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Новости Война
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В войне, развязанной Россией, никто не может оставаться нейтральным, - Боррель на саммите G20

велика,боррель,двадцятка

Передлицом развязанной Россией агрессией против Украины ни одна страна не может оставаться нейтральной.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии совещания министров иностранных дел Большой двадцатки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Боррель отметил, что встреча глав МИД проходит в крайне тяжелом контексте "ужасной войны России против Украины".

На вступительном заседании он подчеркнул, что "система многосторонних отношений находится под небывалым давлением в тот момент, когда мы больше в ней нуждаемся".

Дипломат заявил, что "агрессия России является вопиющим нарушением международного права", "ведет к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу восстановление глобальной экономики".

Боррель сказал, что "это не просто война в Европе", не просто "конфликт на Западе", а международный кризис чрезвычайной серьезности.

"Перед лицом такой агрессии никто не может оставаться нейтральным. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы является нормальным или терпимым", – сказал он.

Также читайте: Зависимость РФ от технологий Запада в шесть раз больше, чем от технологий Китая, - Боррель

Автор: 

G20 (299) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Китаю та індії вже прямим текстом кажуть - або з нами - або отримаєте те що рашкостан
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08.07.2022 08:35
+3
ніхто не може зупинити цих кривавих тварюк.., навіщо тод ця вся світова спільнота, якщо в такий час вона безсила
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08.07.2022 08:41
+2
Молодець Боррель . ЗАРАЗ розвідка раши почне шукати на нього компромат . Увесь дипкорпус раши зараз працює на війну і отмив раши від крові.
А в УКРАІНЕ багаторічна традиція не мати послів в багатьох амбасадах - ВСЕ ГРОШИ на дипломатах, розвідниках і туалетах на границе з ЕС економлять
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08.07.2022 08:47
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Китаю та індії вже прямим текстом кажуть - або з нами - або отримаєте те що рашкостан
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08.07.2022 08:35 Ответить
китаю та індії кажуть! ти взагалі хоч соображаеш що несеш?китай не впинно стає економікою номер 1...ізолювати китай не реально і не можливо ...ти дякуй китаю що той карантин тримає кроновірусний. а то б бензин вже по 100гривень купував би!
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08.07.2022 10:00 Ответить
я розумію що кажу. Китай залежить від технологій, без них та виробництва - економіка нічого не варта. Найбільший товарообіг - з США та Європою, навіть 10% зниження товарообігу може вдарити по Китаю.
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08.07.2022 13:52 Ответить
Гнида лавров на зустрічі G-20 буде розповідати: "всьо ідьот па-плану...

а ООН буде знову в .....1.000.00-й раз стурбована військвими злочинами...

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 08:38 Ответить
ніхто не може зупинити цих кривавих тварюк.., навіщо тод ця вся світова спільнота, якщо в такий час вона безсила
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08.07.2022 08:41 Ответить
Молодець Боррель . ЗАРАЗ розвідка раши почне шукати на нього компромат . Увесь дипкорпус раши зараз працює на війну і отмив раши від крові.
А в УКРАІНЕ багаторічна традиція не мати послів в багатьох амбасадах - ВСЕ ГРОШИ на дипломатах, розвідниках і туалетах на границе з ЕС економлять
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08.07.2022 08:47 Ответить
Швейцария может.
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08.07.2022 09:44 Ответить
а лавров на g20 є?
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08.07.2022 09:47 Ответить
приперся
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08.07.2022 09:55 Ответить
хотылось би бачити в цей момент морду коня педального, який приїхав на саміт зы своєю фашистською шизою.
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08.07.2022 10:39 Ответить
Це все МАЯЧНЯ І БАЛАЧКИ БОЯГУЗІВ ! Україні потрібна зброя ось і все.Дайте нам все що потрібно ми цю війну закінчимо завтра і знищимо цих тварюк.Саме боягуство світй і европи до цього привело.Українці не бояться це рашиське лайно і будимо його нищити !
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08.07.2022 15:58 Ответить
 
 