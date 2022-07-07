43 страны в ОБСЕ осудили пытки и другое насилие РФ в войне против Украины

В ОБСЕ 43 страны-участницы осудили пытки и другое насилие в отношении гражданских и военных лиц во время агрессивной войны России против Украины.

Соответствующее совместное заявление сделал глава миссии Дании в ОБСЕ Рене Динесен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены отчетами, заслуживающими доверия, включая отчет первой миссии в рамках московского механизма ОБСЕ к Украине, относительно вероятного применения пыток и жесткого обращения, включая сообщения об изнасиловании и других формах сексуального насилия, а также насильственных исчезновений по отношению к гражданским лицам и членов вооруженных сил в ходе агрессивной войны россии против Украины", - говорится в заявлении.

Читайте также: Россия завозит на оккупированные территории чиновников и учителей из отсталых регионов, - Минобороны

В нем было решительно осуждено насилие, нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также отмечено, что все причастные к этому лица "должны быть привлечены к ответственности".

Совместное заявление по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток подписали следующие страны: Албания, Андорра, Канада, ЕС и его страны-члены, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.