РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5395 посетителей онлайн
Новости Война
21 800 155

Войска Беларуси могут ударить по Польше в случае конфликта, - заместитель начальника Генштаба РБ Косыгин

білорусь

Режим диктатора Лукашенко угрожает ракетными ударами по Польше в ответ на "провокации" Запада.

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он заявил, что в случае реализации "Западом" каких-либо "замыслов" именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для удара.

"В то же время в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", — сказал заместитель начальника Генштаба ВС РБ.

"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – считает Косыгин.

Он также сообщил, что в Польше "завершается процесс ввода в эксплуатацию базы противоракетной обороны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБшники убеждают белорусских военных, что война против Украины - необходимость, - Генштаб

ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб

Беларусь (7887) Польша (8398)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+110
и через 2 дня флаг польщы будет в минске)
показать весь комментарий
07.07.2022 17:28
+45
прутнем по картопляній довбешці собі вдарь
показать весь комментарий
07.07.2022 17:29
+44
флаг НАТО
показать весь комментарий
07.07.2022 17:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Обдовбані торчки. "США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації..." Пуйлостан щодня бомбить і з території Бульболенда обстрілює ракетами найбільшу країну в Європі, а США оказується щось там планують...
показать весь комментарий
07.07.2022 18:30 Ответить
Цікаво, що залишить від білоруського колгоспу ім.Лукашенко у разі, якщо Польща відповість...
показать весь комментарий
07.07.2022 18:33 Ответить
Кіздун лапотний
показать весь комментарий
07.07.2022 18:34 Ответить
лука делает все для возрождения Великого княжества Литовского. Все будет "От мора до мора".А у мокшей отобрать сюда же смоленскую область, вернее вернуть в исконную обитель.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:47 Ответить
"Великое княжество Литовское" это советский фейк (кстати не имевший к Литве никакого отношения).
Княжество было, но называлось "велике князівство Литовсье, Руське та Жематійське". (Беларусы тогда назывались литвинами, а Русь то князівство то украинские земли )
показать весь комментарий
08.07.2022 07:08 Ответить
Сказав "А" - кажи і "Б" ! "Жемайти" - це і є ******* литовці! Так називалося одне з племен "балтської" мовної групи що жило на північний захід від "литвинів"
І не "Жематійське" а "Жемайтське"
показать весь комментарий
08.07.2022 08:19 Ответить
Чык чырык + Цап царап=картошка с мясом
показать весь комментарий
07.07.2022 18:52 Ответить
...какой с мясом...Как ты не крути, дранык получается.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:02 Ответить
Не дранык а сранык из них получится. Польша - страна НАТО, и вооружена натовским оружием и поляки сами, за 2-3 дня раскатают бульбостан.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:07 Ответить
..Мы только за,ползи таракаШка и бункерного прихвати,ждем в Польше м Литве,добьем тех выродков с болот мацковии которые уцелели от ВСУ. -=Авиабаза Рамштайн=-
показать весь комментарий
07.07.2022 18:53 Ответить
А ця мавпа не розглядає можливість, що Польша нанесе удари у відповідь?
показать весь комментарий
07.07.2022 18:57 Ответить
Нанесе - це м'яко кажучи! Польська армія по чисельності близька до української (від якої, навіть з Рашкою, у них жим-жим). Плюс це страшна НАТО
показать весь комментарий
08.07.2022 07:12 Ответить
Сказал и обосрался.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:59 Ответить
Не, наоборот.
Вначале обгадился, а когда понял, что произошло, сказал:"*****, я опять обосрался! И всё из-за этих поляков! Дай-ка я что-нибудь им скажу!"
И сказал...
показать весь комментарий
08.07.2022 07:07 Ответить
Сказал и заплакал...
показать весь комментарий
08.07.2022 12:09 Ответить
Йо.ані свинопаси ! Вони "вдарити можуть"! НАТО 15 хвилин вистачить , щоб від цих пі.арів тільки пір'я лишилося .
показать весь комментарий
07.07.2022 19:02 Ответить
на що вони здатні зі своїм агрофюрером, абсолюно совковська армія, яка є небоєздатною і до того не бажаючою воювати, маразм посилюється. Польща зітре їх в порошок а ми допоможемо, дебіли мля
показать весь комментарий
07.07.2022 19:03 Ответить
я дико извиняюсь но на фюрера этот шлимазл не тянет...это,скорей всего,картопляный дуче...а фюрер у них...ну вы знаете,Х@ло Молевич Окурков...как то так...
показать весь комментарий
07.07.2022 21:17 Ответить
Ото розсмішили...
показать весь комментарий
07.07.2022 19:14 Ответить
bu ga ga
показать весь комментарий
07.07.2022 19:22 Ответить
фууу, яке ж воно лайно, білоруси з цим щось треба робити, ці ідіоти вас в могилу заведуть
показать весь комментарий
07.07.2022 19:39 Ответить
Прошу пана (чи пані?) включити уяву: що можуть утнути бульбаші, окрім другої серії "революції рожевих поні" (це коли ходити з квіточками та ліхтариками і отримувати за то гумовими палками по організму)?
показать весь комментарий
07.07.2022 19:53 Ответить
Схоже, гражданін косигін досі не второпав, що, отримавши Премію Дарвіна, ні він, ні його підлеглі ані трохи не розбагатіють.
показать весь комментарий
07.07.2022 19:42 Ответить
У всей этой хунты пошел словесный понос. Видимо перешли на кацапской подножный корм. От родной бульбы такого точно не будет.
показать весь комментарий
07.07.2022 19:43 Ответить
Шамов! А ти ніколи не їв чернігівські деруни фаршировані? Викладається у смалець розтоплений картопляне тісто як для звичайних дерунів Зразу у напіврідке тісто по центру кладеться м"ясний фарш А зверху все вкривається ще порцією тіста Коли з одного боку все обсмажується - деруни перевертаються і обсмажуються з другого боку Ото "смакоття"!
показать весь комментарий
08.07.2022 08:27 Ответить
Пане , ось я. Звичайно я не мав нагоди поласувати чернiгiвськими смаколиками. То й не диво, бо я маю мрiю побувати(хоча б вперше) як на пiвночi, так i на заходi нашоi краiни. Хоча де тiльки мене не носило по бiлому свiту. Менi, десь в глибинi душi, - соромно, що я ще не скрiзь побував у себе Вдома.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:25 Ответить
Еой, пане Яре. Це - привіт підшлункова ?
показать весь комментарий
08.07.2022 09:38 Ответить
Дивлячись, у кого як підшлункова працює! У мене, правда, після якогось отруєння вже майже місяць шлунок "насилу дише" - але потроху оклигую! (того і не викладав рецепти на "Ватрі" - вернуло від всього, з їжею зв"язаного) А щоб було легше - смажте без жиру На тефлоні
показать весь комментарий
08.07.2022 10:18 Ответить
Ця вся п....ж проста дезінформація, спочатку сам мінський маньяк потрясав кулаками в сторону України, потім вже почав використовувати інших персонажів із звучними призвіщами(для понта), Спочатку віддав всі запаси по зброї, взамін передав авіабазу, щоб створити ударне авіаракетне зєднання (зонтик) думає, що його злякаються. Його не злякались, коли він тупив з мігрантами. Тепер тим більше. Все це по аналогії фанерне військо з фанерними генералами.
І виникає одне питання - а кудой піде ? А тудой ? кудой Макар телят не ганяв !
показать весь комментарий
07.07.2022 19:46 Ответить
вам проблем мало, дурни ))))
показать весь комментарий
07.07.2022 19:49 Ответить
Там один слабоумный володин хочет аляску забрать. Этот соревнуется за второе место в списке дегенератов слабоумия.
показать весь комментарий
07.07.2022 19:56 Ответить
во, нехай краще вб'ються об Польщу, ніж об Україну. Україні зараз не до їблорусі.
показать весь комментарий
07.07.2022 19:58 Ответить
Що воно меле? Воно може вдарити тільки хєром об подушку.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:20 Ответить
Хитродупі бульбаши, нападати щоб потім здатися в полон і відразу в ЄС).
показать весь комментарий
07.07.2022 20:29 Ответить
Как раз то чего добивается **********, столкнуть лбами кого-то с НАТО, можно и ЯО, а оно такое типа того, не при чём. Ой смотрите белорусы, сгорите в гиене огненной, а лукашило сбежит в *********.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:46 Ответить
Армія Білорусії з її теперіщнім президентом може тільки СОСАТИ ***
показать весь комментарий
07.07.2022 21:00 Ответить
а он подумал что станет целью ответного удара
показать весь комментарий
07.07.2022 21:29 Ответить
Милости просим, картофельники!
показать весь комментарий
07.07.2022 22:01 Ответить
Що не кажіть, але якщо зосередять сили то може село і спалять якесь прикордонне. Пре полякам пару опудало поставити на кордоні. Щоб війська картопляні далі Минська сцялися піти.
показать весь комментарий
07.07.2022 22:40 Ответить
ну і ну злякав їжачка голой сракой.
показать весь комментарий
07.07.2022 22:56 Ответить
Лаптем по лбу разве что вдарите.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:09 Ответить
или ****
показать весь комментарий
08.07.2022 01:48 Ответить
хреном ***** да по своим губеням пусть себе вдарить... кретин бл.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:21 Ответить
це план +уйла! Натравити 40 НАТО кораблей з Томагавками на белорашу, щоб ВОронеж не отримав.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:23 Ответить
на сегодня такой страны как беларусь нет ---- есть западный федеральный округ империи ***** с полным подчинением военных . полиции . кгб северной бензоколонке --- с их аэродромов летят нас бомбить . запускают ракеты . везут эшелоны с техникой и бк --- и мы имеем полное право ******* по их складах и аэродромах . а лукашенко ставленник ***** в западном округе . примерно как губернатор красноярского края . и ездит на доклад до ***** по два раза в месяц как обычная его шавка
показать весь комментарий
08.07.2022 06:55 Ответить
Стесняюсь спросить... Против кого? Чего бацька пыжитсясо своими холопами в 8 лямов? ЗЫ...Тонкий натяк на толстое обстоятельство: Евросоюз имеет 500 лямов населения.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:07 Ответить
З медичної точки зору мастурбація не є шкідливою ,але вона не приводить до зачаття))Так і ці ,колишні білоруси,не на Польщу,а на НАТО,а це дві великі відмінності_)
показать весь комментарий
08.07.2022 08:00 Ответить
ну панове, ви даєте.
це ж не лукашєнко пред'яви висуває - він в цій ситуйовині цап-відбувайло
це сценарій путіна, і це сценарій гібридної війни, мовляв не росія наступає на НАТО, а невеличка бєларусь.
звісно, в ролі білоруських солдат виступатимуть перевдягнені буряти, калмики та решта чемерисів.
пробиватимуть коридор через Сувалки в калєнінград.
заодно стрілятимуть по українській бойовій логістиці, яка йде через Польщу.
а тут ще Джонсон пішов у відставку.
і Німеччина демонструє неадекватну військову готовність.
ракети в НАТО напевне ліпші за москальскі.
але москалі мають "гарматне м'ясо" якого ні в кого нема.
так що я б серйозно поставився до цього пробросу.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:01 Ответить
Не дочекаюсь, щоб рашисти (лукашенківців теж до них відношу) зачепили якусь з країн НАТО!!! Отримають по повній, Україна тільки виграє від цього! Але, вважаю, що путін не наважиться на це самогубство
показать весь комментарий
08.07.2022 08:23 Ответить
Гопники є гопники : вони не можуть жити без нападків,їм потрібно красти,вбивати,плюндрувати,гвалтувати -їм потрібно що б їх боялись...їхє місце в буцегарні або на шибениці.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:02 Ответить
Максимум 3-4 дня и картофельник все
показать весь комментарий
08.07.2022 10:18 Ответить
об ударах по Украине не заикается, заметьтте. Очко жим-жим
показать весь комментарий
08.07.2022 10:24 Ответить
Пошвидше б розпочали та "вдарили по Польщі, товаріщь косигін. Не можемо дочекатися вашого пі.дєца.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:48 Ответить
Бульбенфюрер ніяк не може вибрати найменш ганебний спосіб самогубства власної армії?
показать весь комментарий
08.07.2022 11:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 