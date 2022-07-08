7 июля Воздушные Силы уничтожили склад боеприпасов оккупантов, 16 единиц техники и живую силу врага
7 июля бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил.
Как отмечается, поражены боевые позиции оккупантов, восемь танков, восемь боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живая сила врага.
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