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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наши воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 7 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечено. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

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На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений сил обороны Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии столкновения.

Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку.

Враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Червоное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровно и Долина. Возле последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

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Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выимка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

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На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений наших войск.

Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали Флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.

В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению до шести носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.

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Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.

Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации составляет около 8 тысяч человек".

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Генштаб ВС (6190) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+6
Хорошо, что это не озвучивает из ОП, такие тов., ермак, полодяка, арестович, тимошенко или левченко.
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07.07.2022 18:53
+6
А "зелені" вже так забрехалися що їм вже віри немає!
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07.07.2022 19:27
+4
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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07.07.2022 18:54
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Хорошо, что это не озвучивает из ОП, такие тов., ермак, полодяка, арестович, тимошенко или левченко.
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07.07.2022 18:53 Ответить
Т.е. я так понимаю что если бы то же самое озвучили названные Вами люди то это было бы плохо? А в чем логика Ваших рассуждений?
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07.07.2022 19:06 Ответить
А "зелені" вже так забрехалися що їм вже віри немає!
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07.07.2022 19:27 Ответить
потому что эти балаболы зеленского низачто не отвечают - но вещают сознательно искаженную информацию - тем самым обманывая украинцев
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07.07.2022 21:52 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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07.07.2022 18:54 Ответить
орки будуть знову лізти
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07.07.2022 18:58 Ответить
из мацкви
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07.07.2022 19:01 Ответить
ворог .... намагається залучити невмотивовані підрозділи

орків Європа "мотивує" - рашка отримує біля 1 млрд. дол. від продажу нафти, а ***** своїм оркам дає "копєєчку" - до 400 000 в місяць

за таки гроші вони ладні не тільки вбивати, а й самі дохнути
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07.07.2022 19:22 Ответить
Не розумію. Клинове, Золотарівка вже давно під контролем руzzні. Вони що себе обстрілюють.
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07.07.2022 19:06 Ответить
В мене теж дежавЮЮЮ ) Теж грав і бачив кінчик а зараз воюємо з ними ! АПОКАЛІПСИС наближається(((((
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07.07.2022 19:12 Ответить
Командование войск противника готовится к сдвоенному удару на Бахмут - в районе Шумов и Майорского разворачиваются БТГр 336-й обр МП, ещё одна обр МП - 40-я, вместе с танками "батальона Дизель" 1-го АК пытаются пробиться ЗА Новолуганское, что бы оказать содействие с фланга ударной тактической группе Попаснянской группировки, пытающейся пробиться через н.п. Вершина.
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07.07.2022 19:29 Ответить
Цапська жрачка.
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07.07.2022 19:32 Ответить
Закрепляется на окрестностях Спорного .Что за формулировка такая .Писали бы лучше сразу ,что противник захватил этот населённый пункт
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07.07.2022 20:06 Ответить
 
 