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Такого мощного удара по центру города еще не было, - мэр Краматорска

краматорськ

Мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко сообщил, что удар в четверг по центру города был самым мощным с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Удар произошел в 12:30, "прилет" был в 500 метрах от исполкома - фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами из самолета - завтра специалисты дадут точное заключение. Такого мощного удара по центру города еще не было - дрожали все окна исполкома", - цитирует Гончаренко телеграм-канал города, передает Цензор.НЕТ.

Мэр отмечает, что, "несмотря на обстрелы, в городе пока все работает. Только нет газа".

Смотрите также: Удар РФ по Краматорску: 1 человек погиб, а 6 получили ранения. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в четверг нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска. В результате этого один человек погиб и шесть ранены, однако эти цифры не окончательны.

Смотрите также: Рашисты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть жертвы, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2272) обстрел (26906)


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Топ комментарии
+11
Заголовок просто капець...
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07.07.2022 22:39
+4
руский мир от всей души бабахнул
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07.07.2022 22:54
+3
Що таке виконком??? Ми ще в радянській сраці чи все ж таки українська міська адміністрація?
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07.07.2022 22:50
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Заголовок просто капець...
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07.07.2022 22:39 Ответить
типу радіє? може направити матеріали до книги рекордів
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07.07.2022 22:55 Ответить
Що таке виконком??? Ми ще в радянській сраці чи все ж таки українська міська адміністрація?
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07.07.2022 22:50 Ответить
У радянській все що. Виконком виконує рішення міськради. Тобто міський голова є ще головою виконкому. Іншими словами міський голова сам перед собою звітує як виконавець своїх рішень.
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07.07.2022 23:04 Ответить
в тій частині України ще й досі іспалком, бюро, партсьезди і т.д.
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08.07.2022 08:50 Ответить
руский мир от всей души бабахнул
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07.07.2022 22:54 Ответить
500метров севернее или южнее? Хреновый из вас наводчик....нужно точнее указывать
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07.07.2022 23:16 Ответить
А чому в місті все працює, Гончаренко ? Відключай усе, що можна: може хоч так допетрять, що треба евакуюватися, щоб тоді не благати в москалів про "коридори".
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08.07.2022 06:50 Ответить
Там логіка проста: "здохнемо - але рускємір дочекаємось"...
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08.07.2022 08:24 Ответить
Яке ж ти кончене... Хоч подивись місцеві українські новини і про тренування тро, і про волонтерів і про флаг і про щорічні тисячні ходи містом з символікою і про вже 15 загиблих з 24 лютого. І подивись інтервью мера, які максимально не сепаратистські а проти
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08.07.2022 09:18 Ответить
та то не потужний удар, то довгоочікуваний населенням, світ ***** йде, зустрічайте.
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08.07.2022 08:28 Ответить
Яке ж ти кончене... Хоч подивись місцеві українські новини і про тренування тро, і про волонтерів і про флаг і про щорічні тисячні ходи містом з символікою і про вже 15 загиблих з 24 лютого. І подивись інтервью мера, які максимально не сепаратистські а проти
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08.07.2022 09:20 Ответить
Люди, схаменіться, читаєш коменти і жах, може починати нам в Краматорську реально за руський мир починати радіти? Жесть... Ви ж тут все вирішили, що ми раді смертям і все таке. Таке відношення, як як раз сепари вчать - ділити всіх і ненавидіти
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08.07.2022 09:22 Ответить
 
 