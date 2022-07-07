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Новости Война
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43 страны в ОБСЕ осудили пытки и другое насилие РФ в войне против Украины

обсє

В ОБСЕ 43 страны-участницы осудили пытки и другое насилие в отношении гражданских и военных лиц во время агрессивной войны России против Украины.

Соответствующее совместное заявление сделал глава миссии Дании в ОБСЕ Рене Динесен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены отчетами, заслуживающими доверия, включая отчет первой миссии в рамках московского механизма ОБСЕ к Украине, относительно вероятного применения пыток и жесткого обращения, включая сообщения об изнасиловании и других формах сексуального насилия, а также насильственных исчезновений по отношению к гражданским лицам и членов вооруженных сил в ходе агрессивной войны россии против Украины", - говорится в заявлении.

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В нем было решительно осуждено насилие, нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также отмечено, что все причастные к этому лица "должны быть привлечены к ответственности".

Совместное заявление по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток подписали следующие страны: Албания, Андорра, Канада, ЕС и его страны-члены, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

ОБСЕ (4871) россия (95365)


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і що? це добре, що вони визнали, але це ганьба, дивитися на їх "занепокоєння", тьху
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07.07.2022 21:27 Ответить
Нехай приєднуються до мене, я теж - засуджую,будемо засуджувати, разом...
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07.07.2022 21:34 Ответить
харэ пи*ть - патроны несите!
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07.07.2022 21:35 Ответить
В последнее время, стала прослеживаться третья и самая опасная стадия агрессии рашки. Это информационные, экономические и политические диверсии, целью которых является - спровоцировать народные волнения внутри Украины. Эту стадию войны предрекали многие, вопрос в том - готовы ли к этому Украинцы, ведь консервы сейчас начнут взрываться во всех регионах Украины как среди рядовых граждан, так и среди политиков.
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07.07.2022 21:40 Ответить
ні холодно, ні жарко.
Дороки лаптестан матиме в таких організаціях право вирішального голосу - демократичного порядку в них не буде.
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07.07.2022 21:55 Ответить
клуб любителей *********
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07.07.2022 22:01 Ответить
Гнати потрібно русофашистів із міжнародноі організаціі ОБСЄ !!
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07.07.2022 22:17 Ответить
а страной террористом ссыкотно расию назвать поэтому давайте осудим.твари.Рейган с Тэтчер на раз два с ****** бы разобрались.А эти давайте мягко осудим,давайте ***** лицо сохраним,шольц вобще сказал,что на G 20 с ****** важно встретится.
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07.07.2022 22:30 Ответить
Ті балачки можеш собі в дупу запхати
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07.07.2022 22:48 Ответить
 
 