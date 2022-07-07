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Киевские налоговики принесли на проверку табачных киосков сигареты, купленные в другом месте, и оштрафовали сеть на 10 млн грн, - жалоба компании

табак,сигареты

Сотрудники Государственной налоговой службы Киева провели проверку сети магазинов продовольственных товаров и сигарет, во время которой использовали пачки сигарет, принесенные с собой, для того, чтобы оштрафовать торговую компанию.

Об этом говорится в жалобе компании, поступившей народным депутатам Украины, в частности, председателю налогового комитета Данилу Гетманцеву, который считается теневым "куратором" ГНС.

Текст обращения опубликовал народный депутат от Слуги народа Георгий Мазураш.

"Компании — белые, легально торгуют подакцизными товарами, произведенными в Украине — табаком. Они уплатили 100 миллионов гривен налогов только в прошлом году. После этого, я бизнес в мае по призыву Президента  возобновил работу, налоговики сразу пришли на проверку, принесли с собой на торговые точки пачки сигарет из неизвестных партий и неизвестно когда произведенные (это определяет МРЦ), заставили кассира их пробить, "установили" несоответствие МРЦ, выписали штрафов на 10 млн. рублей.

Пока их адвокаты разбирались с незаконными штрафами, к ним пришло ГБР, которое расследует дело по коррупции в налоговой, арестовало товар предприятий в рамках расследования дел против налоговиков!", — написал Мазурашу.

Компания, название которой Мазураш не разглашает, написала жалобу на налоговую в профильный комитет Верховной Рады и требует публичного рассмотрения.

Через несколько дней после проведения "проверки" налоговой весь товар компании был арестован ГБР в рамках уголовного дела против подозреваемых в коррупции налоговиков. Таким образом, работа торговой сети полностью заблокирована, добавил нардеп Мазурашу.

Мазурашу также заявил, что его неоднократные обращения в ГНС и ГБР относительно масштабного производства нелегального спирта на спиртзаводах в Черниговской и Винницкой областях не приводят ни к каким результатам.

"Я писал заявления в ГБР относительно производства теневого спирта – никакой реакции. Допускаю, что такие услуги налоговая оказывает не бесплатно. В центре Киева, на Крещатике, продают сигареты без кассовых аппаратов, без акцизных марок, российского производства – никакой реакции. Все "в доле" и "в теме". Скоро будут это дерьмо продавать прямо в налоговой. Что происходит в регионах – страшно даже представить. Такого "беспредела", как сейчас, не было даже во времена Януковича и Клименко, извините за такие аналогии", — написал нардеп.

По данным компании KANTAR, объем незаконно производимой или незаконно ввезенной табачной продукции на украинском рынке сейчас достигает 20,4%, что является абсолютным рекордом за последние 11 лет. В результате бюджет недополучает минимум 15,5 млрд грн налогов в год.

Нардеп добавил, что кроме прямого ущерба украинскому бюджету продажи контрабандных сигарет на черном рынке еще и являются финансированием государств-агрессоров, ведь прибыль идет в Беларусь и террористическим организациям "Л/ДНР", которые производят контрфактные сигареты та контрабандой завозятся в Украину и свободно продаются на рынках и магазинах из-за бездействия налоговой.

Мазурашу обвиняет ГНС в том, что их действия прямо противоречат политической позиции Президента, призывающего легальный бизнес возвращаться к работе и сохранять рабочие места в тылу.

"Уважаемый Президент Владимир Зеленский неоднократно призвал все бизнесы открываться, возобновляться и работать, создавать рабочие места. Государство предлагает гранты, проекты, упрощает процедуры и т.д. Но, к сожалению, все это разрушает привыкшие к взяткам чиновники. На днях Президент вынужден был вмешаться в вопрос ограничения передвижения мужчин" по Украине, которое поднял Генштаб ВСУ. Господин Президент, похоже, что вы должны вмешаться и в ситуацию с налоговой. Потому что, то что они делают – это прямой вред интересам государства и обороны", — добавил народный депутат Георгий Мазурашу.

налоговая (931) табак (302) Мазурашу Георгий (8)


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Топ комментарии
+23
Ми стопітнаццать днєй ішлі в Європу! - правда, Ссанич?
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07.07.2022 21:21
+20
Ну что вы как маленькие, прямо? А с чего тогда Зелин протеже, и по совместительству кум Медведчука, и он же король теневой табачной контрабанды, а также депутат СН Холодов кормиться та будет?
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07.07.2022 21:24
+19
Це Ze-підтримка бізнесу у скрутні часи!
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07.07.2022 21:29
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Ми стопітнаццать днєй ішлі в Європу! - правда, Ссанич?
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07.07.2022 21:21 Ответить
Так , сранич.з'їш рошенку . Зачьот .
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07.07.2022 21:45 Ответить
Прокинься Ze-типіл!
Останній пред-военний рейтинг дав Ze-Бубочке менше 20%.
Більшість тих, хто за нього голосував вже давно його критикує!
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07.07.2022 21:57 Ответить
Із такою владою, яка Європа? Яке НАТО? Кацапо-білоруський улус, ось наша Європа!
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07.07.2022 21:24 Ответить
Ну что вы как маленькие, прямо? А с чего тогда Зелин протеже, и по совместительству кум Медведчука, и он же король теневой табачной контрабанды, а также депутат СН Холодов кормиться та будет?
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07.07.2022 21:24 Ответить
пусть скажут спасибо, что не подкинули каннабис.
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07.07.2022 21:24 Ответить
Нє ну а як? Гетьманцеву треба гроші на відпустку
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07.07.2022 21:25 Ответить
Даже при януковичу такої муйні не було. банда
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07.07.2022 21:26 Ответить
да какая разница эти сигареты чи не эти?..
- бени фициарам очень нужны левые взносы в зелёную кассу, в стране ж война, так шо не раскачивайте лодку, а то "наших" крыс з Печерских пагорбив тошнит, а им ежедневно надо торговать таблом на голубом экране ******** новын с мужественными от усталости лицами..(
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07.07.2022 21:29 Ответить
Це Ze-підтримка бізнесу у скрутні часи!
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07.07.2022 21:29 Ответить
Для плісняви нічого не змінилось. Вони вже заспокоїлись. повилазили з нір та кинулись красти.
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07.07.2022 21:41 Ответить
За петра податківці були еталоном . Не сріть в колодязь , поки війна .
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07.07.2022 21:48 Ответить
"Такого "беспредела", як зараз, не було навіть за часів Януковича та Клименка, вибачте за такі аналогії", - написал нардеп."
А за часів Зеленського є. Мазураш - наш наступний президент!
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07.07.2022 21:29 Ответить
Ну а як ви хотіли, влада теж вчиться на помилках попередників. З тупих баранів ще з бiльшим запалом здирає шкуру.
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07.07.2022 21:38 Ответить
А действительно ли это было так? Что то похоже на вмешательство адвокатов никатиновых олигархов в работу налоговой которые пытаются затереть правонарушение. По типу - это не машина сбила ребенка, это ребенок угрожал водителю мереседеса прыгнув под колеса на пешеходном переходе.
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07.07.2022 21:31 Ответить
Міцний тил в країні,що ще сказати.
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07.07.2022 21:33 Ответить
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07.07.2022 21:33 Ответить
та да, вєрім, табаком торгують крістально чєстниє підприємці.
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07.07.2022 21:39 Ответить
"... зокрема голові податкового комітету Данилу Гетманцеву, який вважається тіньовим "куратором" ДПС "

"... одним із керівників таких уражених баз, який називає причину
"надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетманцева."

"Мінфін США планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленського-голову податкового та митного комітету ВР України Данила Гетманцева. "
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07.07.2022 21:39 Ответить
Пачєму ми нє в нато, - кричав якось упоротий наркоман, що зараз грає роль преZедєнта
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07.07.2022 21:41 Ответить
вы как хотите, но 70 -80 грн за пачку вонючих тошнотворных акцизных (шо они туда падлы пихают???) или 40-50 за пахнущих табаком без акцизных - выбор очевиден
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07.07.2022 21:44 Ответить
Шановний, що ви мелете. Що "тошнотворных ", що "пахнущих табаком" виробляють одні і тіж підприємства з однакового лайна, тобто сировини. І так званого табака там однаковий мінімальний відсоток. До речі один з компонентів цього продукту - сеча великої рогатої худоби або аміак, в якій вимочують сировину. Про інші компоненти краще не знати. Так що Ваш вибір зовсім не вибір.

А щодо вищенаведеного матеріалу то це туфта. Ніхто не буде таким займатись. Просто контору накрили, то вони влаштували тупі відмазки з дитячого садочку. Єта нє ми, нам всє падбросілі... Хай розкажуть про 1 клоновану акцизну марку на десятках тисяч пачок цигарок чи пляшок горілки. Якщо будете звертати увагу на таку дрібничку, як серія та номер акцизної марки (на яку взагалі ніхто не звертає уваги), багато чого дізнаєтесь про білих та пухнастих торговців акцизним товаром.

А щодо "Текст звернення https://www.facebook.com/sportbuk/posts/pfbid02eDQNbXjhyXGnR1SNdNRPJ1YMw2H8tWDNmEqiVLi733GF291x1XHmebxEaZnKQfXFl опублікував народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу" то цікаво за який відсоток від суми скасовано штрафу впряглося оце служиве якогось народу. А що там відсоток на порєшать, то це аксіома в таких справах.
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07.07.2022 23:07 Ответить
Квартал - вернуть в цирк, пусть там толстомордые пляшут.

В Президенты - 2 кандидатуры - Порох и Джонсон.

Слава Украине!

Позор Шапито 95!
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07.07.2022 21:48 Ответить
А тепер на секунду подумаємо...
"...змусили касира їх пробити..." - як касира можна змусити пробити пачки сигарет, яких нема на приході?
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07.07.2022 21:49 Ответить
Ніяк. Це неможливо. Мабудь кожен в житті в супермакеті потрапляв у ситуацію, коли товар виставили на полицю, але не оновили базу даних. Результат на касі відомий.
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07.07.2022 23:11 Ответить
А давайте розкладемо все по полкам, надходження від цигарок впали, план податкова не виконує, нагибають як завжди бізнес... а причина банальна, впали доходи населення, цигарки вже для деяких розкіш, що цікаво у держ чиновників доходи не падають... скоро будуть плодові дерева перераховувати, щоб було за що драти. От така вона війна, як не орки вбьють, так казнокради задушать.
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07.07.2022 21:53 Ответить
В тему. Історія була на початку створення податкової міліції. Власники магазинів ще ходили з гордим виглядом. Начальник відділу поставив завдання, в його квартиру терміново потрібно вставити залізні двері (тоді тільки тільки). Поїхало четверо, в магазині переконали власника, що потрібно терміново для служби, гроші будуть потім. Винесли двері,завантажили, старший групи вертається в магазин, і прямо говорить, а чого ви відпустили товар без чека, будемо складати протокол, поняті - заходьте. Всі оніміли від нахабства. Але порішали. Потім власник став кращим другом. Але тоді винайшли правило, джентельменську угоду, двічі на одну фірму протягом року не заходять, бо раз в рік кожен повинен сплатити штраф, будь за що. А Мазурашу пообіцяли "двадцятку" от і розганяє пургу.
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07.07.2022 23:46 Ответить
І почалися срачі. А може цей Мазурашу, грубо кажучи, бреше? А може власники кіосків брешуть? Всі ж знають про презумпцію невинуватості? Ви ж не знаєте нічого. Вам кинуть кістку в тему і ви, як пси, з розлюченністю накидаєтесь на неї. Люди, давайте не мати стільки ненависті.
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07.07.2022 21:53 Ответить
Пару дней назад видел как на рынке пацана менты поймали с двумя здоровенными клетчатыми сумками, торговал всякими полетами безакцизными. Дык тот тоже кричал это не мое, меня подставили)
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07.07.2022 21:54 Ответить
"Київські податківці принесли на перевірку тютюнових кіосків сигарети "
Поправте заголовок це якось по молдавські
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07.07.2022 21:55 Ответить
чого ти як кцп, інші нації ображаєш?
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07.07.2022 22:03 Ответить
На ображених воду возять.А по молдаванські це нічого незрозуміло що вони в речення вставили.
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07.07.2022 22:13 Ответить
рыгопетуха мазурашу, которому купил депутатство контрабандист павлюк кто-то подмазал. без смазки это чмо не вякает
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07.07.2022 22:02 Ответить
того великого податківця мудетьманцева хтось застрелить , чи та податкова й далі буде знущатись над народом і це при війні !!!
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07.07.2022 22:03 Ответить
Почитал комментарии, ужаснулся, порохоботы дрочат и дрочат, дрочат и дрочат, дрочат и дрочат...
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07.07.2022 22:17 Ответить
Ну, хоть не сосут, как зрители 95-го квартала.
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07.07.2022 22:23 Ответить
Да, похоже страдаете скудоумием. Ну ничего и вас вылечат. А может и нет. Хотя это не важно
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07.07.2022 22:50 Ответить
Спасибо, 73% за то, что привели этих клоунов к власти. Коррупция во время войны - смерть экономике страны.
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07.07.2022 22:21 Ответить
Да пожалуйста. Лучше "эти клоуны" чем жадные, ненасытные порохи.
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07.07.2022 22:33 Ответить
Я с начала войны контрабас покупаю. Моя марка стоит 28-32 грн, в зависимости от района Киева. В киоске -50-60 грн.

Повышайте дальше цены.

Когда у власти клоуны - бюджет будет страдать, ибо думать надо, а не зажравшимися от жира рожами тупорылую передачу байтакар, как его там, продвигать.
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07.07.2022 22:31 Ответить
Бюджет будет страдать, если такие как ты, будут покупать контрабас, от этого в бюджете точно денег не добавится.
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07.07.2022 22:38 Ответить
І на мої цигарки - різниця майже у 2 рази ...
Від такої різниці - у бюджета - жопа не злипниться ?

Тим більше - що не тільки на цигарки і пиво ціни ростуть ...
Ціни зараз ростуть практично на усе - від харчування з комуналкою та проїздом у маршрутці - до просто постригтися
А зараплати та пенсійні - ніхто толком не піднімає !
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08.07.2022 01:27 Ответить
Это же как выжимали взятку, что пошли на такую фальсификацию... Браво, "податкивци", твари.
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07.07.2022 23:09 Ответить
арестович шось там патякає що українці вже сваряться,

а хто займається всякою х@йнею поки війна і під шумок можна робити все
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07.07.2022 23:55 Ответить
Вперед в Европу!
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08.07.2022 03:27 Ответить
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08.07.2022 10:28 Ответить
Податківці наївно повірили, що "зелене" йде в Європу. Не на тих напали! Нате вам зелену версію подій.
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08.07.2022 11:47 Ответить
На 10 мільйонів "рублів" оштрафували?) В Україні вже рублі ходять???
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08.07.2022 22:13 Ответить
Прям прийшли и штрафанули на 10 міліонів РУБЛЕЙ ???
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09.07.2022 11:36 Ответить
Знайдіть хоча б пачку справжніх цигарок у Києві,жодної не знайдете,все підробка.
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09.07.2022 20:37 Ответить
 
 