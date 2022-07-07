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Новости Война
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Бывший "слуга народа" Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль из Херсона в РФ, - Венедиктова

ковальов

Экс-нардеп Алексей Ковалев помогал рашистам вывозить зерно и соль из оккупированной Херсонщины в Россию.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. В начале оккупации он уехал на Херсонщину якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть показания, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ" , – рассказала она.

"Консерва" открылась его ФБ-постом с увлечением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель России и настаиванием, что "Россия навсегда". Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял", - добавила генпрокурор.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

ГБР сообщил экс-нардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.

Читайте: Бывшему "слуге народа" Ковалеву сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве РФ, - ГБР

Венедиктова Ирина (726) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+17
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07.07.2022 15:04
+15
Але виявляється, що ЗЕлені у нього досі мандат депутата не забрали, тільки з власної шаки вигнали, причому не автоматом..
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07.07.2022 15:04
+14
дуже багато "цікавих персонажів" в слугах народу, і суцільна тиша в ВР
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07.07.2022 15:09
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В інеті тисячі запитів " Як позбутись громадянства України", докерувались ЗЕлені тварюки!
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07.07.2022 15:03 Ответить
"настоящий" слуга народа - кацапского
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07.07.2022 15:04 Ответить
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07.07.2022 15:04 Ответить
Але виявляється, що ЗЕлені у нього досі мандат депутата не забрали, тільки з власної шаки вигнали, причому не автоматом..
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07.07.2022 15:04 Ответить
Ця слуга зрозуміло чия!Інші слуги чиї?
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07.07.2022 15:04 Ответить
А хто допомогав оркам здавати Херсонщину?
А, Венедіктова?
Пару прізвищ!
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07.07.2022 15:05 Ответить
Вийдуть самі на себе, тому "очко государєво" їб*льце не відкриває)
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07.07.2022 15:08 Ответить
Та верещучка прямим текстом у себе на фб написала, всім все і так зрозуміло
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07.07.2022 15:10 Ответить
дуже багато "цікавих персонажів" в слугах народу, і суцільна тиша в ВР
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07.07.2022 15:09 Ответить
Кінець буде банальний - вибухівка.
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07.07.2022 15:10 Ответить
один з зелених чуваків подався чумакувати на парашу ))
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07.07.2022 15:10 Ответить
Партію Слуга Бені требам заборонити за антиукраїнську діяльність її вйух.
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07.07.2022 15:12 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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07.07.2022 15:12 Ответить
Чи зробить правильні висновки населення України, яке поки що складно називати українським народом?

@КиївМіськБудда

Серед нових облич виявилося набагато більше зрадників, які перейшли на бік окупанта, ніж патріотів, які пішли захищати країну на фронті.

Про слуг на фронті я навіть не чув, а зе-колаборанти - у новинах щодня.

Якщо зелені переможуть на наступних виборах - Україні кінець.
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07.07.2022 15:12 Ответить
Этот мудак сдал рабZee всю резидентуру Украины на Мацковии...
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07.07.2022 15:14 Ответить
а хто зараз припинив бойові дії ? Нам до грудня будуть плести що зброї мало.
Прочитав,що ледь не в підручниках Історії будуть вивчати,як вдало наші ЗСУ вийшли з Лісічанска.
Нам вже таке.....на вуха вішають!
Прапор на белюдному Зміїному! Символ! Перемога! А як живуть в окупації ті хто ненавидить росію,подумали? Врятували? Чи кинули? до "ленд лізу" якого не буде,як і Джонсона на посту прем"єра?
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07.07.2022 15:17 Ответить
Зелені нео- більшовики. Так само як і попередники накликали на країну своїх друзів із-за порєбріка
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07.07.2022 15:18 Ответить
вот ********** ватный!
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07.07.2022 15:18 Ответить
Незручна Правда

@LAvCwgnv8wd97r8

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07.07.2022 15:22 Ответить
..а кому зараз допомагає дермак, татаров, гетьманцев, арахніда.....?..
дізнаємося, коли вони, як завжди, вже будуть у Ростові,.. а може і з самою Бенідіктовою та Бєнєй?..(
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07.07.2022 15:24 Ответить
Колишніх слуг народу не буває. Всі вони працювали і продовжують працювати на шкоду Україні, тобто служити народу, але не українському! Саме вони саботували виділення коштів на оборону, пускаючи їх на популістські забаганки!
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07.07.2022 15:41 Ответить
Якщо провести ретельну роботу спецслужбам, то в партії прислуг кацапського народу, можна саджати кожного депутата
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07.07.2022 15:43 Ответить
Звичайний представник Зеленського і коломойського...
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07.07.2022 15:45 Ответить
А скільки слуг ще допомагає окупантам?
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07.07.2022 15:46 Ответить
"Слуги урода" колишніми не бувають - це тавро на все життя!
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07.07.2022 15:59 Ответить
"Хорошого" слугу знайшли, але хіба він один такий, понадівали на себе вишиванки або військову форму і рулять, хоч рядовим військовим приходиться купувати самим, одні поховались на курортах, інші в укриттях ВР, морди понаїдали, що зразу і не впізнаєш на екранах. Сумно на все дивитись і все бачити.
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07.07.2022 16:19 Ответить
Экс-нардеп??? так они его только из фракции выгнали, он до сих пор народный депутат и все-также зарплату на карточку получает.
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07.07.2022 17:12 Ответить
Це депутатт Верховної Ради з партії Порошенко? То виходить правильно робила Бенядіктова, що переслідувала тільки Порошенко?
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07.07.2022 17:19 Ответить
 
 