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95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России, - опрос

опитування,білорусь

В Беларуси только 5% населения считают, что белорусская армия должна участвовать в войне на стороне России. По сравнению с апрелем это число уменьшилось с 6% до 5%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Chatham house".

Отношение белорусов к войне России в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России. Уменьшается количество людей, которые считают, что необходимо поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, немного – 5%", – говорит Рыгор Астапеня, директор "Беларусской инициативы" Chatham House.

Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников – 35% и 14% соответственно.

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По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло число тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого беларуса (52% и 49% соответственно).

Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондента.

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Автор: 

Беларусь (7887) опрос (2820)


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Топ комментарии
+23
а кого волнует мнение белорусов. Там уже уйло хозяин
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07.07.2022 19:45
+12
Саме так.
Рашисти запустили фейк про продаж укропами 2-х Цезарів по '140 тис. баків за штуку (слушай, сумашедшиє денгі, да ! - то для кацапів целоє состояніє)
Про продаж поввідомив якийсь французський політик, який сам не бачив, але десь чув.
Розносило фейк болгарське приватне Дефес видання, яке теж не бачило, але чуло, що французський політик сам не бачив
У якості скаженого продажу ЗСУ зброї налєво показано фото тубуса одноразового гранатомета Матадор !!!

дебілди, бл. !
фейк не можуть зробити, бо немає з чого
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07.07.2022 20:09
+11
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07.07.2022 19:50
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а кого волнует мнение белорусов. Там уже уйло хозяин
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07.07.2022 19:45 Ответить
ню-ню, у білорусів генетична память рвати рейки залишилась

БілаРусь це не ОркоСтан
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07.07.2022 19:54 Ответить
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07.07.2022 19:56 Ответить
бєлая...малая...вєлікая...
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07.07.2022 20:11 Ответить
є БілаРусь та УкраїнаРусь, а трєтьєй нє бивать !
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07.07.2022 20:13 Ответить
Русь є одна Київська і все
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07.07.2022 20:52 Ответить
рвати сраки і рвати рейки то трохи різне, де ті 200 тисяч "партизанів" про яких оПА розпиналась,при такому партизанському руху,з білорусі навіть гівно б не прилетіло,не кажучи про іскандер,це все пшик,радянська баєчка,на кшталт про не ******** партизана ковпака)))
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07.07.2022 23:49 Ответить
1% - естественная убыль по возрасту.
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07.07.2022 19:46 Ответить
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07.07.2022 19:50 Ответить
пародия на рашопропаганду?
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07.07.2022 19:57 Ответить
Саме так.
Рашисти запустили фейк про продаж укропами 2-х Цезарів по '140 тис. баків за штуку (слушай, сумашедшиє денгі, да ! - то для кацапів целоє состояніє)
Про продаж поввідомив якийсь французський політик, який сам не бачив, але десь чув.
Розносило фейк болгарське приватне Дефес видання, яке теж не бачило, але чуло, що французський політик сам не бачив
У якості скаженого продажу ЗСУ зброї налєво показано фото тубуса одноразового гранатомета Матадор !!!

дебілди, бл. !
фейк не можуть зробити, бо немає з чого
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07.07.2022 20:09 Ответить
А сколько было продано при развале ГДР.
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07.07.2022 23:11 Ответить


зачьотний тролінг !
фотокарточки проданих "укропами" Цезарів з уралвагонзавода загубились десь та Транссибі

ідіоти кацапські!
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07.07.2022 19:58 Ответить
Шведские издагия єти не читают по не знанию язика, а вот Цензор читают, теперь будет проверка, и вичислят, из-за дебила малоумного а так могли би и навербовать и накупить
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07.07.2022 20:17 Ответить
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07.07.2022 20:20 Ответить
Барани не хочуть відчуть запах своєї крові і перетвориться з "бульбашів" на "драники"
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07.07.2022 19:52 Ответить
угу..а в танках ще й зі шкварками..
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07.07.2022 20:00 Ответить
шкварок не буде,буде тільки "картошка в мундірах")))
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07.07.2022 23:51 Ответить
Тільки ж хто в них буде питати?
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07.07.2022 19:53 Ответить
А чик-чирикнутий мабуть вважає інакше...
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07.07.2022 19:53 Ответить
Таракан с 3% поддержки президентом стал. А тут целых 5!!! Надо всю границу нахрен минировать!
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07.07.2022 19:54 Ответить
Путлеру по барабану мнение белорусов-рабов.
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07.07.2022 19:54 Ответить
Да кто этих лохов будет спрашивать. Они такие же рабы системы как и кацапы. Свой суверенитет они уже просрали.
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07.07.2022 20:00 Ответить
руzzкий хазяїн у їблорусів питати не буде, чого вони хочуть, чи чого не хочуть.
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07.07.2022 20:01 Ответить
Страшенно репрезентативне опитучання.
804 індивіди.

Правда, з ковідкою висновки робилися і на 26, і на 47 пацієнтах.
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07.07.2022 20:01 Ответить
Кто ж их спрашивать будет. Белорусы знают что Лукашеску уже продал их ***** с потрохами?
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07.07.2022 20:05 Ответить
Белорусы умнее и хитрее кацапов. Дебилы есть везде, но среди белорусов их в десятки раз меньше. Там где бурятский танкист - куда сказали туда и едет, белорусский поедет выгодно продавать танк и получать убежище и "немножко денежков". Так что там будет на уровне статистической погрешности война. ИМХО конечно же.
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07.07.2022 20:17 Ответить
ага там де орк пускає ракети по Україні , там ******* буде подавати йому снаряди,***** не розумніші,бидло з совковим менталітетом...
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07.07.2022 23:53 Ответить
Никогда такого не было, и вот, опять...
Их уже 20 лет, как и орков, никто ни о чём не спрашивает.
Даже во время выборов, результаты которых объявляются от их имени.
"Вчера в стране от имени народа
Опять подорожала колбаса"
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07.07.2022 20:19 Ответить
Это понятно что белоруссов никто спрашивать не будет ,хотят они там чего- то или не хотят , погонят как стадо овец на бойню . Плохо то , что их сгнившая картофелина Бульбашенко отдал рашистам аэродром на котором ( так это гнильё заявило) будут размещенны российские искандеры. Два старых пидо- аса держат в напряжении весь мир.
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07.07.2022 20:22 Ответить
вони "люди сободниє,что ім прикажут,то оні і захотят")))
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07.07.2022 23:54 Ответить
На мою думку із цього дослідження випливає, що більшість білорусів - вата тупоголова, але сциклива. Тому воювати вони ні з ким не хочуть, а бажають "дружити" з усіма, але з кацапами більше, ніж з будь-ким. Отаке.
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07.07.2022 20:23 Ответить
К жаренным на Джавелинах ФаРшикам будет и гарнир ...жаренные Картофаны
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07.07.2022 20:37 Ответить
Так вони ж самі колонія.
Нащо їм імперські інтереси рускіх захищать, і допомогать росії захоплювати нові колонії?
Це не інтереси білорусів.
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07.07.2022 20:38 Ответить
Может наконец выйдут с АНТИВОЕННЫМ МИТИНГОМ ТЕ МИЛЬОНЫ ? Или Тихановская неспособна поднять белорусов на обычный протест ?
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07.07.2022 20:43 Ответить
Їй на це Путін грошей не дає! Та й по суті вона - не лідер! А звичайна ганчір"яна лялька якою крутять перед натовпом Макаревича пам"ятаєте?

Лица стерты, краски тусклы,
То ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд,
А день - на день.
Я устал и отдыхая
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты, циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
Основна маса так і не розуміє що "Тіхановська" просто "кремлівська альтернатива Лукашенку"! Нею Луку лякають щоб Лука був поступливішим
Кремлю це вдалося
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08.07.2022 07:07 Ответить
Між іншим, у сусідів зараз таке "вікно можливостей", якого не було, мабуть, ніколи. Армія лаптів зав'язла в Україні, якби білоруський генералітет вирішив виступити проти луки мудіщєва і взяти владу в свої руки, луці було би нІчого їм пред'явити.

Але не насміляться, ватяні совки....
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07.07.2022 20:44 Ответить
а кто же их спрашивать то будет?
просто одной темной ночью.
переоденутся кацапы в ихню форму
возьмут для прикрытия сотню-другую ихних бомжей
и под ихней совковой тряпкой снова попрут знакомой дорожкой, за водкой и унитазами
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07.07.2022 20:45 Ответить
100% быков нашего колхоза не хотят идти на бойню
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07.07.2022 20:48 Ответить
Студентку Могилёвского университета внесли в список террористов и дали шесть с половиной лет тюрьмы. Про отчисление, хоть она была отличницей, и говорить несерьезно. Люди за мир, но проводить полжизни на зоне никто не хочет.
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07.07.2022 20:58 Ответить
Это за призыв к антивоенному митингу.
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07.07.2022 21:00 Ответить
БУЛЬБАШИ, ЧМОШНАЯ СЦЫКЛИвая нация предателей !!!
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07.07.2022 22:06 Ответить
95% ********* не знают беларуского языка...
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07.07.2022 22:08 Ответить
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
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07.07.2022 22:26 Ответить
Ніяке опитування у білорасєї на цю тему не можливе, тому це фейк на підтримку думки про ********* білорасєйський народ...
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07.07.2022 23:51 Ответить
 
 