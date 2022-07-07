Войска Беларуси могут ударить по Польше в случае конфликта, - заместитель начальника Генштаба РБ Косыгин
Режим диктатора Лукашенко угрожает ракетными ударами по Польше в ответ на "провокации" Запада.
Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Он заявил, что в случае реализации "Западом" каких-либо "замыслов" именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для удара.
"В то же время в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", — сказал заместитель начальника Генштаба ВС РБ.
"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – считает Косыгин.
Он также сообщил, что в Польше "завершается процесс ввода в эксплуатацию базы противоракетной обороны".
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Княжество было, но называлось "велике князівство Литовсье, Руське та Жематійське". (Беларусы тогда назывались литвинами, а Русь то князівство то украинские земли )
І не "Жематійське" а "Жемайтське"
Вначале обгадился, а когда понял, что произошло, сказал:"*****, я опять обосрался! И всё из-за этих поляков! Дай-ка я что-нибудь им скажу!"
И сказал...
І виникає одне питання - а кудой піде ? А тудой ? кудой Макар телят не ганяв !
це ж не лукашєнко пред'яви висуває - він в цій ситуйовині цап-відбувайло
це сценарій путіна, і це сценарій гібридної війни, мовляв не росія наступає на НАТО, а невеличка бєларусь.
звісно, в ролі білоруських солдат виступатимуть перевдягнені буряти, калмики та решта чемерисів.
пробиватимуть коридор через Сувалки в калєнінград.
заодно стрілятимуть по українській бойовій логістиці, яка йде через Польщу.
а тут ще Джонсон пішов у відставку.
і Німеччина демонструє неадекватну військову готовність.
ракети в НАТО напевне ліпші за москальскі.
але москалі мають "гарматне м'ясо" якого ні в кого нема.
так що я б серйозно поставився до цього пробросу.