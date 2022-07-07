РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском и Сумском направлениях. Ожидаем увеличение артобстрелов приграничья, - Генштаб

РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях, ожидается увеличение артобстрелов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиационных ударов, обстрелами позиций наших войск, в том числе выполняющих задания на границе. По имеющейся информации, противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения. Так, в течение недели ним было перемещено на Сумское направление батарею 152-мм самоходных установок "Гиацинт-Б" и реактивную батарею БМ-21 "Град" в направлении населенного пункта Шостка", — сказал Громов.

Он добавил, что в дальнейшем ожидается увеличение артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов приграничных районов, а также проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины.

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