Ким о целесообразности эвакуации из Николаева: Если нет работы и есть возможность находиться, где безопаснее - лучше уехать

Жители Николаева, работающие и поддерживающие экономику, могут оставаться в городе. Другим следует эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, из города постоянно курсируют эвакуационные автобусы. Часть людей покидает Николаев, но есть жители, которые уже возвращаются.

"Мое мнение такое - если человек имеет работу и он может помогать своей работой, в том числе своими налогами, ВСУ, то надо работать и находиться здесь. Если работы нет и есть возможность находиться в другом месте, где безопаснее, то, разумеется, лучше уехать", - сказал Ким.

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Напомним, что Николаев почти ежедневно страдает от российских обстрелов. Оккупанты бьют по городу артиллерией и ракетами.