Вайбером пользоваться и жизненная энергия ещё есть.
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07.07.2022 14:16 Ответить
Ще й виплодки десь на параші, а ці ж мріють з ними зустрітися знаєм таких тварюк
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07.07.2022 14:47 Ответить
Звичайно найдуться, але їх дуже мало. Це не те, що на бамбмсі 80 відсотків потомки завезених йоською сраліном після голодомору.
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07.07.2022 14:09 Ответить
якщо би там 80% були за рашку, рашка би там так не вигрібала би, не було би партизанського руху, вже навіть в Донецьку і Луганську, русскіх ненавидять, їм то правда любові до України не додає, але сам факт.
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07.07.2022 14:13 Ответить
Там есть и проукраинские. Я вот с удивлением вижу в твиттере в каждом городке куда прилетают наши ракеты отписываются местные на украинском. Хотя казалось бы - 8 лет под оккупацией. Но вот они живут с этими ватанами. За них надо сражаться. А вату за русским кораблем.
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07.07.2022 14:15 Ответить
рашка выгребает от ВСУ, а не от перевертнев
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07.07.2022 15:25 Ответить
найдутся особенно с 2014 г когда начали шастать по всем городам Украины.
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07.07.2022 15:23 Ответить
хтось може й обожнює лизати черевик господаря у себе на шиї, але їх явно не більшість. Просто держава про..ла, чекали від колаборантів комінгауту, все не на часі було, а тепер людей, які не хочуть мати нічого спільного з терористами, вбивають.
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07.07.2022 14:14 Ответить
Насправді залишаються як правило ,пенсіонери , найбідніші слої населення і плюс ті, хто чекав на ворога принципово
і ще ніколи, не обобщай, тим самим ти ображаєш воїнів, волонтерів, медиків з тих регіонів, зокрема полку 'Азов', узагальнювати не розібравшись ,це великий гріх, який провокує розкол у суспільстві
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07.07.2022 15:14 Ответить
Ну так коллаборантов никто у нас не трогает, вот они считают что правы. Любимая фраза моя во время войны - тупость наказуема и выживание с точки зрения эволюции не обязательно.
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07.07.2022 14:05 Ответить
ага, інша точка зору, треба зрозуміти, пробачити і прийняти, і чим неприйнятніші речі ви приймаєте тим "демократичність" ваша више і више, підмінили поняття, перетворили демократію на чорт знати що.
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07.07.2022 14:17 Ответить
Ну Гайдай очень быстро сдал Креминную. Теперь народ умнее, если где появляется Гайдай, надо сразу валить. После успешной сдачи Луганской области интересно, куда его назначат.
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07.07.2022 14:08 Ответить
Фуфлогон ,а Гайдай тут причем ,он что осуществляет военное руководство в области ,длбб ?
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07.07.2022 14:37 Ответить
А чому росейське лайн не розстрілювати в Україні?
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07.07.2022 14:09 Ответить
Можно пойти невзорова отмудохать
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07.07.2022 14:15 Ответить
а цей новоспечений "громадянин" України, навіть пробачення, курва, не попросив, кажуть звалив до Ізраєлю. То там би і отримував громадянство. Чого до нас приліз.
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07.07.2022 14:19 Ответить
кто это будет делать у них же еще есть паспорт Украины они граждане Украины и граждане рефии
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07.07.2022 15:31 Ответить
что делают граждане Украини с проукраинской позицией, встречая врага прямо на улице?
- убивают
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07.07.2022 14:20 Ответить
Чим?
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07.07.2022 14:49 Ответить
Ти ж живий - знач не вбивають
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07.07.2022 14:50 Ответить
З кацапами все зрозуміло, це терористи і потрібно було готуватися до їх зустрічі і захисту наших громадян. А що робив Боневтік? Не соромно сьогодні його представникам робити вигляд, що вони тут ні до чого?
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07.07.2022 14:55 Ответить
коллабрантов которые ждали нужно расстреливать, а не делать из них потерпевших
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07.07.2022 15:30 Ответить
Саме через це багато хто на камеру робить вигляд, що радіє окупантам...
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07.07.2022 17:13 Ответить
 
 