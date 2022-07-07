Бывший "слуга народа" Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль из Херсона в РФ, - Венедиктова
Экс-нардеп Алексей Ковалев помогал рашистам вывозить зерно и соль из оккупированной Херсонщины в Россию.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. В начале оккупации он уехал на Херсонщину якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть показания, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ" , – рассказала она.
"Консерва" открылась его ФБ-постом с увлечением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель России и настаиванием, что "Россия навсегда". Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял", - добавила генпрокурор.
Ранее сообщалось, что экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.
ГБР сообщил экс-нардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.
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А, Венедіктова?
Пару прізвищ!
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
@КиївМіськБудда
Серед нових облич виявилося набагато більше зрадників, які перейшли на бік окупанта, ніж патріотів, які пішли захищати країну на фронті.
Про слуг на фронті я навіть не чув, а зе-колаборанти - у новинах щодня.
Якщо зелені переможуть на наступних виборах - Україні кінець.
Прочитав,що ледь не в підручниках Історії будуть вивчати,як вдало наші ЗСУ вийшли з Лісічанска.
Нам вже таке.....на вуха вішають!
Прапор на белюдному Зміїному! Символ! Перемога! А як живуть в окупації ті хто ненавидить росію,подумали? Врятували? Чи кинули? до "ленд лізу" якого не буде,як і Джонсона на посту прем"єра?
@LAvCwgnv8wd97r8
дізнаємося, коли вони, як завжди, вже будуть у Ростові,.. а може і з самою Бенідіктовою та Бєнєй?..(