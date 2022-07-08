Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,9 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1637 танков и 3811 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 июля потери личного состава противника составляют около 36 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36 900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1637 (+35) ед,

боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,

артиллерийских систем - 828 (+13) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),

крылатые ракеты – 155 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,

специальная техника – 66 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", — говорится в сообщении.