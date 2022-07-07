После 90 суток пребывания в плену освобожден 16-летний сын главы Запорожской РГА Буряка
Из плена российских оккупантов освобожден 16-летний сын главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка.
Как сообщил Буряк в видеообращении, обнародованном в фейсбуке, его 16-летний сын Влад, находившийся в плену российских захватчиков 90 дней, был освобожден в четверг, 7 июля, передает Цензор.НЕТ.
На видео, снятом в автомобиле, рядом с Олегом Буряком был его сын, который сказал, что "живой, целый и счастливый уезжает на родину".
Глава РГА отметил, что благодарен полицейским, сопровождавшим его "на ноль", где он забрал своего ребенка, а также всем остальным, кто помог в освобождении Влада.
16-летнего Влада Буряка российские оккупанты задержали 8 апреля на блокпосте оккупированной Васильевки. Подросток направлялся из Мелитополя в Запорожье.
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