РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Война
5 193 22

Российские оккупанты в Херсоне раздают ТВ-тюнеры в обмен на паспортные данные: Геббельс бы плакал от зависти, - депутат облсовета Хлань

херсон

В Херсоне оккупанты с российской "гуманитаркой" раздают ТВ-тюнеры Т2, чтобы получить этот набор, необходимо предоставить паспортные данные.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина.

Геббельс бы плакал от зависти — в Юбилейном в Херсоне вместе с российской гуманитаркой, оккупанты дают еще и ТВ-тюнеры Т2.

Также смотрите: Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО

Чтобы получить этот набор нужно предоставить полную информацию о себе: от паспортных данных до пенсионного.

Россияне хотят Скабееву в каждый дом, чтобы пудрить людям мозги.

Обращаюсь к тем, кто может — объясняйте пенсионерам, что действительно происходит, что Украина никогда не покинет Херсонщину, потому что Херсонщина — это Украина", - рассказал он.

оккупация (10117) пропаганда (3670) россия (95365) ТВ (1858) Херсон (2792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Геббельс би плакав від заздрощів

Та Геббельс подивися б на ******* расєю, за голову вхопився б, заспівав червону калину, й побіг би бити шольца за зволікання зі зброєю для України
показать весь комментарий
07.07.2022 18:10
+7
Нужно освобождать наши земли и наших людей притом быстро. Иначе никакой антипропагандой вы не образумите людей с промытыми кремлем мозгами. Поверьте, там професионалы своего дела. После промывки люди уже назад в реальность не возвращаются. Знаю лично несколько таких примеров
показать весь комментарий
07.07.2022 18:14
+6
Цікаво-а хот за тв тюнєр родіну прадаст...
показать весь комментарий
07.07.2022 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво-а хот за тв тюнєр родіну прадаст...
показать весь комментарий
07.07.2022 17:52 Ответить
...хто...
показать весь комментарий
07.07.2022 17:56 Ответить
ці ******* фашисти Геббельса вже давно переплюнули,бо навіть в його збочених мозгах не народжувались такі абсурдно цинічні ідеї,якими роспропаганда зомбує своє орконаселення.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:55 Ответить
тупорилий Z лохторат за 400грн маму рідну продадуть..
а скільки простору для творчості вони надають шахраям: від банальних виборів гівна у владу до неочікуваного кредиту-сюрпризу абощо... дебіли...
показать весь комментарий
07.07.2022 17:58 Ответить
Интересно, а много уже раздали?
показать весь комментарий
07.07.2022 18:04 Ответить
це тіпа щоб був формально оформлений «референдум»?

то хакери можуть позичити паспортні дані громадян наприклад курської області і також зробити референдум приєднання до України
показать весь комментарий
07.07.2022 18:05 Ответить
Хакеры то все туфта. По факту они ещё и перепись населения устроят. Кто есть живой в городе и сколько их таких. Ещё с гуманитарной такое же проделывают.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:24 Ответить
Геббельс би плакав від заздрощів

Та Геббельс подивися б на ******* расєю, за голову вхопився б, заспівав червону калину, й побіг би бити шольца за зволікання зі зброєю для України
показать весь комментарий
07.07.2022 18:10 Ответить
Нужно освобождать наши земли и наших людей притом быстро. Иначе никакой антипропагандой вы не образумите людей с промытыми кремлем мозгами. Поверьте, там професионалы своего дела. После промывки люди уже назад в реальность не возвращаются. Знаю лично несколько таких примеров
показать весь комментарий
07.07.2022 18:14 Ответить
от не треба тут ля ля..було б бажання й мізки - хрін промиєш
показать весь комментарий
07.07.2022 19:49 Ответить
пара рокiв i знову здоровi, але право голоса забрати на час редебiлiтацii.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:27 Ответить
Лохів,так просто купити!!! Потім на м'ясо...!
показать весь комментарий
07.07.2022 18:18 Ответить
Постаревшая тётя с умилением смотрит, как стив джобс переписывает паспортные данные.......
показать весь комментарий
07.07.2022 18:20 Ответить
Пенсіонери це як виявилось самє нагірше зло країни як би це не звучало.
Всі ми будемо колись в віці але не такими вже нед умаючими що після нас потом.Совок в людей до кінця.Нажаль після війни +55 взагалі треба заборонити право голоса щоб не продавалися за гречку.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:21 Ответить
чмоня, ти якою тут пропагондосиш муйню всіляку???
показать весь комментарий
07.07.2022 19:51 Ответить
Это уже референдум идёт, для тех кто ещё не понял
показать весь комментарий
07.07.2022 18:21 Ответить
Ми вже забули, коли дивились той зомбоящік в останнє.
Кожний вибірає своє.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:23 Ответить
у всех их был интернет, этого достаточно, чтобы смотреть любые каналы, но проблема в том, что они и тогда смотрели своих родственников кацапов с завистью по телевизору. Они всегда завидовали вранью кацапов, даже не представляли чему завидуют, и отторгали Украину.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:36 Ответить
спокійненько. А забули як видавали українськи паспорти у нас в Україні?
хто не приніс на перереестрацію свій радянский паспорт, не отримував ТАЛОНИ НА ЦУКОР
хто прийшов за талонами, отримував штампик "УКРАЇНА" поверх штампіка СССР

а от інші країни зробили інакше - видали посвідчення ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
а громадянство надавали пізніше - на підставі знання мови та історії країни, де живуть мешканці СССР

а з того простого рішення - позначити ВСІХ Бардеровцями - й пішли усі наші подальші проблеми
голосування за совкових ватних жидів, невизнання українскої мови та самої філософії української нації

а зробили би тоді інакше, ну бігало б собі всяке скотобидло по Україні - особи без громадянства, яки не визнають існування держави УКРАЇНИ, ну бігали б собі та й бігали - без роботи, без грошей - поки або не пішли геть з України до Ізраілю або куди завгодно, або поки би не вивчили ЗА ЩО САМЕ Бандера сидів у Заксехаузені, а його рідних братів вбили у Аушвіці
показать весь комментарий
07.07.2022 18:36 Ответить
Ну на фото жіночка з явно орківською зовнішністю
показать весь комментарий
07.07.2022 19:40 Ответить
Треба пропаганду в мозги всунуть.
Це перше, що вони роблять на окупованих територіях.

Там в Росії вже 130 мільйонів теле-зомбі живе. Вони хочуть на захвачених територіях теж людей до телика підключати.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:47 Ответить
Приймають сигнали традиційної TB-мовлення.
Безкоштовний сир буває де?
Там, де бункерний щур ховається
показать весь комментарий
07.07.2022 21:10 Ответить
 
 