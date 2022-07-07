Киевские налоговики принесли на проверку табачных киосков сигареты, купленные в другом месте, и оштрафовали сеть на 10 млн грн, - жалоба компании

Сотрудники Государственной налоговой службы Киева провели проверку сети магазинов продовольственных товаров и сигарет, во время которой использовали пачки сигарет, принесенные с собой, для того, чтобы оштрафовать торговую компанию.

Об этом говорится в жалобе компании, поступившей народным депутатам Украины, в частности, председателю налогового комитета Данилу Гетманцеву, который считается теневым "куратором" ГНС.

Текст обращения опубликовал народный депутат от Слуги народа Георгий Мазураш.

"Компании — белые, легально торгуют подакцизными товарами, произведенными в Украине — табаком. Они уплатили 100 миллионов гривен налогов только в прошлом году. После этого, я бизнес в мае по призыву Президента возобновил работу, налоговики сразу пришли на проверку, принесли с собой на торговые точки пачки сигарет из неизвестных партий и неизвестно когда произведенные (это определяет МРЦ), заставили кассира их пробить, "установили" несоответствие МРЦ, выписали штрафов на 10 млн. рублей.

Пока их адвокаты разбирались с незаконными штрафами, к ним пришло ГБР, которое расследует дело по коррупции в налоговой, арестовало товар предприятий в рамках расследования дел против налоговиков!", — написал Мазурашу.

Компания, название которой Мазураш не разглашает, написала жалобу на налоговую в профильный комитет Верховной Рады и требует публичного рассмотрения.

Через несколько дней после проведения "проверки" налоговой весь товар компании был арестован ГБР в рамках уголовного дела против подозреваемых в коррупции налоговиков. Таким образом, работа торговой сети полностью заблокирована, добавил нардеп Мазурашу.

Мазурашу также заявил, что его неоднократные обращения в ГНС и ГБР относительно масштабного производства нелегального спирта на спиртзаводах в Черниговской и Винницкой областях не приводят ни к каким результатам.

"Я писал заявления в ГБР относительно производства теневого спирта – никакой реакции. Допускаю, что такие услуги налоговая оказывает не бесплатно. В центре Киева, на Крещатике, продают сигареты без кассовых аппаратов, без акцизных марок, российского производства – никакой реакции. Все "в доле" и "в теме". Скоро будут это дерьмо продавать прямо в налоговой. Что происходит в регионах – страшно даже представить. Такого "беспредела", как сейчас, не было даже во времена Януковича и Клименко, извините за такие аналогии", — написал нардеп.

По данным компании KANTAR, объем незаконно производимой или незаконно ввезенной табачной продукции на украинском рынке сейчас достигает 20,4%, что является абсолютным рекордом за последние 11 лет. В результате бюджет недополучает минимум 15,5 млрд грн налогов в год.

Нардеп добавил, что кроме прямого ущерба украинскому бюджету продажи контрабандных сигарет на черном рынке еще и являются финансированием государств-агрессоров, ведь прибыль идет в Беларусь и террористическим организациям "Л/ДНР", которые производят контрфактные сигареты та контрабандой завозятся в Украину и свободно продаются на рынках и магазинах из-за бездействия налоговой.

Мазурашу обвиняет ГНС в том, что их действия прямо противоречат политической позиции Президента, призывающего легальный бизнес возвращаться к работе и сохранять рабочие места в тылу.

"Уважаемый Президент Владимир Зеленский неоднократно призвал все бизнесы открываться, возобновляться и работать, создавать рабочие места. Государство предлагает гранты, проекты, упрощает процедуры и т.д. Но, к сожалению, все это разрушает привыкшие к взяткам чиновники. На днях Президент вынужден был вмешаться в вопрос ограничения передвижения мужчин" по Украине, которое поднял Генштаб ВСУ. Господин Президент, похоже, что вы должны вмешаться и в ситуацию с налоговой. Потому что, то что они делают – это прямой вред интересам государства и обороны", — добавил народный депутат Георгий Мазурашу.