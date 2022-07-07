Украина очень ждет Папу Римского Франциска, он может приехать в любой день, - Кулеба

Папа Римский Франциск может приехать в Украину в любой день, поскольку это будет сильный момент вдохновения и поддержки и позволит ему лучше понять причины войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень ждем Папу и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит – столь важен этот визит для нас, украинцев", - сказал министр.

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Говоря о важности визита понтифика в Украину, Кулеба отметил, что у него есть миллионы верующих на территории Украины, и это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцам, которые несут на своих плечах бремя и страдания войны.

"Во-вторых, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это позволило бы найти дополнительные способы его привлечения в прекращение этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной", - отметил министр.

Глава украинской дипломатии добавил, что главным является сам визит Папы в Украину, и нет смысла делать связку москва – Киев или Киев – москва.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск в интервью агентству Reuters выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы посетить Москву и Киев. В МИД обновили приглашение понтифику и заявили, что этот визит усилит роль Папы в восстановлении мира на украинской земле.

Папа Франциск посетит Канаду с 24 по 30 июля.