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В Ривненской области до отмены режима военного положения запретили продажу и запуск фейерверков и салютов, а также движение транспорта без глушителей

салют

Совет обороны Ривненской области принял решение о введении запрета на продажу и запуск фейерверков и салютов, а также движение транспорта без глушителей в регионе до окончания режима военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.

"Решением Совета обороны области в Ривненской области запрещено: продажу и запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических средств; движение транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель (движение автомобилей и мотоциклов без глушителей)", — сказано в сообщении.

По словам Коваля, запрет будет действовать до отмены режима военного положения.

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Коваль (109) военное положение (506) Ровенская область (1229)


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Топ комментарии
+6
Рух довбо.обів без глушників потрібно заборонити в будь-який час, а не тільки на час війни!
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07.07.2022 16:50
+5
От цікаво... Чому в Україні можна їздити без глушників і не давати спати тисячам людей? Коли в Європі вночі не можна воду в унітазі спустити.
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07.07.2022 16:36
+4
Але ж не ганяти, як дебіл, без глушника - реальні п..ари, в поганому сенсі цього слова.
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07.07.2022 16:52
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От цікаво... Чому в Україні можна їздити без глушників і не давати спати тисячам людей? Коли в Європі вночі не можна воду в унітазі спустити.
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07.07.2022 16:36 Ответить
Кто тебе такую дичь про унитазы рассказал?
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07.07.2022 16:38 Ответить
Довелось трохи там пожити...
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07.07.2022 16:42 Ответить
Это ж в какой-то отдельно взятой стране: толи в Германии, толи в Швейцарии, если я не ошибаюсь. Но это дичь какая-то)))
Наоборот ночью стирку нужно ставить по ночному тарифу для экономии энергии
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07.07.2022 16:45 Ответить
Але ж не ганяти, як дебіл, без глушника - реальні п..ари, в поганому сенсі цього слова.
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07.07.2022 16:52 Ответить
Це Швейцарія.
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07.07.2022 18:40 Ответить
А зробити таку очевидну річ по всій країні слабо?
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07.07.2022 16:39 Ответить
не понимаю дятлов которые феерверки запускают. какой в этом смысл?

Хотя смысл все жесть, теперь он красивый и слепой

Депутат Александр Пабат попал в реанимацию из-за неисправного фейерверка

5 февраля 2013, 21:50

Это был праздник. Александр Пабат отмечал его с семьей и друзьями. Частью программы был фейерверк. И говорят, запускал политик его сам. Впрочем, возникла задержка. Он пошел посмотреть - что за проблемы, и в этот момент салют взлетел. Прямо депутату в лицо.
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07.07.2022 16:48 Ответить
Рух довбо.обів без глушників потрібно заборонити в будь-який час, а не тільки на час війни!
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07.07.2022 16:50 Ответить
Вчора один такий їхав переді мною з Осокорків на пр-кт Бажана в 11 годин ранку...
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07.07.2022 17:06 Ответить
Згідно ПДР п.https://vodiy.ua/pdr/31/#3146 31.4.6 . Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:

в)
несправна система випускання відпрацьованих газів;

Тобто, якщо параметри вихлопної системи не відповідають параметрам заводу-виробника - поліція має повне право притягати порушників до відповідальності.
Ще є ДСТУ 3649:2010 -чинне. КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.
6.6.7 Комплектність і стан систем випуску та нейтралізації відпрацьованих газів (за наявності), систем зниження шуму, інших систем та пристроїв, що передбачені конструкцією КТЗ
і призначені для підвищення потужності двигуна та зменшення викидів забруднюючих речовин
(систем наддуву, вентиляції картера, рециркуляції відпрацьованих газів, уловлювання випаровувань палива, подачі вторинного повітря, економайзера примусового холостого ходу тощо),
мають відповідати вимогам підприємства-виробника КТЗ та (або) НЕ.
6.6.8 Не дозволено наявність прогарів, механічних пробоїн та нещільностей у з'єднаннях
випускної системи КТЗ.

Тобто просто треба виконувати закони.
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07.07.2022 19:31 Ответить
 
 