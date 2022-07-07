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Новости Война
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Политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки Джонсона, - Зеленский

джонсон

Украина многое получила благодаря премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время

"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

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Великобритания (4922) Зеленский Владимир (20224) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+10
Угу, не зміниться, передбачливо й ти наш, великомегабудівельник 🤔🧐😁
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07.07.2022 16:54
+10
Мне эти разговоры напоминают наше хуженебудет.
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07.07.2022 16:55
+9
«Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.»
Хай повчиться у порядної людини і наслідує приклад Джонсона!
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07.07.2022 16:54
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Угу, не зміниться, передбачливо й ти наш, великомегабудівельник 🤔🧐😁
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07.07.2022 16:54 Ответить
«Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.»
Хай повчиться у порядної людини і наслідує приклад Джонсона!
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07.07.2022 16:54 Ответить
Зєля може повчитися тільки у Дуду Топаза.
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07.07.2022 16:57 Ответить
Джосон! Мінус величезний. Лицарь!. Ви зробили це разом.Дебіли. Але це нічого не міняє.
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07.07.2022 16:55 Ответить
Мне эти разговоры напоминают наше хуженебудет.
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07.07.2022 16:55 Ответить
Какая разница
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07.07.2022 17:23 Ответить
Зєля, це тобі Юзік сказав? Не вір йому! Він товстий, як свиня...
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07.07.2022 16:56 Ответить
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07.07.2022 16:57 Ответить
Боже-бережи королеву...
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07.07.2022 16:57 Ответить
Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона, - Зеленський , саме для зміни політики держави , змінюють премьєра.Більше ні для чого.
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07.07.2022 16:59 Ответить
Камон в Украину примьер- министром, уверен что 90 процентов украинцев будут двумя руками за
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07.07.2022 16:59 Ответить
гражданство дадите без отказа от предыдущего?
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07.07.2022 17:14 Ответить
а головне як це підо звучить з його вуст- тобто джонсон бопоку-
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07.07.2022 17:05 Ответить
не встигаю за новинами, Зеленський тепер ще й керує Урядо Великобританії???? заява мощна
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07.07.2022 17:07 Ответить
бедоносец...
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07.07.2022 17:07 Ответить
А ти звідки знаєш Ванга зелена?
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07.07.2022 17:14 Ответить
если будет оулес или трасс то русня будет еще молиться что бы джонсона вернули)))помниться как кацапские клоуны брекситу радовались восхваляли джонсона,русня не обучаема.
их при оулесе еще больше куесосить будут.
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07.07.2022 17:19 Ответить
Бачте, ЗЕ вже все вирішив. *****.
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07.07.2022 17:42 Ответить
Цей кончений виродок-відосік не хоче пояснити чому досі не призначено голову САП і НАБУ?
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07.07.2022 18:02 Ответить
Спасибо, Борис!
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07.07.2022 18:15 Ответить
Про суттєву різницю. Бо задовбали з пустими зáпитами.

Порохобот - це людина, якій В ПРИНЦИПІ! пóфіґ на конкретну особу. Аби тільки лінія Пороха.

Аби Армія, Віра, Мова ‼️

Zєлябобікі - ті, кому pohuj на все.
Аби тільки паяц!

У когось є що заперечити? 😁
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07.07.2022 21:05 Ответить
 
 