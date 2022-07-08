В войне, развязанной Россией, никто не может оставаться нейтральным, - Боррель на саммите G20

Передлицом развязанной Россией агрессией против Украины ни одна страна не может оставаться нейтральной.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии совещания министров иностранных дел Большой двадцатки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Боррель отметил, что встреча глав МИД проходит в крайне тяжелом контексте "ужасной войны России против Украины".

На вступительном заседании он подчеркнул, что "система многосторонних отношений находится под небывалым давлением в тот момент, когда мы больше в ней нуждаемся".

Дипломат заявил, что "агрессия России является вопиющим нарушением международного права", "ведет к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу восстановление глобальной экономики".

Боррель сказал, что "это не просто война в Европе", не просто "конфликт на Западе", а международный кризис чрезвычайной серьезности.

"Перед лицом такой агрессии никто не может оставаться нейтральным. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы является нормальным или терпимым", – сказал он.

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