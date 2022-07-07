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Новости Война
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Украина очень ждет Папу Римского Франциска, он может приехать в любой день, - Кулеба

франциск

Папа Римский Франциск может приехать в Украину в любой день, поскольку это будет сильный момент вдохновения и поддержки и позволит ему лучше понять причины войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень ждем Папу и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит – столь важен этот визит для нас, украинцев", - сказал министр.

Читайте также: Визит Папы Римского в Киев усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле, - пресс-секретарь МИД Николенко.

Говоря о важности визита понтифика в Украину, Кулеба отметил, что у него есть миллионы верующих на территории Украины, и это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцам, которые несут на своих плечах бремя и страдания войны.

"Во-вторых, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это позволило бы найти дополнительные способы его привлечения в прекращение этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной", - отметил министр.

Глава украинской дипломатии добавил, что главным является сам визит Папы в Украину, и нет смысла делать связку москва – Киев или Киев – москва.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск в интервью агентству Reuters выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы посетить Москву и Киев. В МИД обновили приглашение понтифику и заявили, что этот визит усилит роль Папы в восстановлении мира на украинской земле.

Папа Франциск посетит Канаду с 24 по 30 июля.

Автор: 

визит (3070) Папа Римский (429) Франциск (162) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Та пішов нахрєн цей антихрист.
Хай одразу іде до мацкви до братского народу.
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07.07.2022 23:17
+16
І що цей бізнесмен з ордену єзуїтів привезе в Україну? Ще одну театралізовану інсталяцію про примирення з кассабами?
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07.07.2022 23:23
+15
Хитродупий Франциск набагато хитріший ніж Гундяєв, але як мені здається ні цей ні той не вірить в Христа.
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07.07.2022 23:18
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гость в Киев - очередной большой ракетній удар изза поребрика или постесняются?
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07.07.2022 23:16 Ответить
Постєсняюца!? Ви жартуєте?

Я вже реально боюсь, коли до нас хтось їде з великих світу цього. Від них лише зайві жертви та руйнування.
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07.07.2022 23:20 Ответить
Толку от ПАПЫ ,как от козла молока‼️ Циничный продажный

скоморох в рясе , заявлявший ,что ТЕРРОРИСТА № 1 ***** спровоцировали на агрессию ‼️ Убеждаюсь , Ульянов был прав в одном - "религия опиум для народа" и как хорошо быть АТЕИСТОМ
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08.07.2022 00:22 Ответить
якраз атеїсти і вибрали зелену владу. а цитувати члєніна - сатаніста, що бажав мільйонам смерті? це що - горе от ума? чи цинізм проплаченого бота?
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08.07.2022 09:00 Ответить
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08.07.2022 12:50 Ответить
******* і скажуть: "ета правакація националістав"...
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07.07.2022 23:23 Ответить
ксендзи будуть вовочку охмурять.....
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08.07.2022 01:15 Ответить
Если бы у этого папы были бы яйки, то он не был бы мамой.
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07.07.2022 23:17 Ответить


справа в тому, що це -лєвий папа.
ні, не подумайте що він фальшивий, він просто лєвий
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07.07.2022 23:23 Ответить
папа теж здасть аналіз на глистів та буде сидіти на кінці довжелезного столу?

і це Наместнік Бога на землі ?
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07.07.2022 23:33 Ответить
намєстнік - це було 500 років тому і зараз вже так палитись ніхто не ризикне. тим більше що Поляк за всіх і за все попросив пробачення. Папа покаявся - світ змінився.
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08.07.2022 09:05 Ответить
Кращого за папу Iвана Павла 2 не було.... Згадую,як вiн прилитiв до Киiва
в 2001 роцi i його зустрiчали на литовищi... Я дивилась по ТВ. Таку Божу Силу
та Добро папи я вiдчувала через экран...Пройшло бiльше 20 рокiв, а я пам"ятаю те
вiдчуття...🙏🙏🙏
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08.07.2022 13:04 Ответить
Т.е. правой яйки у него нет? А по его поведению- таки нет обоих.
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07.07.2022 23:35 Ответить
просто він пацифіст
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07.07.2022 23:40 Ответить
після 24.02.2022 попрошу на Цензорі так "нє виражаться"
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07.07.2022 23:46 Ответить
Скорее он пОцифист.
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07.07.2022 23:55 Ответить
звичайно ж не Іоан-Павло. Але все ж Ватикан може сильно вплинути на розум мільйонів. І як він вплине, залежить і від нашої влади. Множ собі друзів, а не ворогів.
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08.07.2022 09:02 Ответить
Та пішов нахрєн цей антихрист.
Хай одразу іде до мацкви до братского народу.
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07.07.2022 23:17 Ответить
антихрист на россії у бункері сидить . це без сарказму. він хоче знищити всїх зто йому не покориться
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07.07.2022 23:44 Ответить
Це не пара - це посміховисько! Зрештою, якраз для Зе!
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07.07.2022 23:18 Ответить
Хитродупий Франциск набагато хитріший ніж Гундяєв, але як мені здається ні цей ні той не вірить в Христа.
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07.07.2022 23:18 Ответить
Їде в мацкву до пуйла відчитатися як там його кроваві гроші в банку Ватикану зберігаються . Мерзота яка нічого спільного немає з Богом.
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07.07.2022 23:20 Ответить
нам головне що? - щоб він і далі водив пуйла за носа і не повертав йому ні копійки.
а от з тих кровавих грошей купив навіть не зброї, лише броників так із сто тисяч, нічного бачення хоча кільканадцять тисяч, санітарних броньованих машин. Ото було б богоугодне діло.
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08.07.2022 09:11 Ответить
В Бучу і Ірпінь повезуть, потім преЗедента біля іржавого кацапського танка покажуть.
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07.07.2022 23:21 Ответить
для понимания причин войны ему нужно не в Украину ехать, а хотя бы на пол-года в тамбов или рязань.
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07.07.2022 23:22 Ответить
Помнится на Пасху сатанисты особенно массированно обстреливали ракетами, пускай в мацкву едет.
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07.07.2022 23:23 Ответить
так він і до диявола теж поїде

"не исповедимы путитвои Господни...", часом и в пекло заведуть
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07.07.2022 23:27 Ответить
І що цей бізнесмен з ордену єзуїтів привезе в Україну? Ще одну театралізовану інсталяцію про примирення з кассабами?
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07.07.2022 23:23 Ответить
папамобіль вигуляє))
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07.07.2022 23:26 Ответить
Пригодился бы папамобиль от Serious Sam .
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08.07.2022 00:20 Ответить
издевательские монеты с изображением украинских беженцев с чемоданами и надписью "рах мир".
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07.07.2022 23:33 Ответить
особенно, если учесть, что прутин хранит наворованное в банке Ватикана, то это может значить только то, что в бой брошены последние агенты.......
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07.07.2022 23:23 Ответить
Та нубліннафіг...весь світ зрозумів..а папа ще не допер..чи він на саудитів заображався..то нехай відразу до путлєра прямує, той йому поясне
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07.07.2022 23:24 Ответить
це вже питання до богословів:

чи може папа їхати в гості до диявола ?
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07.07.2022 23:24 Ответить
може, якщо вій його адвокат
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07.07.2022 23:28 Ответить
пролетить папа з адвокатурою кремлінського диявола

так само пролетить як і його попередники "защітнікі ліца" - Шольц, Макрон, Ердоган, генсєк ООН Гутьєреш
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07.07.2022 23:43 Ответить
Папа який інтерпретує Біблію з точністю до навпаки і не здатний відрізнити добро від зла, Каїна від Авеля і Сатану від Бога тут не потрібний. Схоже цей тип в рясі прагне оженити гвалтівників з їх жертвами і поєднати демонів з ангелами - для нього все "какая разніца"...
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07.07.2022 23:25 Ответить
я теж інтерпретую біблію не в канонічному розумінні. і впевнений, що саме пастух був Каїном, а хлібороб Авелем. Але пастухи не хочуть признаватися, що ради жертви (у них кровавої) можуть убити не такого як вони самі.
От увіть собі: Ви маєте Святого Духа в собі. То чому ви боїтесь наблизитись до одержимого дияволом, аби той покинув ту гнилу плоть (а християни вірять, що від Святого Духа диявол тікає)? хіба не одержимість тримає пуйло чи хто там його грає на цьому світі? ну не прорубувать же отвір у стелі в кремлі? нема поки що у нас засобів для дірок у їхніх стелях
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08.07.2022 09:24 Ответить
Ні, не чекає
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07.07.2022 23:27 Ответить
зразу поможе
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07.07.2022 23:27 Ответить
Римський цей, прости його роботодавець, папа мріє спершу до мацкви поїхати. Тож чекати тре не у "будь-який день", а після того, як опісля мацкви він пройде примусовий карантин, повну дезінфекцію, дерусіфікацію, декацапізацію, і все таке. Тривалий час. Як пощастить, то вже інший папа буде, от той хай приїжджає
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07.07.2022 23:27 Ответить
Живий би був Іоан Павло ІІ то параша би вже давно рухнула. Куди цьому хитродупому
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07.07.2022 23:28 Ответить
Хм?!?! В чем "прикол" от этого папы,шо Украина его так ждет?!
Я лично его не жду.
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07.07.2022 23:30 Ответить
прикол в том, что не каждому президенту приезжает папа, и это может на 0,35% поднять зейтинг, а может даже на все 0,5%.
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07.07.2022 23:36 Ответить
Пусть этот папа идет на хер.Никто его тут не ждет.
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07.07.2022 23:33 Ответить
" і дозволить йому краще зрозуміти причини війни "

Джерело:

Хтось поре куйню, або кулєба, або редактори...
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07.07.2022 23:33 Ответить
это не куйня, это ипсо, перевод стрелок с больной головы на здоровую.
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07.07.2022 23:39 Ответить
Стільки шуму, через приїзд голови секти яка вбила сотні мільйонів людей.
І реально чекаєте що воно осудить маньяка якій має такуж секту? Скоріше воно коригувальником вогню буде.
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07.07.2022 23:34 Ответить
о ужас. миллионы. блт, они Сталина и Гитлера переплюнули, и это в малолюдное средневековье, надо полагать....
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07.07.2022 23:57 Ответить
А гітлер і сралін не були з тієї ж секти?
Це одне і те саме кучка ораторів тримає мільйони міньйонів під контролем.
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08.07.2022 07:37 Ответить
Кому потрібен взагалі приїзд цього опудала? Що воно вирішує?
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07.07.2022 23:47 Ответить
Не нужно к гадалке ходить, чтобы знать, какую ахинею будет задвигать этот хитрожопый, типа:"Знайти порозумiння мiж народами", "мирне урегулювання конфлiкту". Впрочем, его тупые собратья и Гитлера боготворили.
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07.07.2022 23:48 Ответить
Пусть сначала увидит Бучу. Может мозги из ж в голову вернуться.
Буча всех отрезвляет

А Мариуполь уже как Алеппо - про него в мире вообще не говорят - а сколько там погибло ‼️‼️
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07.07.2022 23:58 Ответить
В 2016 Папа встречался в Гундяем в Гаванне. И такая мулька, что признал оккупацию Крыма. По крайней мере, у Папы очень странное поведение. Типа заставить кошку и собаку вместе нести миску еды ради мира между котами и собаками.
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07.07.2022 23:55 Ответить
Кулеба, ти за Україну не розписуйся.

Я от впевнена, що якраз жоден адекватний українець це расистське і лицемірне чмо не чекає.
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07.07.2022 23:57 Ответить
Кулєба , папа живе на проценти від куйла грошей в банку офшору Ватікана.І саме він є найкращим другом куйла
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08.07.2022 00:03 Ответить
Кулеба, іди до біса з цим твоїм ' Україна чекає'!!! Нам той ватиканський бізнесмен в сукні з 0 моралі нахрін тут не потрібен!!!
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08.07.2022 00:18 Ответить
а папа вміє стріляти? чи лишень своїми чесними й чемними очами на божественні зваянія:
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08.07.2022 00:26 Ответить
папа придет. порядок наведет 🤣🤣🤣
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08.07.2022 00:46 Ответить
Может этот "папа" давно уже "мама"?...
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08.07.2022 00:50 Ответить
Щойно прийшла інформація, що "дожали" Джонсона, як в Україну одразу полізла всяка "нечисть".
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08.07.2022 01:04 Ответить
Гадаю, українці воліли б побачити не Папу, а щільно завантажений американський корабель з різними гараздами для нашіх хлопців.
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08.07.2022 01:09 Ответить
іде він в сраку
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08.07.2022 01:25 Ответить
Ну , не дать не взять , Машиах, в любой день, прийдет
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08.07.2022 05:55 Ответить
Привезет Скрепы попа КГяБшного Гундяя...
Капздец...
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08.07.2022 07:04 Ответить
Нам рашиків ху...рити треба, а не піаритись
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08.07.2022 07:21 Ответить
черговий троянський кінь.
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08.07.2022 08:22 Ответить
может кулеба его как бога ждёт а не УКРАИНЦЫ?толку от этого импотента как от козла молока!
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08.07.2022 17:23 Ответить
Папу схопило за фаберже кремлівське кгб.......значить нарило на дідо компромат....це ж так... правда,.оманськийкнур бєня ?
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24.08.2022 18:55 Ответить
 
 