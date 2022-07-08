Россияне разгоняют фейк о подготовке "националистами" теракта в детдоме в Славянске

Российские пропагандисты распространяют фейки о теракте, который якобы готовят "неонацисты" в Славянске Донецкой области.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в министерстве обороны РФ заявили: "В г. Славянск националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения ВС РФ. Для этого в здании детдома "Тополек" "неонацисты" удерживают персонал. Само же здание заминировано, его планируют взорвать с началом артиллерийских ударов вооруженных сил РФ по военным объектам". ЦПИ предупреждает, что это манипуляция.

Также российские пропагандистские СМИ распространяли со ссылкой на слова пленных украинских военных информацию, что "у украинских военных были проблемы со снабжением, однако, что касается западного оружия, то его всегда хватало. Правда, им почти никто не пользовался, поскольку не было практического опыта ".

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Также российская пресса сообщила дезинформацию, что многие беженцы из районов ведения боевых действий были временно размещены в школах, больницах и санаториях Украины, "но сейчас некоторые беженцы начали жаловаться на то, что их выселяют в никуда".