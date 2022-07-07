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После 90 суток пребывания в плену освобожден 16-летний сын главы Запорожской РГА Буряка

наручники,женщина

Из плена российских оккупантов освобожден 16-летний сын главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка.

Как сообщил Буряк в видеообращении, обнародованном в фейсбуке, его 16-летний сын Влад, находившийся в плену российских захватчиков 90 дней, был освобожден в четверг, 7 июля, передает Цензор.НЕТ.

На видео, снятом в автомобиле, рядом с Олегом Буряком был его сын, который сказал, что "живой, целый и счастливый уезжает на родину".

Глава РГА отметил, что благодарен полицейским, сопровождавшим его "на ноль", где он забрал своего ребенка, а также всем остальным, кто помог в освобождении Влада.

16-летнего Влада Буряка российские оккупанты задержали 8 апреля на блокпосте оккупированной Васильевки. Подросток направлялся из Мелитополя в Запорожье.

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Автор: 

плен (2594) Запорожская область (3047)


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07.07.2022 23:01 Ответить
Кулько пілотів?
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07.07.2022 23:14 Ответить
не пілотів а овце..бів
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07.07.2022 23:41 Ответить
Пошел в жопу этот ворюга Бурячина со своим мажором сынком! На шару мелкий дебилоид Бурячок попался кацапам!И какой интересно ценой менялся сей нулевой в военном смысле человечек?! Даже если его кацапюры и дрочили там,то не жалко его из за папули-ко рупционера!
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07.07.2022 23:45 Ответить
який ти добрий,хоч до рани прикладай
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07.07.2022 23:54 Ответить
просто это тот самый случай, когда говорят "да и х.. с ним!"
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08.07.2022 00:03 Ответить
пацан еще толще стал чем был!
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07.07.2022 23:56 Ответить
буряк это рыгоанальное кодло? хрен там ему что угрожало
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08.07.2022 03:30 Ответить
Сина руськоправославного,русскочєлюстного опоблоківця-мільйонера,призначеного Зєлєнскім,ВИКУПИЛИ.
Та я радий.Не у всіх є такі можливості.
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08.07.2022 08:58 Ответить
 
 