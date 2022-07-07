95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России, - опрос

В Беларуси только 5% населения считают, что белорусская армия должна участвовать в войне на стороне России. По сравнению с апрелем это число уменьшилось с 6% до 5%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Chatham house".

Отношение белорусов к войне России в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России. Уменьшается количество людей, которые считают, что необходимо поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, немного – 5%", – говорит Рыгор Астапеня, директор "Беларусской инициативы" Chatham House.

Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников – 35% и 14% соответственно.

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По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло число тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого беларуса (52% и 49% соответственно).

Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондента.

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