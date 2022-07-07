Террор в Кременной: оккупанты расстреливают людей за проукраинскую позицию прямо на улице, - Гайдай. ВИДЕО

Войска РФ проводят террор в Кременной Луганской области: оккупанты расстреливают людей на улицах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, о таких фактах местные власти узнают все чаще и чаще.

"Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией, или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", - подчеркнул Гайдай.

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