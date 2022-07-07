Кабмин ведет переговоры с Фукуямой и Бальцеровичем о вхождении в консультационный совет восстановления Украины - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Платформа восстановления Украины будет предусматривать создание консультационного совета высокого уровня, ведутся переговоры о вхождении в нее Френсиса Фукуямы и Лешека Бальцеровича.
"Отдельно создается такой advisory board – совет советчиков высокого уровня. Мы приглашаем, ведем работу сегодня с Френсисом Фукуямой, с господином Лешеком Бальцеровичем, то есть мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут собираться и генерировать на научном основании видение развитие макро ситуации в Украине, финансовых рынков, бизнесовой сферы", - сказал Шмыгаль в интервью в эфире национального телемарафона в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, ранее Шмыгаль сообщил, что платформа по восстановлению Украины "Объединены в защите – объединены в восстановлении" будет состоять из трех уровней и иметь несколько офисов в странах партнеров с центром в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/i/status/1545090176954908673
Вова, Яресько и Гонтарева будут выдавать каждый доллар по строгой отчетности=)
Якщо по твоєму Фукуяма - "дурачек", то твій папА - повний дебілоїд, який навіть гумовим виробом не навчився вчасно користуватись.
Зебіли просто намагаються намалювати красиву картинку для західу, запрошуючи спеців світового рівня, що вони вже робили не раз - красива картинка і/або слова, а потім ніяких корисних для країни дій.
Дуй за расєйським кораблем, недолуга троляча істота з клікухою замість ім'я.
І нехай управління державою займуться професіонали!
А прикривати власну недолугість гучними закордонними іменами не треба!
Обов'язково запхайте його до всіх можливих реформаторських груп. Для інтелектуального підсилення ще пропоную додати Колю - Мітбола, Мішу "аkа Скучноє Ліцо" Добкіна...пропонуйте кого ще?
Наконец-то нашёл время посмотреть на план восстановления Украины за 750 миллиардов долларов, который сварганили Гетманцев с единомышленниками и презентовали в Лугано. Скажу коротко - это пустышка. Без конкретики с цифрами взятыми с потолка. Как и виртуальные 2500 экспертов, которые по словам власти готовили этот план. Самое смешное, что никто в экспертном сообществе не знает тех, кто готовил эту туфту. Да, это бред и фейк, которым пытались развести западных инвесторов. И это позор. Если такая история повторится, то от нас отвернутся. И третьего шанса не будет.
Интересно, понимают ли это те, кто надеялся с помощью такой фикции получить деньги и распилить бюджет. В очередной раз убедился в некомпетентности тех, кто поставлен на руководящие позиции в государстве на разных уровнях. К сожалению, но это было предсказуемо. Своей грамотной команды у Зеленского сегодня нет, а подключать людей не из своего окружения он не хочет. Это его выбор, но и результат предсказуем. И глядя на представленный план восстановления Украины - это точно не успешное возрождение Украины.
Що, як до усіх тупих трольків з одного разу ніяк не дійде?
Повторюся - дуй за расєйським кораблем, троляча сутність.
- цирк та шоу доречні на арені та на сцені.. актИвну війну ви, піар-аси, буквально за руку, привели в Україну, бо займалися муйньой, распІлом бабла та піаром елітних жлобів-скороспЄлок..(((
А краще, можливо, якби донори та інвестори визначили, хто буде контролювати їхні фінанси.