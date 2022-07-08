Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,9 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1637 танков и 3811 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 июля потери личного состава противника составляют около 36 900 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 36 900 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1637 (+35) ед,
боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,
артиллерийских систем - 828 (+13) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средства ПВО - 107 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 187 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
крылатые ракеты – 155 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
специальная техника – 66 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", — говорится в сообщении.
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зараз панцергаубиці і інша артилерія вже працює, плюс хаймарси.
Слава великій Україні!
@KyroakoKiller
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https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1545168127922737153 9 ч
У пана Залужного сьогодні День народження! Многая літа,успіхів,перемог,стійкості! Піднімаю віртуальну чарочку за здоров'я нашого Головнокомандувача ЗСУ!
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.