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Новости Война
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7 июля Воздушные Силы уничтожили склад боеприпасов оккупантов, 16 единиц техники и живую силу врага

повітряні,сили

7 июля бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил.

Как отмечается, поражены боевые позиции оккупантов, восемь танков, восемь боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живая сила врага.

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армия РФ (19067) уничтожение (6835) Донбасс (26955) техника (1732) потери (4371) Воздушные силы (2257)


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Повітряним Силам Збройних Сил України щира подяка за роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.07.2022 10:01 Ответить
Судя по новостям последних дней, то получается что химарсами скорей всего ПВО гасят, а авиация потом работает на выбор☝ То склады💥 то технику💥👍
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08.07.2022 12:19 Ответить
До речі, у новини потрапляють лише найефектніші удари. Якщо подивитись місцеві ТГ канали, кожен день у кожній області зараз по 4-5 ударів по логістиці.
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08.07.2022 10:02 Ответить
Гей, гей, гей, Соколи,
Бийте їх в полях, лісах і горах!
Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку,
Нищіть всі ворожі точки!
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08.07.2022 10:03 Ответить
 
 