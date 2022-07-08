Россия не отказалась от намерений по оккупации нашего государства. Они не считают ни оружия, ни людей, - Зеленский

Наданній момент Россия не отказалась от идеи оккупации Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Они не отказались от попыток (оккупации. – Ред.). Мы их вытеснили, и они отошли. Но я считаю, что в целом они – внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие и многие годы. Это их планы", — отметил глава государства.

"Оккупанты не считают ни оружие, ни людей, а мы прежде всего ценим своих граждан. И делаем все, чтобы сохранить их жизнь. Потому что наш народ – наше оружие", — добавил он.

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