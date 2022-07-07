95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России, - опрос
В Беларуси только 5% населения считают, что белорусская армия должна участвовать в войне на стороне России. По сравнению с апрелем это число уменьшилось с 6% до 5%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Chatham house".
Отношение белорусов к войне России в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России. Уменьшается количество людей, которые считают, что необходимо поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, немного – 5%", – говорит Рыгор Астапеня, директор "Беларусской инициативы" Chatham House.
Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников – 35% и 14% соответственно.
По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло число тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого беларуса (52% и 49% соответственно).
Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БілаРусь це не ОркоСтан
Рашисти запустили фейк про продаж укропами 2-х Цезарів по '140 тис. баків за штуку (слушай, сумашедшиє денгі, да ! - то для кацапів целоє состояніє)
Про продаж поввідомив якийсь французський політик, який сам не бачив, але десь чув.
Розносило фейк болгарське приватне Дефес видання, яке теж не бачило, але чуло, що французський політик сам не бачив
У якості скаженого продажу ЗСУ зброї налєво показано фото тубуса одноразового гранатомета Матадор !!!
дебілди, бл. !
фейк не можуть зробити, бо немає з чого
зачьотний тролінг !
фотокарточки проданих "укропами" Цезарів з уралвагонзавода загубились десь та Транссибі
ідіоти кацапські!
804 індивіди.
Правда, з ковідкою висновки робилися і на 26, і на 47 пацієнтах.
Их уже 20 лет, как и орков, никто ни о чём не спрашивает.
Даже во время выборов, результаты которых объявляются от их имени.
"Вчера в стране от имени народа
Опять подорожала колбаса"
Нащо їм імперські інтереси рускіх захищать, і допомогать росії захоплювати нові колонії?
Це не інтереси білорусів.
Лица стерты, краски тусклы,
То ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд,
А день - на день.
Я устал и отдыхая
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты, циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
Основна маса так і не розуміє що "Тіхановська" просто "кремлівська альтернатива Лукашенку"! Нею Луку лякають щоб Лука був поступливішим
Кремлю це вдалося
Але не насміляться, ватяні совки....
просто одной темной ночью.
переоденутся кацапы в ихню форму
возьмут для прикрытия сотню-другую ихних бомжей
и под ихней совковой тряпкой снова попрут знакомой дорожкой, за водкой и унитазами