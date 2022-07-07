Шмыгаль: Сегодня госбюджет наполняется из трех источников: налоги, привлеченные средства и военные облигации

Для наполнения бюджета привлекаются средства из нескольких источников, которые помогают Украине выживать, сохранять стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему и валютный курс.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня бюджет практически отказался от капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, только выполнение социально-гуманитарной миссии плюс оперативно пытаемся восстанавливать разрушенные объекты. Для этих расходов привлекаются средства из нескольких источников", – сказал Шмыгаль.

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Во-первых, отметил он, это средства из государственного бюджета, который наполняется налогами.

"Мы видим, что бизнес постепенно возобновляет свою активность, платит налоги, что помогает нам наполнять большую часть бюджета. На сегодняшний день 30% от расходной части бюджета наполняется фактически традиционными способами", — заметил Премьер-министр.

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Второй источник наполнения бюджета – это привлеченные средства.

"Это гранты, это долгосрочные недорогие кредиты от наших партнеров. Например, в июне мы запланировали получить 4,5 млрд долларов, из которых получили практически всю сумму. Сейчас уже работаем на июль, и конференция в Лугано стала основой для привлечения дополнительных средств и для прямого финансирования бюджета, и для финансирования государственных украинских предприятий", - сказал руководитель правительства.

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Третьим источником, по словам Шмыгаля, являются военные облигации.

"Итак, три основных источника – налоги и сборы, кредиты и гранты, средства от размещения военных облигаций. Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему, более - менее держать валютный курс", — резюмировал Премьер-министр и подчеркнул, что ситуация в Украине удивляет весь мир и всех партнеров.

"Потому что мы, как страна, очень уверенно проходим эти сложные времена", — подчеркнул он.

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