Все воины, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт назначения, - Генштаб
Все военнослужащие, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт своего назначения.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы действительно установили контроль над островом Змеиным. На прошлой неделе мы установили огневой контроль над островом, не дали противнику возможности забрать остатки своих подразделений, вооружения и военной техники с острова. В настоящее время военнослужащие физически установили контроль над островом Змеиным. Всех военнослужащих, привлеченных к исполнению этого задания, возвращено в пункт своего назначения", — отметил Громов на брифинге в Медиацентре "Украина" в Киеве в четверг.
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