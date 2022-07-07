Самая сложная обстановка на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донетчины, - Маляр

Кремль ведет войну на истощение и все усилия сейчас направил на установление окончательного контроля над Луганской областью, который еще так и не установлен. Также враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области.

Об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным Главного управления разведки, ситуация с безопасностью касательно Украины остается сложной. Кремль не отказывается от выполнения ни одной из своих стратегических целей в отношении нашего государства. Учитывая масштабы, задачи и сроки проведения так называемой "специальной операции", рф по состоянию на сегодняшний день ведет войну на истощение. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью, который по состоянию на данный момент врагом еще не установлен. Наиболее сложная обстановка сегодня сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области", – подчеркнула Маляр.

На Харьковском и Балаклейском направлении, по информации ГУР МО, враг будет продолжать удерживать силы обороны от продвижения в направлении государственной границы, а также - удерживать под контролем логистическое сообщение по маршруту Белгород-Купянск.

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