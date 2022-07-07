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Новости Война
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РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском и Сумском направлениях. Ожидаем увеличение артобстрелов приграничья, - Генштаб

град

РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях, ожидается увеличение артобстрелов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиационных ударов, обстрелами позиций наших войск, в том числе выполняющих задания на границе. По имеющейся информации, противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения. Так, в течение недели ним было перемещено на Сумское направление батарею 152-мм самоходных установок "Гиацинт-Б" и реактивную батарею БМ-21 "Град" в направлении населенного пункта Шостка", — сказал Громов.

Он добавил, что в дальнейшем ожидается увеличение артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов приграничных районов, а также проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБшники убеждают белорусских военных, что война против Украины – необходимость, - Генштаб

Генштаб ВС (6190) Конотоп (121) Сумская область (3001) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+12
Наш Генштам ожидает новых обстрелов! Но ничего не делает! Брависимо!!!
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07.07.2022 16:31
+11
А расхреначить это все теми же химарсами не вариант? Отвечать на обстрелы? Или вы только фиксируете убийства гражданских?
Зла не хвататет.
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07.07.2022 16:30
+9
Ну, хорошо ..Не могут Штаты, Англия, немцы дать такое количество , как надо в нереально сжатые сроки... ПОтому что в реальные сроки зеля занимался мичуринскими работами - х**ем груши околачивал). Оружие - не конфеты Белочка...Нет их в кладовке, чтоб насыпать в кульки и вынести...
Но весть мир дал столько бабок !!! Можно ж КУПИТЬ если нашару не дали!
У Бразилии, Мексики, Индонезии, Пакистана, у заводов напрямую - спрашивал кто-нибудь ?
Дайте американцам бабки на работу в третью смену - и они откроют третью смену и будут клепать...
Или " не с дорожного ж строительства снимать деньги" ?
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07.07.2022 16:45
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походу пути снабжения уже не обстреливаются, и зачем просят химарсы тогда
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07.07.2022 16:26 Ответить
Туда не будут завозиться боеприпасы составами. Для того чтобы кошмарить мирное население достаточно 10 орудий и по 5 снарядов в день на каждое, ведь не стоит задача попасть.
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07.07.2022 16:37 Ответить
Правильно, очікуйте і озабочуйтеся, а коли й@бне помахайте пальчиком.
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07.07.2022 16:26 Ответить
"прое*али" (с)
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07.07.2022 16:28 Ответить
Это тоже нужно уметь не ударив в грязь лицом. ну ведь не втик же
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07.07.2022 16:30 Ответить
Ну ти ж напевно знаєш що робити. Віримо в тебе і що ти змусиш орків зупинити обстріли українськіх позицій.
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07.07.2022 16:35 Ответить
продолжу где заявки об обстреле мирного населения и опять тишина
де наш новый омбудсмен язык в заднице почему молчим не трубим на весь мир об очередном геноциде или не велят власти
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07.07.2022 16:27 Ответить
Світ потроху вже звикає до того, що у нас війна, і відверто світу не цікаві наші проблеми... Значить, постійно треба нагадувати.
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07.07.2022 16:29 Ответить
Ну на каранавирис тоже сначала очко жим жим было у людства. Теперь как-то похер уже и забыли, маски никто не носит, и даже стастику на цензоре не пилят
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07.07.2022 16:31 Ответить
Денисову убрали, что бы сильно "не нагнетала", а у нового - язык в жопе, видимо.
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07.07.2022 16:31 Ответить
А расхреначить это все теми же химарсами не вариант? Отвечать на обстрелы? Или вы только фиксируете убийства гражданских?
Зла не хвататет.
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07.07.2022 16:30 Ответить
"это всё" - это что?
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07.07.2022 16:37 Ответить
Ответку в то говно, которое обстреливает гражданских. Догадаться сложно?
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07.07.2022 16:38 Ответить
Війна-це не комп'ютерний шутер, у якому вийняв будь яку зброю та жахнув у будь яку точку. Все набагато складніше.
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07.07.2022 16:42 Ответить
Не будь яку зброю, а ту, яка потрібна, не у будь яку точку, а туди, звідкіля вогонь. І я не вірю, що нічим відповісти. І робиться це все навмисно.
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07.07.2022 17:28 Ответить
Вы не поверите, но пока Белопольская громада не приобрела себе контрбатарейный радар и L118 с баллистическим планшетом.
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07.07.2022 17:43 Ответить
Чому не повірю? Це не вина громади, тому що таке військове обладнання і повинно поставлятись Міноборони. А тепер скажіть навмисно це сталось чи ні?
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07.07.2022 18:30 Ответить
Є така українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Нагадати, як голосували "уставшіє ат вайни" проти "партії вайні" у 19-му у Сумській області? А тепер скажіть, навмисно так голосували, чи ні?
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07.07.2022 21:34 Ответить
то хакасское говно, которое закинуло дюжину мин прямо из кузова грузовика, уехало сразу после этого в общагу сельхозакадемии имени Иванова в Курске, где их уже ждут местные ***** с бухлом. Завтра загрузят б\к и послезавтра снова приедут на окраину Тёткино, что бы за пять минут кинуть пару десятков мин прямо на окраину Ворожбы. Я догадываюсь, что методы борьбы с этим несколько сложнее, чем лепить вареники. А вы догадываетесь?
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07.07.2022 17:38 Ответить
и да, ракетой хаймарса, которая своими суббоеприпасами снесет половину Тёткино вместе со школой и сельмагом, никто из адекватных людей пулять не будет.
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07.07.2022 17:48 Ответить
Аеродром під Курськом, белую берьозку, склади з паливом і снарядами а касетними хернуть по містам
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07.07.2022 19:45 Ответить
вам поставки оружия спать не дают?
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07.07.2022 21:26 Ответить
Наш Генштам ожидает новых обстрелов! Но ничего не делает! Брависимо!!!
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07.07.2022 16:31 Ответить
А ти є аудитором Генштабу ? Звідки знаєш, що нічого не робиться ?
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07.07.2022 16:40 Ответить
А ти адвокат генштаба🤔🧐😁 Тут не потрібно знати, тут потрібно оченята пролупити та бачити, а не слухати мантри Люсі обдристовича, угу
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07.07.2022 16:59 Ответить
Так звучит заявление Генштаба, вам надо его прочитать трижды чтобы убедиться. Про принимаемые меры противодействия там ни слова нет. Делайте выводы, ну или попытайтесь хотя бы.
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07.07.2022 18:12 Ответить
очікують, значить готуються, чи пану треба як до 24-го лютого, щоб не очікували і не готувалися?
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07.07.2022 16:47 Ответить
Генштам и должен ожидать. Ну, еще дороги строить, и миллиард деревьев для партизан посадить. Генштаму надо было ДОЗ два года кряду не саботировать, радары 1Л220УК на НВК "Іскра" заказывать, стволы для гаубиц в Краматорске клепать... А теперь уже другому Генштабу на других фронтах не хватает сил разгребать говно, запущенное Генштамом в Украину. Так что проблемы трансграничных обстрелов будут решаться через год, когда с фронтов освободятся сотнями лендлизовские AN\TPQ-49 и L118.
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07.07.2022 16:52 Ответить
А они уже есть в наличии, чтоб через год освободиться🤔🧐 Кабы нас через месячишко-другой кацапы не освободили от гражданства Украины, пока всё к этому идёт🤪
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07.07.2022 17:02 Ответить
догадываюсь, что пораженческие посты на Цензоре оплачиваются хорошо.
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07.07.2022 17:06 Ответить
Ну, хорошо ..Не могут Штаты, Англия, немцы дать такое количество , как надо в нереально сжатые сроки... ПОтому что в реальные сроки зеля занимался мичуринскими работами - х**ем груши околачивал). Оружие - не конфеты Белочка...Нет их в кладовке, чтоб насыпать в кульки и вынести...
Но весть мир дал столько бабок !!! Можно ж КУПИТЬ если нашару не дали!
У Бразилии, Мексики, Индонезии, Пакистана, у заводов напрямую - спрашивал кто-нибудь ?
Дайте американцам бабки на работу в третью смену - и они откроют третью смену и будут клепать...
Или " не с дорожного ж строительства снимать деньги" ?
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07.07.2022 16:45 Ответить
олігархам мабуть начхати на країну, вони схоже думають все ще, що з русскіми "как-то порішают", не думають що їх саміх ці товарищі порішати можуть, це пану не якудза, які зі своєю Японією нероздільні. Це жлоби і малороси, без батьківщини, які досі ще гроші не навчилися правильно вкладати, завжди ж пракатувало, навіть якщо про...ли, український народ витягне, нє.
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07.07.2022 16:51 Ответить
Очікуємо збільшення артобстрілів прикордоння.

Навіть не здивований.5 місяць війни так і не навчилися бити першими щоб віришувати нагальні маленьки проблеми які перетворються в великі.Коли бів 1 міномет мовчали у відповідь коли били 10 мінометів у відповідь мовчали коли начали гатить арта мовчали тепер буде гатити не одна одна арта а підуть гради .Ну тобто щоб задушити с самого початку обстріли ми ОЧІКУЄМО. А далі руйнуваня і людські жертви...Тільки не треба казати про те що немає зброї і іншу дичину коли це все можна було зробити і придавити с самого початку живою силою.
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07.07.2022 17:55 Ответить
артиллерист?
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07.07.2022 18:30 Ответить
Єрмак?
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07.07.2022 19:32 Ответить
Коли до тебе на ділянку прийде сусід і навалить купу ти промовчишь,потім прийдуть івші сусіди купу валити потім прийде все село як в туалет.і тут ти прозрієшь і вирішишь набити всьому селу морду хоча потрібно було всього то сусіду набити.Що важче сусіда завалити чи все село?
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07.07.2022 22:00 Ответить
в Тёткино какую цель видишь в свой бинокль с гусеничного дивана? Сельмаг "Магнит"? или больницу?
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08.07.2022 00:02 Ответить
А що робимо ми? А *****! Прикордонникам просто видадуть трохи більше патронів для автоматів.
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07.07.2022 19:07 Ответить
можно вас забросить в засаду с РПГ в лесок возле Тёткино. Цельтесь в машину с б\к.
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07.07.2022 19:26 Ответить
Ще, як варіант, можна послати тебе *****, щоб не висирався під кожним коментом, як їбана шавка з-під паркану. Ти, їблан, спершу вчитайся в написане, а потім тявкай. Претензії не до військових, а до влади. Що робить діюча влада заради підвищення обороноздатності прикордонних рубежів? Правильно, рахує фіндопомогу, яку надасть Захід для відбудови України.
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07.07.2022 19:39 Ответить
Відвічна наша проблема обороняємось добре і на нашій землі і не вміємо атакувати в потрібний момент і завчасно чужу територію щоб своя не страждала.
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07.07.2022 22:03 Ответить
Як варіант, ми там давно разом сидимо з 19-го року, і ще будемо там довго сидіти, принаймні більше ніж 600 днів. Потім ще раз виберемо чергових ібланів у владу, що би ти міг ще раз посилати ***** років п'ять у коментах Цензора.
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08.07.2022 00:08 Ответить
 
 