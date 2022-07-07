Такого мощного удара по центру города еще не было, - мэр Краматорска

Мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко сообщил, что удар в четверг по центру города был самым мощным с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Удар произошел в 12:30, "прилет" был в 500 метрах от исполкома - фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами из самолета - завтра специалисты дадут точное заключение. Такого мощного удара по центру города еще не было - дрожали все окна исполкома", - цитирует Гончаренко телеграм-канал города, передает Цензор.НЕТ.

Мэр отмечает, что, "несмотря на обстрелы, в городе пока все работает. Только нет газа".

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в четверг нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска. В результате этого один человек погиб и шесть ранены, однако эти цифры не окончательны.

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