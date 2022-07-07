Кабмин ведет переговоры с Фукуямой и Бальцеровичем о вхождении в консультационный совет восстановления Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Платформа восстановления Украины будет предусматривать создание консультационного совета высокого уровня, ведутся переговоры о вхождении в нее Френсиса Фукуямы и Лешека Бальцеровича.

"Отдельно создается такой advisory board – совет советчиков высокого уровня. Мы приглашаем, ведем работу сегодня с Френсисом Фукуямой, с господином Лешеком Бальцеровичем, то есть мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут собираться и генерировать на научном основании видение развитие макро ситуации в Украине, финансовых рынков, бизнесовой сферы", - сказал Шмыгаль в интервью в эфире национального телемарафона в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, ранее Шмыгаль сообщил, что платформа по восстановлению Украины "Объединены в защите – объединены в восстановлении" будет состоять из трех уровней и иметь несколько офисов в странах партнеров с центром в Киеве.

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