РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости Война
10 869 16

Все воины, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт назначения, - Генштаб

зміїний

Все военнослужащие, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт своего назначения.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно установили контроль над островом Змеиным. На прошлой неделе мы установили огневой контроль над островом, не дали противнику возможности забрать остатки своих подразделений, вооружения и военной техники с острова. В настоящее время военнослужащие физически установили контроль над островом Змеиным. Всех военнослужащих, привлеченных к исполнению этого задания, возвращено в пункт своего назначения", — отметил Громов на брифинге в Медиацентре "Украина" в Киеве в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Змеином установили флаг Украины. ФОТОрепортаж

Генштаб ВС (6190) Змеиный (180) флаг (932) военнослужащие (6099)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
07.07.2022 16:02
+6
Що ви розквакалися- зачєм да пачєму. Яке ваше котяче діло? Там є декілька розхерачених комплексів ПВО, може вояки мікросхеми які вцілілі з клістронами затрофеїти вирішили.)
показать весь комментарий
07.07.2022 16:45
+3
котики хоть выжили там?
показать весь комментарий
07.07.2022 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.07.2022 15:59 Ответить
+++++++ 4 .5 .0 .
показать весь комментарий
07.07.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 16:02 Ответить
Очень Хорошо 🙏🙏🙏👍👍👍❤️💙💛‼️
показать весь комментарий
07.07.2022 16:13 Ответить
котики хоть выжили там?
показать весь комментарий
07.07.2022 16:17 Ответить
А ЗАЧЕМ это всеМ знать ?
показать весь комментарий
07.07.2022 16:03 Ответить
Ничего ты не понимаешь. Хороший понт - дороже денег. Хотя раз там все расхерачили можно заочно было установить контроль. Плюс поднятие боевого духа, что отбили остров и поставили флаг, что бы кацапов позлить
показать весь комментарий
07.07.2022 16:26 Ответить
відбили острів тому що він наш, і тому що він має стратегічне значення, а позлити кацапів? а чого їх злити, вони злими хиба вже народжуються. Сам факт нашого існування їх бісить так, що мабуть зуби вже на порох стерли від злості.
показать весь комментарий
07.07.2022 16:54 Ответить
Приманку в виде флага надо было оставить. Кто там был - знает только командование.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:03 Ответить
Кацапы как всегда ************) или как там правильно пишется
показать весь комментарий
07.07.2022 16:25 Ответить
Що ви розквакалися- зачєм да пачєму. Яке ваше котяче діло? Там є декілька розхерачених комплексів ПВО, може вояки мікросхеми які вцілілі з клістронами затрофеїти вирішили.)
показать весь комментарий
07.07.2022 16:45 Ответить
а может левые берцы надо было посчитать.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:05 Ответить
В першу чергу і головне це потрібно для підняття духу всіх воїнів ! В другу для того , щоб світ охрінів від того , що маленька Україна насипає одразу двом кацапським країнам і самій вялікой яку всі бояться !
показать весь комментарий
07.07.2022 18:17 Ответить
Нужно выдать инфу, что ЗСУ наводит там порядок и что там постоянно наши. Пусть долбят каменюку.
показать весь комментарий
07.07.2022 19:31 Ответить
 
 