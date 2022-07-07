В Литве на работу устроились более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины

В Литве работу нашли 13,2 тыс. украинцев-беженцев, это более трети людей трудоспособного возраста, прибывших из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщает Министерство социальной защиты и труда Литвы.

По данным литовского Соцмина, в настоящее время в Литву прибыло более 58,2 тыс. украинцев, из которых более 33,1 тыс. – трудоспособного возраста.

Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 4,2 тыс. человек (32% трудоустроенных после начала войны в Украине), в Каунасе – 1,9 тыс. человек (14%), в Клайпеде – 1,5 тыс. (12%). В настоящее время служба занятости помогла трудоустроиться почти 7,9 тыс. беженцев из Украины.

Средняя зарплата работающих в Литве украинцев "на бумаге" в июне составляла около 1032 евро.

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