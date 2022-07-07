Политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки Джонсона, - Зеленский
Украина многое получила благодаря премьеру Великобритании Борису Джонсону.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Президент назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время
"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку", — отметил глава государства.
Зеленский отметил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.
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+10 Pavlik Morozov #432325
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+10 Иван Петров #477813
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+9 Oleksandr Pohribnyi
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Хай повчиться у порядної людини і наслідує приклад Джонсона!
их при оулесе еще больше куесосить будут.
Порохобот - це людина, якій В ПРИНЦИПІ! пóфіґ на конкретну особу. Аби тільки лінія Пороха.
Аби Армія, Віра, Мова ‼️
Zєлябобікі - ті, кому pohuj на все.
Аби тільки паяц!
У когось є що заперечити? 😁