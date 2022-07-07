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Новости Война
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Блокпосты, выборочные допросы, фиксация телефонов: в Мариуполе российские оккупанты усиливают режим, - Андрющенко

маріуполь

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе оккупанты усиливают режим, снова устраивают блокпосты в городе.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ужесточение режима. На центральных улицах вновь поставлены блок-посты в районе подземного перехода по пр. Мира, пр. Металлургов в районе ТЦ "Браво", в районе площади Свободы, на перекрестке Бахчиванджи/Строителей, в районе площади Лунина (Стрелка), в районе Морского порта. На перекрестке Урицкого/Строителей и в районе Мухина по дороге на Левобережье. Повторные выборочные допросы, проверка по спискам и фиксация IMEI телефонов. Будьте осторожны и не подвергайте себя опасности.

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Полноценно восстановлена ​​работа Мариупольского морского порта. Подано электричество по отдельной линии и разблокирован главный канал. Порт готов к полноценному мародерству и встрече военных грузов. По договоренности оккупантов с режимом Асада все награбленное будет отправлено/легализовано через Сирию.

Снос домов продолжается. Никакие списки не составлены и не обнародованы. "Русская рулетка" для жителей, у которых нет времени забрать свои вещи и мебель, нет мест хранения в дальнейшем.

Возобновлена ​​практика расселения по уцелевшим домам и квартирам. Легализацию процесса оккупанты собираются провести в июле-августе путем национализации из-за отсутствия владельцев. Грабеж во всем", - рассказал он.

Автор: 

Мариуполь (5705) оккупация (10117) Андрющенко Петр (579)


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тем временем, русня возвращает строительные компании "отстраивающие" Марик в родную говень....
причин две: 1 - нет денег; 2 - понимают, что скоро все равно придется сваливать.....
https://youtu.be/dyzMxuVHPdg
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07.07.2022 19:11 Ответить
Хай ушлепыпают, все сломаем что построили, чтобы и следа кацапского в городе не было.
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07.07.2022 20:00 Ответить
якесь важне х@йло приїде?
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08.07.2022 00:03 Ответить
бахчиванджи+строителей вчера был. нет блокпоста.
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08.07.2022 09:12 Ответить
 
 