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Новости Война
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Ким о целесообразности эвакуации из Николаева: Если нет работы и есть возможность находиться, где безопаснее - лучше уехать

кім

Жители Николаева, работающие и поддерживающие экономику, могут оставаться в городе. Другим следует эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, из города постоянно курсируют эвакуационные автобусы. Часть людей покидает Николаев, но есть жители, которые уже возвращаются.

"Мое мнение такое - если человек имеет работу и он может помогать своей работой, в том числе своими налогами, ВСУ, то надо работать и находиться здесь. Если работы нет и есть возможность находиться в другом месте, где безопаснее, то, разумеется, лучше уехать", - сказал Ким.

Также читайте: Россияне обстреляли села Николаевщины. Разрушены жилые дома, загорелись поля с урожаем, - ОВА

Напомним, что Николаев почти ежедневно страдает от российских обстрелов. Оккупанты бьют по городу артиллерией и ракетами.

Автор: 

Николаев (2137) эвакуация (2064) Ким Виталий (243)


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І ти там теж нафіг не потрібен
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07.07.2022 15:21 Ответить
Ти, підар, дожидеєшся путлєра?
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07.07.2022 15:39 Ответить
наконец-то до него дошло, дебчик
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07.07.2022 15:23 Ответить
а может ты тоже выедешь ? или выйдешь из партии слуга народа?
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07.07.2022 16:31 Ответить
Если у вас нет где жить в эвакуации, умирайте где есть.
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07.07.2022 16:43 Ответить
Не всі можуть вивезти своїх в Ізраїль.
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07.07.2022 19:51 Ответить
 
 