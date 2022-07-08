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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,9 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1637 танков и 3811 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 июля потери личного состава противника составляют около 36 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36 900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1637 (+35) ед,

боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,

артиллерийских систем - 828 (+13) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),

крылатые ракеты – 155 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,

специальная техника – 66 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,9 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1637 танков и 3811 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835) техника (1732) потери (4370)


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Топ комментарии
+22
Ога танчіків накрошили 35. Такого ще не було)
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08.07.2022 09:09
+16
Нормально так хлопаки настріляли!

Слава великій Україні!
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08.07.2022 09:10
+16
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08.07.2022 09:31
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Ога танчіків накрошили 35. Такого ще не було)
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08.07.2022 09:09 Ответить
Что ж это такое было? Пересчитали "хвосты" за предыдущие дни? Опять массовое наступление с "частичным успехом"?
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08.07.2022 09:14 Ответить
може була точна інфа скільки танків було на складі, який був знищений.
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08.07.2022 09:15 Ответить
Как-то подозрительно...
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08.07.2022 10:20 Ответить
Тому що Панцергаубіце не було і Крабів. Позавчора прийшли ще нові САУ Краб прямо з заводу з Польщі.
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08.07.2022 11:27 Ответить
таке було лише на початку війни, коли нелякані рашисти йшли колонами і наші їх накривали птурами і дажвелінами.
зараз панцергаубиці і інша артилерія вже працює, плюс хаймарси.
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08.07.2022 11:58 Ответить
Нормально так хлопаки настріляли!

Слава великій Україні!
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08.07.2022 09:10 Ответить
Піу - піу робимо/)
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08.07.2022 09:12 Ответить
Ещё один ж/д состав техники! Слава ВС
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08.07.2022 09:12 Ответить
Закликаю присутнiх на цiй гiлцi вiдшкодувати, хто скiльки зможе , на потреби нашоi Армii. Я це зробив. Дорогенькi нашi захисники , бережiться, та повертайтеся додому неушкодженими. Слава Героям !!!
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08.07.2022 09:17 Ответить
Був бій під Прохоровкою?
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08.07.2022 09:20 Ответить
Утилізація московської орди триває !!!!)))
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08.07.2022 09:25 Ответить
Потери у врага серьезные, но, по официальным сводкам, у них "частичный успех" под Краматорском и Верхнекаменкой. Кто в тем - далеко ли они продвинулись? В любом случае, эти километры нашей змли даются им очень дорого, но пока мяса и железа у них хватает.
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08.07.2022 09:29 Ответить
читала, як скиглив рашист, що їм надсилають негодні танки, з яких вони з трудом склепують з трьох один. і переживають, що через місяць-півтора і цього не буде.
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08.07.2022 12:01 Ответить
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08.07.2022 09:31 Ответить
Військо привітало свого Головнокомандувача з Днем Народження.
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08.07.2022 09:40 Ответить
Вот это улов...Не збавляйте ребята.
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08.07.2022 09:47 Ответить
шось кацальоти застопорилися. судячи з руйнувань в лисичанську там ватальоти працювали а циферки не змінилися, ну і де наш частковий успіх панове?
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08.07.2022 09:50 Ответить
Під ПЗРК вони не залітали, а щось серйозне типу БУКа туди тягти сенсу не було.
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08.07.2022 12:41 Ответить
КыроакоВинищувач

@KyroakoKiller

·

https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1545168127922737153 9 ч

У пана Залужного сьогодні День народження! Многая літа,успіхів,перемог,стійкості! Піднімаю віртуальну чарочку за здоров'я нашого Головнокомандувача ЗСУ!
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08.07.2022 10:46 Ответить
...дуууууже добре виступили ЗСУ
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08.07.2022 14:22 Ответить
Вже давно 37200!!!
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09.07.2022 18:12 Ответить
https://t.me/AvakovArsen/405 Інфа від Авакова. Про безповоротні втрати орків . Нерегулярність інформування пояснює тим, що відомості надають "... патриоты, перехватили всеми нами любимую внутригенштабную рашистскую сводку информации. Т.е:
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.
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09.07.2022 21:37 Ответить
 
 