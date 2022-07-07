Глава оборонного ведомства Великобритании Радакин посетил Украину и встретился с Залужным
Глава оборонного ведомства (Chief of the Defence Staff) Великобритании адмирал Энтони Радакин посетил Украину и встретился в Киеве с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Радакина.
"Мой 48-часовой визит дал мне возможность лучше понять оперативные перспективы и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину. И как мы можем содействовать другим международным партнерам и союзникам в помощи Вооруженным силам Украины в ближайшие недели и месяцы", - сообщил адмирал.
Он также отметил, что встретился со своим украинским коллегой генералом Залужным.
"Для меня большая честь посетить Киев и встретиться с моим украинским коллегой генералом Залужным. Я восхищаюсь Вооруженными силами Украины, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России", - добавил он.
(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi.— Chief of the Defence Staff 🇬🇧 (@AdmTonyRadakin_) July 7, 2022
I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression.🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/JwAi9AeuJG
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