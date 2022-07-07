РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11846 посетителей онлайн
Новости
2 438 12

В Литве на работу устроились более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины

робота

В Литве работу нашли 13,2 тыс. украинцев-беженцев, это более трети людей трудоспособного возраста, прибывших из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщает Министерство социальной защиты и труда Литвы.

По данным литовского Соцмина, в настоящее время в Литву прибыло более 58,2 тыс. украинцев, из которых более 33,1 тыс. – трудоспособного возраста.

Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 4,2 тыс. человек (32% трудоустроенных после начала войны в Украине), в Каунасе – 1,9 тыс. человек (14%), в Клайпеде – 1,5 тыс. (12%). В настоящее время служба занятости помогла трудоустроиться почти 7,9 тыс. беженцев из Украины.

Средняя зарплата работающих в Литве украинцев "на бумаге" в июне составляла около 1032 евро.

Читайте также: Четверть трудоспособных украинцев, оказавшихся в Польше из-за войны, уже устроились на работу

Автор: 

беженцы (1637) Литва (2445) работа (599) украинцы (3861)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
крім зарплати українські біженці в Литві мають ще купол безпеки НАТО, а не Асвальтовий купол Великого Крадівничого

робіть висновки, панове українці...
показать весь комментарий
07.07.2022 20:51
+5
Це добре, тай ше i заробляють не погано.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:38
+4
Primerno polovina rabotajet iz tex sto prijexali i mozet rabotat,mnogo jest detej,jest pensioneri takze.Sperva bylo takoje sto nexvatalo ucitelej,tak iz tex sto prijexalo brali na rabotu ,poskolku Litve nebylo ucitelej kotorrije govorili na ukrainskom jazyke,teper uze ucetelia prijezdzajet s Ukraini.Dostatocno mnogo rabotajet torgovix centrax,daze kasax .
показать весь комментарий
07.07.2022 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре, тай ше i заробляють не погано.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:38 Ответить
Знайома поїхала у Нідерланди, бо там одна з найвищих мінімалок у Європі. Якийсь час жила у соц житлі отримувала пособіє, потім знайшла роботу і орендувала власне житло. Із зароблених 1600 ойро, 1200 платить за хату. Після оплати рахунків+ їжа+транспорт, на життя залишається десь 100 євро. Але заробляє вона непогано, тут не поспориш.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:34 Ответить
100 євро…😢
показать весь комментарий
07.07.2022 22:11 Ответить
зеленський обіцяв повернути людей після війни у нас то вони повинні получати зп не меньше бо 1032 евро або 30 944 грн це біженці заробляють а дома звичайно більше зп повина бути для своїх
показать весь комментарий
07.07.2022 20:38 Ответить
Обіцяв і зробить! Он вчителі вже по 5000 дол отримують зарплатні.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:53 Ответить
родственница сразу уборщицей устроилась, 63 года, без языков, работой довольна
показать весь комментарий
07.07.2022 20:40 Ответить
Ну я хєр його знає, як можна радіти з праці убощицею.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:24 Ответить
а здесь у нее свой дом. Ложишься спать и в крыше видны звезды
показать весь комментарий
07.07.2022 21:31 Ответить
Я про працю уборщицею, а не про зорі. Це вже трохи інше.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:36 Ответить
крім зарплати українські біженці в Литві мають ще купол безпеки НАТО, а не Асвальтовий купол Великого Крадівничого

робіть висновки, панове українці...
показать весь комментарий
07.07.2022 20:51 Ответить
Primerno polovina rabotajet iz tex sto prijexali i mozet rabotat,mnogo jest detej,jest pensioneri takze.Sperva bylo takoje sto nexvatalo ucitelej,tak iz tex sto prijexalo brali na rabotu ,poskolku Litve nebylo ucitelej kotorrije govorili na ukrainskom jazyke,teper uze ucetelia prijezdzajet s Ukraini.Dostatocno mnogo rabotajet torgovix centrax,daze kasax .
показать весь комментарий
07.07.2022 21:44 Ответить
Все будет хорошо украинским беженцам в Литве - по чуть-чуть найдут себе работу все, кто захочет. Украинцы по своей сути - трудолюбивый и жизнерадостный народ, не хотят сидеть на государственном пайке. Просто, надо понимать, что этим людям нужно время и помощь, чтоб восстановиться от пережитых ужасов и потерь. Литовцы все видят, понимают, сочувствуют и стараются помочь чем могут.
Слава Украине!
показать весь комментарий
08.07.2022 03:05 Ответить
 
 