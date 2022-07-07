Все воины, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт назначения, - Генштаб

Все военнослужащие, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт своего назначения.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно установили контроль над островом Змеиным. На прошлой неделе мы установили огневой контроль над островом, не дали противнику возможности забрать остатки своих подразделений, вооружения и военной техники с острова. В настоящее время военнослужащие физически установили контроль над островом Змеиным. Всех военнослужащих, привлеченных к исполнению этого задания, возвращено в пункт своего назначения", — отметил Громов на брифинге в Медиацентре "Украина" в Киеве в четверг.

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