Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементиевки, ВСУ заставили врага отступить, - Синегубов

Ночью оккупанты не обстреливали Харьков. Накануне вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города, погибли три мирных жителя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. Впоследствии обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", — отметил Синегубов.

По его словам, по области российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, пожары на открытых территориях.

"В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погибла. Всего за сутки на Харьковщине погибли 4 человека, 9 - ранены", — информирует Синегуб.

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Глава региона также отметил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг ведет обстрел позиций наших защитников и мирного населения по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

"Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементиевки, но наши защитники остановили эту попытку и заставили врага отступить. В районе Изюма захватчики вели обстрелы населенных пунктов Волобуевка, Гусаровка, Чеполь, Красное и Дибровное. Подразделения ВСУ надежно держат защиту и готовы к любым действиям врага", — резюмирует Синегубов.