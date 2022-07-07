Украина очень ждет Папу Римского Франциска, он может приехать в любой день, - Кулеба
Папа Римский Франциск может приехать в Украину в любой день, поскольку это будет сильный момент вдохновения и поддержки и позволит ему лучше понять причины войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень ждем Папу и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит – столь важен этот визит для нас, украинцев", - сказал министр.
Говоря о важности визита понтифика в Украину, Кулеба отметил, что у него есть миллионы верующих на территории Украины, и это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцам, которые несут на своих плечах бремя и страдания войны.
"Во-вторых, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это позволило бы найти дополнительные способы его привлечения в прекращение этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной", - отметил министр.
Глава украинской дипломатии добавил, что главным является сам визит Папы в Украину, и нет смысла делать связку москва – Киев или Киев – москва.
Как сообщалось, Папа Римский Франциск в интервью агентству Reuters выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы посетить Москву и Киев. В МИД обновили приглашение понтифику и заявили, что этот визит усилит роль Папы в восстановлении мира на украинской земле.
Папа Франциск посетит Канаду с 24 по 30 июля.
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Я вже реально боюсь, коли до нас хтось їде з великих світу цього. Від них лише зайві жертви та руйнування.
скоморох в рясе , заявлявший ,что ТЕРРОРИСТА № 1 ***** спровоцировали на агрессию ‼️ Убеждаюсь , Ульянов был прав в одном - "религия опиум для народа" и как хорошо быть АТЕИСТОМ
справа в тому, що це -лєвий папа.
ні, не подумайте що він фальшивий, він просто лєвий
і це Наместнік Бога на землі ?
в 2001 роцi i його зустрiчали на литовищi... Я дивилась по ТВ. Таку Божу Силу
та Добро папи я вiдчувала через экран...Пройшло бiльше 20 рокiв, а я пам"ятаю те
вiдчуття...🙏🙏🙏
Хай одразу іде до мацкви до братского народу.
а от з тих кровавих грошей купив навіть не зброї, лише броників так із сто тисяч, нічного бачення хоча кільканадцять тисяч, санітарних броньованих машин. Ото було б богоугодне діло.
"не исповедимы путитвои Господни...", часом и в пекло заведуть
чи може папа їхати в гості до диявола ?
так само пролетить як і його попередники "защітнікі ліца" - Шольц, Макрон, Ердоган, генсєк ООН Гутьєреш
От увіть собі: Ви маєте Святого Духа в собі. То чому ви боїтесь наблизитись до одержимого дияволом, аби той покинув ту гнилу плоть (а християни вірять, що від Святого Духа диявол тікає)? хіба не одержимість тримає пуйло чи хто там його грає на цьому світі? ну не прорубувать же отвір у стелі в кремлі? нема поки що у нас засобів для дірок у їхніх стелях
Я лично его не жду.
Джерело:
Хтось поре куйню, або кулєба, або редактори...
І реально чекаєте що воно осудить маньяка якій має такуж секту? Скоріше воно коригувальником вогню буде.
Це одне і те саме кучка ораторів тримає мільйони міньйонів під контролем.
Буча всех отрезвляет
А Мариуполь уже как Алеппо - про него в мире вообще не говорят - а сколько там погибло ‼️‼️
Я от впевнена, що якраз жоден адекватний українець це расистське і лицемірне чмо не чекає.
Капздец...