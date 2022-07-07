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Новости Агрессия России против Украины Бюджет-2022 Война
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Шмыгаль: Сегодня госбюджет наполняется из трех источников: налоги, привлеченные средства и военные облигации

бюджет

Для наполнения бюджета привлекаются средства из нескольких источников, которые помогают Украине выживать, сохранять стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему и валютный курс.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня бюджет практически отказался от капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, только выполнение социально-гуманитарной миссии плюс оперативно пытаемся восстанавливать разрушенные объекты. Для этих расходов привлекаются средства из нескольких источников", – сказал Шмыгаль.

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Во-первых, отметил он, это средства из государственного бюджета, который наполняется налогами.

"Мы видим, что бизнес постепенно возобновляет свою активность, платит налоги, что помогает нам наполнять большую часть бюджета. На сегодняшний день 30% от расходной части бюджета наполняется фактически традиционными способами", — заметил Премьер-министр.

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Второй источник наполнения бюджета – это привлеченные средства.

"Это гранты, это долгосрочные недорогие кредиты от наших партнеров. Например, в июне мы запланировали получить 4,5 млрд долларов, из которых получили практически всю сумму. Сейчас уже работаем на июль, и конференция в Лугано стала основой для привлечения дополнительных средств и для прямого финансирования бюджета, и для финансирования государственных украинских предприятий", - сказал руководитель правительства.

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Третьим источником, по словам Шмыгаля, являются военные облигации.

"Итак, три основных источника – налоги и сборы, кредиты и гранты, средства от размещения военных облигаций. Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему, более - менее держать валютный курс", — резюмировал Премьер-министр и подчеркнул, что ситуация в Украине удивляет весь мир и всех партнеров.

"Потому что мы, как страна, очень уверенно проходим эти сложные времена", — подчеркнул он.

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бюджет (4834) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+12
Эти умники опять хотят поднять податки чтобы наполнить бюджет. Люди работу найти не могут , бизнес а ладан дышит а им повышение налогов подавай. Боже, какие идиоты.
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07.07.2022 21:10
+7
запросіть Гонтарєву, запросіть Гройсмана, що ви там сидите без толку?? ідіоти. призначте нормальних людей - Порошенка, Гончаренка, Пасхавера, Огризка, Клімкіна, Сотник, Гопко, Омеляна, виженіть цих довбнів типу арахамії.
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07.07.2022 21:17
+6
Гетьманцева геть !
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07.07.2022 21:18
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Поясніть ПРО ВІЙСЬКОВІ ОБЛИГАЦІІ , буль ласка

Хто Їх випустив , хто купив , і т п
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07.07.2022 21:09 Ответить
Будь ласка
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07.07.2022 21:10 Ответить
Той, хто скупив облігації "великого крадівництва".
Той, хто відмовився від списання зовнішніх боргів, щоб не списувати внутрішні, тобто, свій прибуток.
ВАЗеленський та його пліснявий кагал.
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07.07.2022 21:47 Ответить
А про чудовищную эмиссию и печатный станок в турборежиме она типа случано "забыла сказать"?
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08.07.2022 01:14 Ответить
Эти умники опять хотят поднять податки чтобы наполнить бюджет. Люди работу найти не могут , бизнес а ладан дышит а им повышение налогов подавай. Боже, какие идиоты.
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07.07.2022 21:10 Ответить
Шмигаля в отставку відправлять
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07.07.2022 21:12 Ответить
Для збалансування воєнного Бюджету України потрібно насамперед зменшити його видаткову частину: домовитись з кредиторами про відстрочку виплати по зовнішніх боргах і процентах до завершення війни, а також скерувати кошти, призначені на будівництво доріг й фінансування інших програм мирного часу на потреби оборони України.
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07.07.2022 21:12 Ответить
22 квітня 2022 року.

Питання реструктуризації та списання боргів недоцільні, заявив міністр фінансів Сергій Марченко у Вашингтоні на спільному брифінгу з віцепрем'єром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд у рамках "Весняних зустрічей" Світового банку та МВФ.

"Нам НЕ ПОТРІБНЕ списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі кілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки", - зазначив Марченко.
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07.07.2022 21:49 Ответить
"Велике крадівництво"

04.07.2022
"Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг"
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07.07.2022 21:56 Ответить
И разогнать полчища чиновников с миллионными и полумиллионными зарплатами!
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08.07.2022 01:15 Ответить
коли гетьманцева звільните, довбні?
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07.07.2022 21:14 Ответить
Ніколи. Він частина системи зеленської влади, челАвек бабломойського-хуйла.
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07.07.2022 21:51 Ответить
запросіть Гонтарєву, запросіть Гройсмана, що ви там сидите без толку?? ідіоти. призначте нормальних людей - Порошенка, Гончаренка, Пасхавера, Огризка, Клімкіна, Сотник, Гопко, Омеляна, виженіть цих довбнів типу арахамії.
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07.07.2022 21:17 Ответить
Так ті чи той, хто має вигнати цих довбнів, самі є довбнями чи довбнем!
А довбень довбню ока не виклюне!
Країною править новий вид людини Dovbenus Vulgaris (Довбень надзвичайний)
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07.07.2022 21:33 Ответить
Яресько, Смолія.
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07.07.2022 21:53 Ответить
Гетьманцева геть !
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07.07.2022 21:18 Ответить
Правительство бестолочей, жополизов и назначенцев понятия не имеет что такое военная экономика, что им нужно делать, где и как зарабатывать деньги. И единственное в чем преуспели "зеленые" - это бегать по миру с протянутой рукой. А самое смешное, что Шмыгаль даже не понимает, что это его заявление - типичный каминг аут с признаками "явки с повинной".
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07.07.2022 21:21 Ответить
І ніскілечки не збрехав?
Не вірю!
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07.07.2022 21:35 Ответить
Что то пропустил печатанье денег.
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07.07.2022 21:38 Ответить
100 лярдов в прошлом месяце напечатали, здорово придумано
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07.07.2022 21:51 Ответить
Скажи нам, верный и преданный лакей Гудка, - а сколько и на сколько в денежном выражении, купили облигаций Ахметов, Каломойский, Пинчук, Новинский и иже с ними. По списку, плиз. В алфавитном порядке. Или от большего к меньшему. И сколько купили такие "бедные" люди, как Кучма, Ющенко, бывшие премьеры с министрами что были при корыте 991 года.
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07.07.2022 21:57 Ответить
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07.07.2022 22:42 Ответить
Для того щоб наповнювати бюджет треба мати розум,а ви безмозглі хлопці ні до чого не варті бо нема мізкив.
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07.07.2022 23:11 Ответить
Нажаль скоро і цього не буде. Навішали на IT величезні "податки" через фіктивний знижений курс долара і мобілізовують айтішників без розбору. Навіть броні не дали. Скоро розвалять повністю IT.
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07.07.2022 23:48 Ответить
 
 