Бывший "слуга народа" Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль из Херсона в РФ, - Венедиктова

Экс-нардеп Алексей Ковалев помогал рашистам вывозить зерно и соль из оккупированной Херсонщины в Россию.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. В начале оккупации он уехал на Херсонщину якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть показания, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ" , – рассказала она.

"Консерва" открылась его ФБ-постом с увлечением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель России и настаиванием, что "Россия навсегда". Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял", - добавила генпрокурор.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

ГБР сообщил экс-нардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.

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