Войска Беларуси могут ударить по Польше в случае конфликта, - заместитель начальника Генштаба РБ Косыгин

Режим диктатора Лукашенко угрожает ракетными ударами по Польше в ответ на "провокации" Запада.

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он заявил, что в случае реализации "Западом" каких-либо "замыслов" именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для удара.

"В то же время в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", — сказал заместитель начальника Генштаба ВС РБ.

"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – считает Косыгин.

Он также сообщил, что в Польше "завершается процесс ввода в эксплуатацию базы противоракетной обороны".

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