Политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки Джонсона, - Зеленский

Украина многое получила благодаря премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время

"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

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