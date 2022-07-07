Российские оккупанты в Херсоне раздают ТВ-тюнеры в обмен на паспортные данные: Геббельс бы плакал от зависти, - депутат облсовета Хлань
В Херсоне оккупанты с российской "гуманитаркой" раздают ТВ-тюнеры Т2, чтобы получить этот набор, необходимо предоставить паспортные данные.
Об этом сообщил в Фейсбуке депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина.
Геббельс бы плакал от зависти — в Юбилейном в Херсоне вместе с российской гуманитаркой, оккупанты дают еще и ТВ-тюнеры Т2.
Чтобы получить этот набор нужно предоставить полную информацию о себе: от паспортных данных до пенсионного.
Россияне хотят Скабееву в каждый дом, чтобы пудрить людям мозги.
Обращаюсь к тем, кто может — объясняйте пенсионерам, что действительно происходит, что Украина никогда не покинет Херсонщину, потому что Херсонщина — это Украина", - рассказал он.
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а скільки простору для творчості вони надають шахраям: від банальних виборів гівна у владу до неочікуваного кредиту-сюрпризу абощо... дебіли...
то хакери можуть позичити паспортні дані громадян наприклад курської області і також зробити референдум приєднання до України
Та Геббельс подивися б на ******* расєю, за голову вхопився б, заспівав червону калину, й побіг би бити шольца за зволікання зі зброєю для України
Всі ми будемо колись в віці але не такими вже нед умаючими що після нас потом.Совок в людей до кінця.Нажаль після війни +55 взагалі треба заборонити право голоса щоб не продавалися за гречку.
Кожний вибірає своє.
хто не приніс на перереестрацію свій радянский паспорт, не отримував ТАЛОНИ НА ЦУКОР
хто прийшов за талонами, отримував штампик "УКРАЇНА" поверх штампіка СССР
а от інші країни зробили інакше - видали посвідчення ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
а громадянство надавали пізніше - на підставі знання мови та історії країни, де живуть мешканці СССР
а з того простого рішення - позначити ВСІХ Бардеровцями - й пішли усі наші подальші проблеми
голосування за совкових ватних жидів, невизнання українскої мови та самої філософії української нації
а зробили би тоді інакше, ну бігало б собі всяке скотобидло по Україні - особи без громадянства, яки не визнають існування держави УКРАЇНИ, ну бігали б собі та й бігали - без роботи, без грошей - поки або не пішли геть з України до Ізраілю або куди завгодно, або поки би не вивчили ЗА ЩО САМЕ Бандера сидів у Заксехаузені, а його рідних братів вбили у Аушвіці
Це перше, що вони роблять на окупованих територіях.
Там в Росії вже 130 мільйонів теле-зомбі живе. Вони хочуть на захвачених територіях теж людей до телика підключати.
Безкоштовний сир буває де?
Там, де бункерний щур ховається