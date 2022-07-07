Киевские налоговики принесли на проверку табачных киосков сигареты, купленные в другом месте, и оштрафовали сеть на 10 млн грн, - жалоба компании
Сотрудники Государственной налоговой службы Киева провели проверку сети магазинов продовольственных товаров и сигарет, во время которой использовали пачки сигарет, принесенные с собой, для того, чтобы оштрафовать торговую компанию.
Об этом говорится в жалобе компании, поступившей народным депутатам Украины, в частности, председателю налогового комитета Данилу Гетманцеву, который считается теневым "куратором" ГНС.
Текст обращения опубликовал народный депутат от Слуги народа Георгий Мазураш.
"Компании — белые, легально торгуют подакцизными товарами, произведенными в Украине — табаком. Они уплатили 100 миллионов гривен налогов только в прошлом году. После этого, я бизнес в мае по призыву Президента возобновил работу, налоговики сразу пришли на проверку, принесли с собой на торговые точки пачки сигарет из неизвестных партий и неизвестно когда произведенные (это определяет МРЦ), заставили кассира их пробить, "установили" несоответствие МРЦ, выписали штрафов на 10 млн. рублей.
Пока их адвокаты разбирались с незаконными штрафами, к ним пришло ГБР, которое расследует дело по коррупции в налоговой, арестовало товар предприятий в рамках расследования дел против налоговиков!", — написал Мазурашу.
Компания, название которой Мазураш не разглашает, написала жалобу на налоговую в профильный комитет Верховной Рады и требует публичного рассмотрения.
Через несколько дней после проведения "проверки" налоговой весь товар компании был арестован ГБР в рамках уголовного дела против подозреваемых в коррупции налоговиков. Таким образом, работа торговой сети полностью заблокирована, добавил нардеп Мазурашу.
Мазурашу также заявил, что его неоднократные обращения в ГНС и ГБР относительно масштабного производства нелегального спирта на спиртзаводах в Черниговской и Винницкой областях не приводят ни к каким результатам.
"Я писал заявления в ГБР относительно производства теневого спирта – никакой реакции. Допускаю, что такие услуги налоговая оказывает не бесплатно. В центре Киева, на Крещатике, продают сигареты без кассовых аппаратов, без акцизных марок, российского производства – никакой реакции. Все "в доле" и "в теме". Скоро будут это дерьмо продавать прямо в налоговой. Что происходит в регионах – страшно даже представить. Такого "беспредела", как сейчас, не было даже во времена Януковича и Клименко, извините за такие аналогии", — написал нардеп.
По данным компании KANTAR, объем незаконно производимой или незаконно ввезенной табачной продукции на украинском рынке сейчас достигает 20,4%, что является абсолютным рекордом за последние 11 лет. В результате бюджет недополучает минимум 15,5 млрд грн налогов в год.
Нардеп добавил, что кроме прямого ущерба украинскому бюджету продажи контрабандных сигарет на черном рынке еще и являются финансированием государств-агрессоров, ведь прибыль идет в Беларусь и террористическим организациям "Л/ДНР", которые производят контрфактные сигареты та контрабандой завозятся в Украину и свободно продаются на рынках и магазинах из-за бездействия налоговой.
Мазурашу обвиняет ГНС в том, что их действия прямо противоречат политической позиции Президента, призывающего легальный бизнес возвращаться к работе и сохранять рабочие места в тылу.
"Уважаемый Президент Владимир Зеленский неоднократно призвал все бизнесы открываться, возобновляться и работать, создавать рабочие места. Государство предлагает гранты, проекты, упрощает процедуры и т.д. Но, к сожалению, все это разрушает привыкшие к взяткам чиновники. На днях Президент вынужден был вмешаться в вопрос ограничения передвижения мужчин" по Украине, которое поднял Генштаб ВСУ. Господин Президент, похоже, что вы должны вмешаться и в ситуацию с налоговой. Потому что, то что они делают – это прямой вред интересам государства и обороны", — добавил народный депутат Георгий Мазурашу.
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Останній пред-военний рейтинг дав Ze-Бубочке менше 20%.
Більшість тих, хто за нього голосував вже давно його критикує!
- бени фициарам очень нужны левые взносы в зелёную кассу, в стране ж война, так шо не раскачивайте лодку, а то "наших" крыс з Печерских пагорбив тошнит, а им ежедневно надо торговать таблом на голубом экране ******** новын с мужественными от усталости лицами..(
А за часів Зеленського є. Мазураш - наш наступний президент!
"... одним із керівників таких уражених баз, який називає причину
"надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетманцева."
"Мінфін США планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленського-голову податкового та митного комітету ВР України Данила Гетманцева. "
А щодо вищенаведеного матеріалу то це туфта. Ніхто не буде таким займатись. Просто контору накрили, то вони влаштували тупі відмазки з дитячого садочку. Єта нє ми, нам всє падбросілі... Хай розкажуть про 1 клоновану акцизну марку на десятках тисяч пачок цигарок чи пляшок горілки. Якщо будете звертати увагу на таку дрібничку, як серія та номер акцизної марки (на яку взагалі ніхто не звертає уваги), багато чого дізнаєтесь про білих та пухнастих торговців акцизним товаром.
А щодо "Текст звернення https://www.facebook.com/sportbuk/posts/pfbid02eDQNbXjhyXGnR1SNdNRPJ1YMw2H8tWDNmEqiVLi733GF291x1XHmebxEaZnKQfXFl опублікував народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу" то цікаво за який відсоток від суми скасовано штрафу впряглося оце служиве якогось народу. А що там відсоток на порєшать, то це аксіома в таких справах.
В Президенты - 2 кандидатуры - Порох и Джонсон.
Слава Украине!
Позор Шапито 95!
"...змусили касира їх пробити..." - як касира можна змусити пробити пачки сигарет, яких нема на приході?
Поправте заголовок це якось по молдавські
Повышайте дальше цены.
Когда у власти клоуны - бюджет будет страдать, ибо думать надо, а не зажравшимися от жира рожами тупорылую передачу байтакар, как его там, продвигать.
Від такої різниці - у бюджета - жопа не злипниться ?
Тим більше - що не тільки на цигарки і пиво ціни ростуть ...
Ціни зараз ростуть практично на усе - від харчування з комуналкою та проїздом у маршрутці - до просто постригтися
А зараплати та пенсійні - ніхто толком не піднімає !
а хто займається всякою х@йнею поки війна і під шумок можна робити все