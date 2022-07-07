Блокпосты, выборочные допросы, фиксация телефонов: в Мариуполе российские оккупанты усиливают режим, - Андрющенко

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе оккупанты усиливают режим, снова устраивают блокпосты в городе.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ужесточение режима. На центральных улицах вновь поставлены блок-посты в районе подземного перехода по пр. Мира, пр. Металлургов в районе ТЦ "Браво", в районе площади Свободы, на перекрестке Бахчиванджи/Строителей, в районе площади Лунина (Стрелка), в районе Морского порта. На перекрестке Урицкого/Строителей и в районе Мухина по дороге на Левобережье. Повторные выборочные допросы, проверка по спискам и фиксация IMEI телефонов. Будьте осторожны и не подвергайте себя опасности.

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Полноценно восстановлена ​​работа Мариупольского морского порта. Подано электричество по отдельной линии и разблокирован главный канал. Порт готов к полноценному мародерству и встрече военных грузов. По договоренности оккупантов с режимом Асада все награбленное будет отправлено/легализовано через Сирию.

Снос домов продолжается. Никакие списки не составлены и не обнародованы. "Русская рулетка" для жителей, у которых нет времени забрать свои вещи и мебель, нет мест хранения в дальнейшем.

Возобновлена ​​практика расселения по уцелевшим домам и квартирам. Легализацию процесса оккупанты собираются провести в июле-августе путем национализации из-за отсутствия владельцев. Грабеж во всем", - рассказал он.