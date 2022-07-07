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Новости Война
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Самая сложная обстановка на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донетчины, - Маляр

донецк,луганск,донбасс

Кремль ведет войну на истощение и все усилия сейчас направил на установление окончательного контроля над Луганской областью, который еще так и не установлен. Также враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области.

Об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным Главного управления разведки, ситуация с безопасностью касательно Украины остается сложной. Кремль не отказывается от выполнения ни одной из своих стратегических целей в отношении нашего государства. Учитывая масштабы, задачи и сроки проведения так называемой "специальной операции", рф по состоянию на сегодняшний день ведет войну на истощение. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью, который по состоянию на данный момент врагом еще не установлен. Наиболее сложная обстановка сегодня сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области", – подчеркнула Маляр.

На Харьковском и Балаклейском направлении, по информации ГУР МО, враг будет продолжать удерживать силы обороны от продвижения в направлении государственной границы, а также - удерживать под контролем логистическое сообщение по маршруту Белгород-Купянск.

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армия РФ (19047) Минобороны (9287) Харьковщина (5577) Донецкая область (9505) Маляр Анна (412) Луганская область (6491)


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Топ комментарии
+11
якщо чесно, дуже убого виглядають ці коментарі "вони ще не взяли повністю Луганську область, у нас ще там 2 села є", особливо Афірістович з цього перемогу робить. То шо, перенесемо туди обласну адміністрацію в ті 2 села, Гайдай зі штабом можуть передислокуватися з Дніпра?
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07.07.2022 16:48
+11
Україна стає схожою на колобок, у того теж куди не глянь скрізь жопа🤔🧐🤨 Особливо дико виглядають плани зелепухів про відбудову🤔 Яка, ***** відбудова, ви збережіть ті огризки, що залишились, Хаймарс вам в дупу великобудівельники, срані і всі 73 відсотки дебілів, які їх обрали 🤪
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07.07.2022 16:51
+9
Задрала нить вже,якщо Маляр в новинах то це горе,наступ,зрада,постійно завжди попереджуе,все всі знають звідки, коли наступ,і постійно то в оточені,то вже здали
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07.07.2022 16:48
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Что это за эксперт еще один ???
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07.07.2022 16:44 Ответить
Задрала нить вже,якщо Маляр в новинах то це горе,наступ,зрада,постійно завжди попереджуе,все всі знають звідки, коли наступ,і постійно то в оточені,то вже здали
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07.07.2022 16:48 Ответить
якщо чесно, дуже убого виглядають ці коментарі "вони ще не взяли повністю Луганську область, у нас ще там 2 села є", особливо Афірістович з цього перемогу робить. То шо, перенесемо туди обласну адміністрацію в ті 2 села, Гайдай зі штабом можуть передислокуватися з Дніпра?
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07.07.2022 16:48 Ответить
"Молодая француженка паркуется на обочине. Хрясь об впереди стоящий автомобиль. Звон, треск. Сдает назад. Хрясь о сзади стоящий автомобиль.
Звон, треск. Подходит полисмен:
- Мадам паркуется по слуху?"

маляр вангует по площадях, - от одессы до харькова и от львова до донецка.
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07.07.2022 16:49 Ответить
Про ворога немає мови, це терорист і вбивця. А як ми можемо ворога знищувати, коли цілі заступники міністра оборони ніколи в армії не служили, навиків нуль, одне, що вміють - лити бруд на опонентів. То краще хай Маряр не коментує, достатньо їм "зеленим" "Єдиних новин", чекаємо інформації від Генштабу.
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07.07.2022 16:51 Ответить
Україна стає схожою на колобок, у того теж куди не глянь скрізь жопа🤔🧐🤨 Особливо дико виглядають плани зелепухів про відбудову🤔 Яка, ***** відбудова, ви збережіть ті огризки, що залишились, Хаймарс вам в дупу великобудівельники, срані і всі 73 відсотки дебілів, які їх обрали 🤪
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07.07.2022 16:51 Ответить
топ
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07.07.2022 17:24 Ответить
Не пісяйся й не какайся! Вернемо все.
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07.07.2022 17:46 Ответить
Такое ощущение, что они им уже и Донецкую область не терпится всрать. Готовят народ к "принятию неизбежного". А вся та разрекламированная западная помощь, чем она занята? Если у вас потеря за потерей?
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07.07.2022 16:52 Ответить
Определите в конце концов этой курице функционал, дабы она не ляпала языком все подряд.
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07.07.2022 17:03 Ответить
Все больше намеков на то, что зеленая банда сдала Луганскую и Донецкую область.
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07.07.2022 17:05 Ответить
шо за "географічні" рубежі? це якась річка, чи гірський хребет?
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07.07.2022 17:18 Ответить
Хто ця жінка?
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07.07.2022 17:25 Ответить
 
 