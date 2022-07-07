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Глава оборонного ведомства Великобритании Радакин посетил Украину и встретился с Залужным

залужний,радакін

Глава оборонного ведомства (Chief of the Defence Staff) Великобритании адмирал Энтони Радакин посетил Украину и встретился в Киеве с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Радакина.

"Мой 48-часовой визит дал мне возможность лучше понять оперативные перспективы и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину. И как мы можем содействовать другим международным партнерам и союзникам в помощи Вооруженным силам Украины в ближайшие недели и месяцы", - сообщил адмирал.

Он также отметил, что встретился со своим украинским коллегой генералом Залужным.

"Для меня большая честь посетить Киев и встретиться с моим украинским коллегой генералом Залужным. Я восхищаюсь Вооруженными силами Украины, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России", - добавил он.

(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi.

I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression.🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/JwAi9AeuJG

— Chief of the Defence Staff 🇬🇧 (@AdmTonyRadakin_) July 7, 2022

Читайте также: План Путина захватить Украину уже провалился, – глава Генштаба армии Британии Радакин

Автор: 

Великобритания (4922) Киев (25472) Залужный Валерий (656) Радакин Тони (22)


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Топ комментарии
+13
значит Pahtakor М270 уже в Украине.
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07.07.2022 18:07
+10
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07.07.2022 18:19
+10
Раді вітати, пане адмірале !
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07.07.2022 18:20
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значит Pahtakor М270 уже в Украине.
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07.07.2022 18:07 Ответить
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07.07.2022 18:19 Ответить
Пахтакор - означає "бавовняр"
Очікуємо на врожай бавовни
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07.07.2022 19:07 Ответить
Це фраза дня!
Weit Scmelrz, давно Вас не чутно, неодмінно додайте в свій словник!
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07.07.2022 20:31 Ответить
Вылитый Алан Рикман)
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07.07.2022 18:09 Ответить
Раді вітати, пане адмірале !
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07.07.2022 18:20 Ответить
Міністр оборони UK - Бен Волесс. А Ентоні Радакін - це як у нас Залужний, начальник Генштабу.
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07.07.2022 18:21 Ответить
Чинним Начальником Генерального штабу Збройних сил України є генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович
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07.07.2022 22:56 Ответить
«Захоплююсь ЗСУ, їхньою сміливістю, стійкістю та винахідливістю перед злочинною та варварською агресією Росії» (с), написав британський адмірал Ентоні Радакін в соцмережах після зустрічі зі своїм українським колегою Валерієм Залужним.

Касапам мало не покажеться.
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07.07.2022 18:50 Ответить
Під час війни військові завжди можуть знайти спільну мову, лиш би зеленопузі не мішали
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07.07.2022 18:54 Ответить
Хлопаки розробляли план звільнення Херсона та вихід через перешийок до Керченського мосту на південному напрямку!
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07.07.2022 19:27 Ответить
‼️‼️Залужный , нужен закон , что все офицеры и младший состав должны сдать английский на С1.
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07.07.2022 21:00 Ответить
Підтримую , англійська стала актуальна як ніколи
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07.07.2022 23:22 Ответить
Куму Ермака можно все.
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08.07.2022 03:15 Ответить
 
 