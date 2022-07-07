РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском и Сумском направлениях. Ожидаем увеличение артобстрелов приграничья, - Генштаб
РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях, ожидается увеличение артобстрелов.
Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиационных ударов, обстрелами позиций наших войск, в том числе выполняющих задания на границе. По имеющейся информации, противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения. Так, в течение недели ним было перемещено на Сумское направление батарею 152-мм самоходных установок "Гиацинт-Б" и реактивную батарею БМ-21 "Град" в направлении населенного пункта Шостка", — сказал Громов.
Он добавил, что в дальнейшем ожидается увеличение артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов приграничных районов, а также проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины.
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де наш новый омбудсмен язык в заднице почему молчим не трубим на весь мир об очередном геноциде или не велят власти
Зла не хвататет.
Но весть мир дал столько бабок !!! Можно ж КУПИТЬ если нашару не дали!
У Бразилии, Мексики, Индонезии, Пакистана, у заводов напрямую - спрашивал кто-нибудь ?
Дайте американцам бабки на работу в третью смену - и они откроют третью смену и будут клепать...
Или " не с дорожного ж строительства снимать деньги" ?
Навіть не здивований.5 місяць війни так і не навчилися бити першими щоб віришувати нагальні маленьки проблеми які перетворються в великі.Коли бів 1 міномет мовчали у відповідь коли били 10 мінометів у відповідь мовчали коли начали гатить арта мовчали тепер буде гатити не одна одна арта а підуть гради .Ну тобто щоб задушити с самого початку обстріли ми ОЧІКУЄМО. А далі руйнуваня і людські жертви...Тільки не треба казати про те що немає зброї і іншу дичину коли це все можна було зробити і придавити с самого початку живою силою.