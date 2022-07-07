В Ривненской области до отмены режима военного положения запретили продажу и запуск фейерверков и салютов, а также движение транспорта без глушителей

Совет обороны Ривненской области принял решение о введении запрета на продажу и запуск фейерверков и салютов, а также движение транспорта без глушителей в регионе до окончания режима военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.

"Решением Совета обороны области в Ривненской области запрещено: продажу и запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических средств; движение транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель (движение автомобилей и мотоциклов без глушителей)", — сказано в сообщении.

По словам Коваля, запрет будет действовать до отмены режима военного положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за пьянства рашистов в оккупированных громадах Запорожской области хотят запретить продажу алкоголя, - ГУР