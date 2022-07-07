Путин заговорил о переговорах и пригрозил Западу: "Мы по большому счету всерьез пока ничего не начинали". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами российских парламентских партий заявил, что Россия "еще ничего не начинала всерьез в Украине".

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ..

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал он.

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"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — добавил он.