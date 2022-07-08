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Новости Война
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Россия не отказалась от намерений по оккупации нашего государства. Они не считают ни оружия, ни людей, - Зеленский

зеленський

Наданній момент Россия не отказалась от идеи оккупации Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Они не отказались от попыток (оккупации. – Ред.). Мы их вытеснили, и они отошли. Но я считаю, что в целом они – внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие и многие годы. Это их планы", — отметил глава государства.

"Оккупанты не считают ни оружие, ни людей, а мы прежде всего ценим своих граждан. И делаем все, чтобы сохранить их жизнь. Потому что наш народ – наше оружие", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

армия РФ (19067) Зеленский Владимир (20234) оккупация (10119) россия (95372)


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Топ комментарии
+28
а как же никто не хочет войны, а это парашенка наживается...
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08.07.2022 12:20
+21
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08.07.2022 12:20
+15
Вони планували це давно.
А ти провалив підготовку держави до неминучої війни. Ще і людей дурив.
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08.07.2022 12:33
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а как же никто не хочет войны, а это парашенка наживается...
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08.07.2022 12:20 Ответить
Если не рахует, значит обязательно прорахуется👍 Закон вселенной.
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08.07.2022 12:22 Ответить
Із гумористичного байрактара по Порошенкові - вогонь!

Автори програми «Байрактар News» від «Кварталу 95» поводяться так, ніби перемога вже в кишені й час подумати про майбутні вибори.

Є така ідіотська російська частушка: «Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу: то ей *уй в забор просуну, то ей жопу покажу».

Це дуже точна характеристика почуттів теперішньої влади до попередника в особі Петра Порошенка. Вони давно переросли з простої ненависті до психотравми, набуваючи неадекватних форм.

Як, наприклад, https://detector.media/informatsiini-kanali/article/199559/2022-05-26-drugyy-front-yak-u-spilnomu-telemarafoni-*******-poroshenka/ цілий день паплюжити Порошенка в ефірі , жодного разу не давши йому слова. Здавалося б, грець із тим, кожен проживає свої травми як може.
Але на тлі війни та постійних закликів «не чубитися» це непослідовно, чи що.

Один із останніх випусків отримав назву «Пете надо выйти»
https://detector.media/kritika/article/199873/2022-06-06-iz-gumorystychnogo-bayraktara-po-poroshenkovi-vogon/
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08.07.2022 12:24 Ответить
А с чего у вас уверенность что Порошенко не такой же как все остальные? Чего черное и белое у вас в голове? Законы в Раде принимали одинаковоплохие все 8 созывов...

Или это такое мышление где нужно оотлкиваться от пропаганды в СМИ?

Вы уверены что от россияненов отличаетесь? Если да то скорее только стороной барикад...

Один индексацию отменил - роттердам+ придумал и еще сотни пакостей нации.

Второй продал землю...

Так в чем их разница если смотреть на зерна а не плевела?

И - идиот, тот который не понимает что происходит.
Манкурт - тот который не понимает и не хочет понять
Павлик морозов - тот который действует против своей нации.

Вы уверены что ВЫ вне этих сословий?
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08.07.2022 13:21 Ответить
зебот це діагноз невелікованої хвороби "зомбоящик коломойского"
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08.07.2022 13:55 Ответить
Пецобот нічим не кращий.
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08.07.2022 14:34 Ответить
Зепідр,ти ісчо неусталАтВайньі?
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08.07.2022 14:52 Ответить
Поки "Пецобот" був при владі,ти мав роботу,спокійно їздив гріти зад на любе море,платив копійки за комуналку,в нас працював малий та середній бізнес,продукти харчування були доступні всім,авторитет України був на висоті,а головне ти не ховався в підвали від ракет орків,наше зерно і продукцію не вивозили з Херсонщини і Запоріжжя,заводи,фабрики були цілими і працювали на економіку України,діти ходили в садочки а учні в школи,твоя дружина,мати і сестра були в повній безпеці,бо Путлер ніколи б не напав на Україну поки був як ти виразився "Пецобот".А тепер порівняй той час і сьогоднішній.Який з них обираєш?Включай мізки,якщо вони в тебе є "зелене лайно"
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08.07.2022 15:25 Ответить
Таке враження що це Порох зірвав евакуацію тисяч дітей сиріт і віддав їх кацапам. Чи це Порох у квітні місяці продав Коломойші державні запаси скрапленого газу за ціною вдвічі дешевше ринкової?? О ні, це все зробила ЗЕпадаль при твоїй підтримці, тож бажаю щоб кацапи забрали і твоїх дітей, може тоді хоч трохи зрозумієш що таке виправдовувати державну зраду!!
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08.07.2022 15:29 Ответить
у когось війна скінчилась в голові, а хтось отримує рашиський осколок снаряда в груди

уря, уря, догонім СШя по пропроізводству Хаймарсів-набоїв садов і огородов!
Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342

а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть дороги сади-огороди... (безвозвратно !!!)

але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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08.07.2022 19:46 Ответить
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08.07.2022 12:20 Ответить
З прозрінням!
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08.07.2022 12:20 Ответить
...якби ж
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08.07.2022 12:21 Ответить
Шо, побував у нарколога? Та, ні, то просто папірець такий підсунули - він на марафєті.
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08.07.2022 19:04 Ответить
Вчера на встрече с лидерами фракций ГосДумы Путин наговорил на большую-большую уголовную статью:
"..."Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, её развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году…
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08.07.2022 12:21 Ответить
"Шизофрения, как и біло сказано" (с) "Мастер и Маргарита" М.Булгаков
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08.07.2022 12:24 Ответить
А с какого боку засрашка к "антиконституционному вооруженному перевороту в Украине"? Нет ответа уже девятый год. Лишь тухлый пи#деж про "нацистав".
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08.07.2022 12:26 Ответить
Это вопрос другой, а сейчас "вождя" можно спокойно брать и тащить в участок, как тащат в России любого, кто публично произносит слово "война".
Не за лозунг "Нет войне", а просто за упоминание слова "война" в связи с происходящим.
Как в старом анекдоте:
- Дяденька, а у вас на жопе нитка.
- Ну, что ты, девочка. такого слова даже нет, "жопа".
- Вот как интересно, жопа есть, а слова нет.
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08.07.2022 12:33 Ответить
УК РФ Статья 353.1 Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

УК РФ Статья 353.2 Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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08.07.2022 12:53 Ответить
Т.е. ***** уже 15 лет светит за развязывание агрессивной войны
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08.07.2022 22:38 Ответить
В 2014 году янукович стал на путь узурпации, консервации власти, прикрываясь законом. Поэтому силовое противодействие этому было вполне приемлемым. То же самое и с узурпацией власти Путлером в Мордоре, его власть по совокупности правовых нарушений стала нелегетимной и поэтому силовой демонтаж такой власти будет законен. Законно отвечать на системное беззаконие насилием со стороны общества
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08.07.2022 12:38 Ответить
Один из уроков Великой Французской Революции - "Народ имеет право на восстание".
Но к России это не относится за неимением народа.
Народ имеет честь и достоинство, которое защищает, население имеет кормушку и "тиливизор" и страх, что их отберут
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08.07.2022 12:50 Ответить
Хватить вже клована піарити..он, кажуть, у Залужного сьогодні днюха..
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08.07.2022 12:21 Ответить
Вся надія на ВСУ та Залужного, дай Боже їм всім здоров"я та сили духа!
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08.07.2022 12:30 Ответить
. .
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08.07.2022 12:24 Ответить
posle T miagkij ZZnak otsutstvuet. Bezgramotny ordyncy.
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08.07.2022 14:26 Ответить
Шо Україна мае на 8 липня 2022
1. раша Джонсона випхала
2. Ленд-ліз заторможен
3. В Словаччіни іде коаліційна криза - раша пробуе прибрати премьера Гегера ЗА ПОМОЩЬ УКРАИНЕ ( Україна не мае посла в Словаччіни)
4. Азов в полоне
5. про геноцид в Маріуполі всі в світи забули
6. в украинском информапросторе ГЕТЬМАНЫ, блогеры , украинцы продолжают драть друг другу чубы - все как все 300 лет . Слишком хорошо знают российские спецы менталитет украинцев и этим пользуются

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08.07.2022 12:25 Ответить
Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» (2-я половина XVII века.). Тогда казацкая старшина, опережая друг друга, доносила на украинских гетманов императорскому двору. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике.
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08.07.2022 12:26 Ответить
Де ви українців побачили?а Грушевський це типовий пристосуванець малорос.
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08.07.2022 12:32 Ответить
ГДЕ военный союз - Британия Польша Украина ?

опять раша интригами под ковром всему помешала ?
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08.07.2022 12:28 Ответить
Поверни в Генштаб бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушкіна, Марченко. Кацапів треба знищувати, а не розказувати, що кацапи бажають.
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08.07.2022 12:27 Ответить
..Ви де так затрималися....??? Аж на чотири місяці!!! Всі вони ДАВНО у Генштабі... З перших днів війни...Давно нема там Хомчаків..Таранів... та інших зелених довбнів. Оце так затримка у Вас...)))
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08.07.2022 13:37 Ответить
ДЕ МАРЧЕНКО??????????????????
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08.07.2022 15:59 Ответить
Марченко у ВСУ сперших днів на передовій керує обороною Миколаєва і Миколаєвської області
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08.07.2022 22:46 Ответить
Знов вокруг да около. Та сторона, вони... А про ***** ні слова. Слизьке жабеня.
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08.07.2022 12:28 Ответить
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому
ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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08.07.2022 12:28 Ответить
Ладно с паникой, но объявить сбор резервистов он был ОБЯЗАН.
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08.07.2022 13:02 Ответить
Абсолютно верно. Кацапам плевать на цену. Им главное уничтожить Украину, причем подавляющее большинство хрюске с этим согласны. Им плевать на гробы свиноты, им плевать на зверства свиноты, им плевать на все то горе, что они несут Украине. Следовательно, у украинцев не должно быть никаких сантиментов в адрес !!любого!! кацапа. Нулевая толерантность. Хороших хрюске не существует, есть лишь временно полезные.
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08.07.2022 12:29 Ответить
А закон про заборону книжок рашистською мовою вже підписаний? Вже усі терміни його ветування пріпіздєнтом минули, і він був проголосований у ВР конституційною більшістю, але так і не підписаний. По факту, він вже вважається чинним, але ніде не опублікований. Кажуть, міністр ткаченко утримує руку зє! від підпису - ну, як же, понатягували сюди "хароших рускіх", а вони ж української, як собаки, "все панімаєм, сказать нічево не можем"
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08.07.2022 13:06 Ответить
Здохни ішак оманський
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08.07.2022 12:29 Ответить
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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08.07.2022 12:33 Ответить
Вони планували це давно.
А ти провалив підготовку держави до неминучої війни. Ще і людей дурив.
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08.07.2022 12:33 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,
поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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08.07.2022 12:34 Ответить
Бубенчик сегодня не с той ноги встал?

Все просрамши в начале вторжения нечего теперь ныть.

Когда у нас уже и химерсы появились, есть чем воевать, оно раскисло.

Привыкло ж в предыдущие годы по 10 раз в году отпуска себе устраивать.
Так оно представляло себе президентство...
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08.07.2022 12:42 Ответить
Не можешь Вова , "не тянешь", уходи.

В Украине достаточно настоящих патриотов, настоящих защитников, которые мотивированы ни смотря ни на что отстоять Украину.

Что ж ты за главкомтакой с упадническим духом?

Ты только сейчас узнал, что расея всю свою историю хотела уничтожить Украину?
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08.07.2022 12:50 Ответить
Ждем "настоящих патриотов" на следующих президенстких выборах.
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08.07.2022 12:56 Ответить
Містер очевидність, тьфу ти, чорт, містер вочізаглядайко
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08.07.2022 12:55 Ответить
Зеля вже як заїжджена пластинка, одну і ту ж хуню несе в ефіри, яка вже давно очевидна для громадян України, особливо в районах поблизу кордонів рашки.
А про те як держава "попіклувалась" можуть в подробицях розповісти мешканці вцілілі Маріуполя, Ірпіня, Бучі, Чернігова, ..., а це лицемірне Чмо далі заливає як на бенямарафоні.
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08.07.2022 13:01 Ответить
А 2.5 роів намагався заглянути в дупу путіну і ЗОВСІМ еготував Україну до оборони---піарився на дорогах,брехав ,перевищував свої повноваження і зовсім усунувся від своїх обовязків--захщати свій народ.
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08.07.2022 13:03 Ответить
Ну, свій то він якраз захищав: коломойша багатів, єрмаки-татарови сидять на посадах, сбушники накрались і повтікали - у свого гарода все чікі-пікі
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08.07.2022 13:10 Ответить
"свій народ"????
А закон про кримінальне покарання за "антисемітизм"?
Це не захист"свого народу"?
А українці - то таке...
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09.07.2022 09:10 Ответить
а это как понимать какие переговоры россия отдаст добровольно окупированое?"Мы будем бороться за каждый метр нашей территории. Возможно, сразу мы не вернем все. Это понятно. Некоторые вещи возвращают только на поле битвы. Для этого нам необходимо быть технически подготовленными.. Но некоторые наши территории, хочется в это верить, мы вернем дипломатическим путем. Чтобы было меньше жертв. Но это займет больше времени", - пояснил он https://www.youtube.com/watch?v=STn1yXPf3LI&t=180s СNN.
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08.07.2022 13:21 Ответить
В першу чергу, вони не рахують бурятів, чеченців і т.п.
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08.07.2022 13:24 Ответить
"Окупанти не рахують ні зброї, ні людей, а ми найперше цінуємо своїх громадян. І робимо все, щоб зберегти їхні життя. Бо наш народ - наша зброя" -останки Па́уля Йо́зефа Ге́ббельса заворушились десь в землі Берліна
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08.07.2022 14:16 Ответить
Ну ти ж казав, що не треба бути жадібним і домовитись десь посередині!
Ось вони й пруть до серидини.
Ой, не спроста була обмовочка про Хархів перед широкомасштабним вторгненням!
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08.07.2022 14:41 Ответить
Ну, тут або весь світ знищує москальську орду, або виймаємо стержні з діючих реакторів і нехай в хремлі стоять і хлопають: мацкві, пітеру, і один особисто кадирці в дупу.
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08.07.2022 14:47 Ответить
Як же дістав цей піздьож аля"Вони не рахують не зброї, не людей","не бажають воювати" і тому подібне.Досить вже.Ворог серйозний та вмілий,тому особливо небезпечний.Розм'якшали мізки стаду цими пропагандонськими штампами.
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08.07.2022 14:59 Ответить
Знищувати їх потрібно ! На окупованих територіях потрібно щоб партизанські загони зробили їм пекло.Людям потрібна зброя.В корінь потрібно перегнялуни це питання і ставлення до орків.Також важливо всю прикордонну територію видавлювати по повній їх шляхи їх залічнині вузли бази і інше все в пекло.Не потрібно їх жаліти і якось ще дивитись на них як на людей.ЦЕ ВОРОГ І ЙОГО ПОТРІБНО ЗНИЩУВАТИ інакше він знищить нас.
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08.07.2022 15:40 Ответить
Ми самі до речі привозимо наразі собі проблемі.В Лаврі сидять московські попи фсбшники по всій території їх представники тобто шпигуни і люди які наводять на цілі.ОПЗЖ всю в повному складі цю сволоту на допит в СБУ через детектор брехні.Всіх негайно відсторонити від держаних посад.Негайно потрібна перевірка всіх мерів міста і їх діяльність.Всіх хто краде гуманітарку або бере хабарі рострілювати .На кордоні негайно почати тотально перевірку прикордоників на митницях.Кого спімають на хабарах конфіскація майна його і їх родин і пожитево за грати.Колаборантів і зрадників ростріл.
Їде війна а до нас не доходить не дійшло в 2014 не доходить зараз.Країну негайно треба чистити від всього лайна !
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08.07.2022 15:47 Ответить
Головне щоб янєлох відмовився від плану встановити диктатуру в Україні..... бо втікати кудись як Лоху доведеться - вітя фьодирич не дасть збрехати.
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08.07.2022 15:54 Ответить
А Наших можно не считать?...Дались вам эти цифры из пальца, лучше пусть скажут как нашим раненым и семьям погибших помагают,тем кто потерял жилье,работу? или это не интересно?...
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08.07.2022 16:43 Ответить
"Росія не відмовилася від намірів щодо окупації нашої держави...... " А Зе , разом з коломойським , дерьмаком .. дозволяє це робити !!! Чому досі кацапські Форвард , і Альфа банки працюють ?? Чому вони досі не під українськими санкціями ??? Арешт активів , і все , і далі кацапи най заробляють на українцях ? Чому ці банки досі не націоналізовані ??? Бо мабуть саме через ці банки Зе отримує кошти за серіал "скотів " які показують на рашці ? Так Зе ?
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08.07.2022 17:27 Ответить
Наконец-то дошло?
Или так надо было сказать, чтобы быть героем?
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08.07.2022 18:30 Ответить
придется драться до последнего кацапа, бурята якута, мордвы, мари и прочея кацапурской нечисти... но уничтожить всех до одного...
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09.07.2022 06:21 Ответить
Ну, то треба вже починати мухлювати в цій партії "світового дурня", боляче давити на хрящі в середені тіла в цій боротьби - якщо є мозговий субстрат.
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09.07.2022 07:42 Ответить
Коли 73% в другому турі обрали пародію не президента, в прямому і переносному сенсі, я зрозумів що кривавої війни нам не минути.
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09.07.2022 18:11 Ответить
 
 