РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12033 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
10 614 27

В Дании королевская семья прекращает сотрудничество с известным производителем обуви из-за его работы в РФ

ecco

Датский производитель обуви Ecco на фоне критики из-за продолжения работы в России в среду объявил, что лишится статуса поставщика для королевской семьи, занимавшего более 30 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Статус поставщика для королевской семьи Ecco имел с апреля 1991 года. Теперь он автоматически завершится в апреле 2023 года.

В заявлении Ecco сообщил, что "принял к сведению" решение королевской семьи Дании и не имеет дальнейших комментариев. Не приводится и причина, по которой было принято такое решение.

Однако отметим, что в последние недели Ecco критиковали из-за отказа прекратить работу в России на фоне ее полномасштабной агрессии против Украины.

Смотрите: Российский "Сбербанк" из-за нехватки чипов "выковыривает" их из неактивированных карт. ВИДЕО

Исполнительный директор бренда Панос Митарос ранее заявлял, что в России работает 200 магазинов Ecco с более чем 1800 работниками, и ради заботы о них компания не может выйти с российского рынка. В мае также стало известно, что Ecco заработал в России 103 миллиона крон (около 14 миллионов евро).

Из-за продолжения работы в России несколько датских дилеров уже отказались сотрудничать с Ecco.

Также читайте: Украина в ОБСЕ: У Москвы заканчиваются ресурсы, нужно ужесточить санкции

Статус королевского поставщика в Дании королевская семья предоставляет по своему усмотрению. Он действует в течение пяти лет и может возобновляться. Ключевой критерий для сохранения статуса – дальнейшее использование товаров бренда членами королевской семьи.

бренд (43) Дания (581) россия (95372) санкции (11257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Є така ідея. Треба створити петицію президенту про те, що торгові бренди, які ще працюють в Україні, але одночасно працюють і на расії (типу Ecco), повинні ОБОВ"ЯЗКОВО на вході в свої магазини і на свої українські сайти зазначати на видному місті "ПРАЦЮЄМО В КРАЇНІ-АГРЕСОРІ". Хто може складати петиції, допоможіть. Дякую.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:11
+12
Зашквар...
показать весь комментарий
08.07.2022 11:59
+11
Думаю, для подовження робти у кацапії Ecco повинне освоїти плетіння лаптів. Бо вже за ріеюк це взуття буде актуальним для 60 відсотків кацапів. Поміняти рекламу данської королівськох сім'ї на 200 магазинів у дупі світу - то треба вміти. І заробіток у 14 мільйонів євро для бренду, одна пара взуття якого коштує в середньому 100 євро - це дебілізм. Деяквюі бренли відомим особам за рекламу власної продукції платять ті самі 10-14 мільйонів євро/доларів. І реклама від данської королівської сім'х - іе мрія для багатьох найвідоміших світових брендів. Тому дебілізм Ecco важко зрозуміти
показать весь комментарий
08.07.2022 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зашквар...
показать весь комментарий
08.07.2022 11:59 Ответить
"Ессо" ?

геть з України москаль некрасивий !

Українці мають
модельний ряд задовільнить будь які забаганки:
від військових берців до спортивник та повсякденних кросівок
показать весь комментарий
08.07.2022 13:51 Ответить
Дякуємо
показать весь комментарий
08.07.2022 12:00 Ответить
та рекомендуємо королівській сімьї Данії саме круте у світі взуття, виготовлене на ************** рівні - "Талани"
показать весь комментарий
08.07.2022 13:00 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 13:39 Ответить
Зовнішній вигляд взуття оманливий - матеріал, з якого зроблені черевики, міцний і пошкодити його не так просто, при чому не зважаючи на зовнішню сітчасту структуру, бруд, пил чи вода всередину берців не попадають, що підтверджують і відгуки військових
показать весь комментарий
08.07.2022 13:41 Ответить
повинно пройти декілька років, але паРаша все одно стане повним ізгоєм, як свого часу совок.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:03 Ответить
Иран в такой ситуации живет десятилетиями. А кроме того в рашке такая ситуация многим нравится, там абсолютно другой взгляд на жизнь.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:11 Ответить
в Иране коммуналка почти нулевая и зимой топить не надо
показать весь комментарий
08.07.2022 12:29 Ответить
У Ирана есть исламская идеология, противопоставленная Западу.
У России есть дырка вместо сортира. И понты. Больше ничего нет.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:09 Ответить
TA vy šo? A jagelj???
показать весь комментарий
08.07.2022 14:15 Ответить
Якщо на расії рівень життя стане, як в Ірані, це буде добре не тільки для України, а для всього світу
показать весь комментарий
08.07.2022 13:15 Ответить
і нехай подобається. головне, що вони нічого високотехнологічно створити не зможуть. а своїм совковим лайном цивілізованому світу загрожувати вже не зможуть.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:33 Ответить
Все так в Датському королівстві.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:09 Ответить
Тепер буде шити лабутени для *****.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:09 Ответить
Є така ідея. Треба створити петицію президенту про те, що торгові бренди, які ще працюють в Україні, але одночасно працюють і на расії (типу Ecco), повинні ОБОВ"ЯЗКОВО на вході в свої магазини і на свої українські сайти зазначати на видному місті "ПРАЦЮЄМО В КРАЇНІ-АГРЕСОРІ". Хто може складати петиції, допоможіть. Дякую.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:11 Ответить
З глузду з'їхати?
Тоді же на дверях ОП, КабМіну та Кварталу змушені будуть повісити такі таблички!
показать весь комментарий
08.07.2022 12:16 Ответить
Думаю, для подовження робти у кацапії Ecco повинне освоїти плетіння лаптів. Бо вже за ріеюк це взуття буде актуальним для 60 відсотків кацапів. Поміняти рекламу данської королівськох сім'ї на 200 магазинів у дупі світу - то треба вміти. І заробіток у 14 мільйонів євро для бренду, одна пара взуття якого коштує в середньому 100 євро - це дебілізм. Деяквюі бренли відомим особам за рекламу власної продукції платять ті самі 10-14 мільйонів євро/доларів. І реклама від данської королівської сім'х - іе мрія для багатьох найвідоміших світових брендів. Тому дебілізм Ecco важко зрозуміти
показать весь комментарий
08.07.2022 12:15 Ответить
Бізнес, шо тут можна не зрозуміти? Готові втратити ринок із кількох десятків тисяч клієнтів заради того щоб зберегти ринок із кількох мільйонів клієнтів. Турбуються вони про 1800 кацапів, ага щас.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:36 Ответить
Вообще-то не совсем. Если в Даннии королевская семья отказалась от экко - значит от экко откажется вся Дания. Это просто традиция такая. Экко - довольно доргоая марка обуви, я вот даже при своей вполне приличной для Германии зарплате обхожу её стороной. Да, конечно, в одной только москве живёт только по официальным данным две Дании, и в питере ещё одна - но вопрос в том, как они живут. Так шта-а-а, не известно, где они ещё больше потеряют.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:59 Ответить
Нічого, скоро все зрозуміють, коли не тільки Данія їхні пантофлі не буде купляти, а інші країни
показать весь комментарий
08.07.2022 16:07 Ответить
Турбуються вони про 1800 кацапів...
показать весь комментарий
08.07.2022 12:22 Ответить
як завжди далі своєї кишені не бачать.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:34 Ответить
але ж у Данського виробника взуття Ecco, яке поза політикою, були такі плани на екологічну, ще живу шкіру, з окупованих територій України
показать весь комментарий
08.07.2022 12:58 Ответить
Він, судячи по прізвищу, грек, переживає за 1800 русні. А те що русня винна в загибелі десятків тисяч невинних, його не тривожить. На лице подвійні стандарти. А сім'ї королеви - подяка. В центрі Копенгагена розвіваються українські прапори.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:05 Ответить
Тактические валенки "Скороход" спасут положение.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:10 Ответить
А українська компанія МТІ (володар магазинів Інтертоп) вже припинила співпрацю з ECCO ?
показать весь комментарий
08.07.2022 13:51 Ответить
 
 