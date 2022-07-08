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Россияне разгоняют фейк о подготовке "националистами" теракта в детдоме в Славянске

пропаганда,фейк

Российские пропагандисты распространяют фейки о теракте, который якобы готовят "неонацисты" в Славянске Донецкой области.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в министерстве обороны РФ заявили: "В г. Славянск националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения ВС РФ. Для этого в здании детдома "Тополек" "неонацисты" удерживают персонал. Само же здание заминировано, его планируют взорвать с началом артиллерийских ударов вооруженных сил РФ по военным объектам". ЦПИ предупреждает, что это манипуляция.

Также российские пропагандистские СМИ распространяли со ссылкой на слова пленных украинских военных информацию, что "у украинских военных были проблемы со снабжением, однако, что касается западного оружия, то его всегда хватало. Правда, им почти никто не пользовался, поскольку не было практического опыта ".

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Также российская пресса сообщила дезинформацию, что многие беженцы из районов ведения боевых действий были временно размещены в школах, больницах и санаториях Украины, "но сейчас некоторые беженцы начали жаловаться на то, что их выселяют в никуда".

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На кой хрен нам это надо? Ну не знали и не знали об очередных кацапских байках. Мало ли их было и ещё будет в их исполнении.
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08.07.2022 09:02 Ответить
В дитбудинку розпинають кожного хто був в трусіках. Двоє тримають, а один прибиває.
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08.07.2022 09:03 Ответить
Не было на территории Украины упырей рашистов, никто не бамбил Дамбас и не было мальчиков в трусиках....
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08.07.2022 09:05 Ответить
Колись написав у "Однокласниках" (у 2014-му) : "До "КрымНаша" в Крыму жители слышали о "борьбе с терроризмом" только по телевизору И то это было где-то далеко - за границей Пришёл "русский мир" и "борьба с тероризмом" пришла в Крым Так может причина в "русском мире"?
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08.07.2022 09:16 Ответить
ЦПД попереджає, що це маніпуляція. я не представляю, кто может поверить в этот бред..., но раз такое блюдо готовят русопропагандоны, значит надеются, что это будут глотать..., только по этой бредятине можно оценить глубину убогости кацапского населения...
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08.07.2022 09:06 Ответить
Бо все треба утримувати....а їм нема чим армію годувати...а тут є ще голодні роти....
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08.07.2022 09:07 Ответить
В стилі рашистів. Може вони не фейк розганяють, а анонсують свої дії на майбутнє?
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08.07.2022 09:13 Ответить
а хто їм тепер повірить?
Ну, хіба що - свої же орки. Хоча в них соловйовщина куди крутіша за наше Г+Г.
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08.07.2022 09:53 Ответить
С каких пор рюзьскые касабы, начали себя называть "украинцами"???
И пора уже понять сказочному долбо#бу, что Люди уже научились правильно понимают лживых свинособак!
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08.07.2022 10:19 Ответить
 
 