В Дании королевская семья прекращает сотрудничество с известным производителем обуви из-за его работы в РФ
Датский производитель обуви Ecco на фоне критики из-за продолжения работы в России в среду объявил, что лишится статуса поставщика для королевской семьи, занимавшего более 30 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Статус поставщика для королевской семьи Ecco имел с апреля 1991 года. Теперь он автоматически завершится в апреле 2023 года.
В заявлении Ecco сообщил, что "принял к сведению" решение королевской семьи Дании и не имеет дальнейших комментариев. Не приводится и причина, по которой было принято такое решение.
Однако отметим, что в последние недели Ecco критиковали из-за отказа прекратить работу в России на фоне ее полномасштабной агрессии против Украины.
Исполнительный директор бренда Панос Митарос ранее заявлял, что в России работает 200 магазинов Ecco с более чем 1800 работниками, и ради заботы о них компания не может выйти с российского рынка. В мае также стало известно, что Ecco заработал в России 103 миллиона крон (около 14 миллионов евро).
Из-за продолжения работы в России несколько датских дилеров уже отказались сотрудничать с Ecco.
Статус королевского поставщика в Дании королевская семья предоставляет по своему усмотрению. Он действует в течение пяти лет и может возобновляться. Ключевой критерий для сохранения статуса – дальнейшее использование товаров бренда членами королевской семьи.
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геть з України москаль некрасивий !
Українці мають
модельний ряд задовільнить будь які забаганки:
від військових берців до спортивник та повсякденних кросівок
У России есть дырка вместо сортира. И понты. Больше ничего нет.
Тоді же на дверях ОП, КабМіну та Кварталу змушені будуть повісити такі таблички!