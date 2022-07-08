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Новости Война
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Сенаторы США Грэмми и Блюменталь заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS

himars

Два сенатора США, которые прибыли в Украину – Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь выразили открытую поддержку предоставления Украине ракет большей дальности для систем HIMARS, а также другого дальнобойного вооружения.

Об этом они рассказали в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Блюменталь заявил, что поддерживает дальнейшие поставки оружия в Украину, включая ракетные системы для HIMARS "с большей дальностью", противокорабельные ракеты Harpoon и системы противовоздушной обороны при условии, что Украина не будет использовать их для атак по территории РФ", — отмечается в сообщении .

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Сенатор Грэм также подчеркнул необходимость немедленных поставок оружия: "У нас здесь есть шанс в течение следующих 60 дней… решения, которые мы примем, могут переломить ход этой войны в пользу Украины", — отметил Грэм.

Грэм и Блюменталь являются соавторами резолюции, призывающей Госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий документ сенаторы внесли на рассмотрение 10 мая 2022 г. А уже 23 июня комитет Сената по международным отношениям проголосовал за эту резолюцию, позволяющую в будущем вынести документ на голосование в Сенате.

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По словам обоих сенаторов, по завершению своего визита в Киев они будут призывать Сенат поддержать резолюцию о признании РФ государством, которое спонсирует терроризм.

"Когда мы вернемся в США, то постараемся, чтобы Сенат принял эту резолюцию в целом. Надеемся, это подтолкнет администрацию к определению России как государства-спонсора терроризма - наравне с Ираном, Сирией и Северной Кореей", - заявил Грэм.

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Украина получила от стран Запада 9 артиллерийских систем ракетного огня HIMARS, и россиян это "очень волнует", потому что эти системы бьют "по российским объектам за пределами линии фронта, которые раньше были недосягаемы для украинских пушек".

оружие (10198) помощь (7764) США (26422) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+29
Готовь свою жопу крымский мост
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08.07.2022 12:25
+26
Все кто смотрит на месте преступления то что сделали кацапы сразу начинают видеть мир другими глазами. Буча это трагедия, но вы следующим кто приедет с визитом покажите Харьков, Одессу, Суммы и у нас не то что HIMARS дополнительный будет, нам атомную бомбу предложат что бы уничтожать рашистских тварей.
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08.07.2022 12:30
+18
Велика подяка американцям! За підтримку, за зброю, за надію!
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08.07.2022 12:36
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Готовь свою жопу крымский мост
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08.07.2022 12:25 Ответить
Давайте спочатку потренуємось на мостах через Дніпро в Херсонській обл..
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08.07.2022 12:34 Ответить
Умник. Единственный мост в Херсонской области - это Каховская ГЭС. Второй в самом Херсоне. Все.
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08.07.2022 12:38 Ответить
Маєш бажання довести усім свою обізнаність щодо мостів ? (( Полегшало ? Але слабенькі у тебе знання (( їх там більше (( вчися рахувати ))
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08.07.2022 13:08 Ответить
В Херсонской области больше двух мостов через Днепр? Да ты я вижу специалист)
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08.07.2022 13:18 Ответить
ЖД мост еще есть
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08.07.2022 13:39 Ответить
Антоновский авто и жд мосты. Можно для сохранения больших мостов через Днепр попробовать подорвать через р.Конка. Через каховский шлюз так же 2 моста рядом: авто и жд. Их не жалко, они маленькие и не сложно восстановить.
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08.07.2022 13:43 Ответить
І як найбільше...
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08.07.2022 12:27 Ответить
60 днів? Це вже ленд ліз чи ще ні?
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08.07.2022 12:28 Ответить
И не то что бы да, и не то что бы нет.
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08.07.2022 12:33 Ответить
чукча, иди в школу...
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08.07.2022 12:34 Ответить
Ну а ты нах пока прогуляйся.
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08.07.2022 12:36 Ответить
вафел, матюкаться, сявка подворотная, умеешь.
школа уже не поможет...
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08.07.2022 18:57 Ответить
ленд-лиз будет тогда, когда начнется финансовый год в США или как он там правильно называется...а он начнется с 1 октября. Поэтому ленд-лиз ждать, как минимум в конце года где-то.
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08.07.2022 13:26 Ответить
Все кто смотрит на месте преступления то что сделали кацапы сразу начинают видеть мир другими глазами. Буча это трагедия, но вы следующим кто приедет с визитом покажите Харьков, Одессу, Суммы и у нас не то что HIMARS дополнительный будет, нам атомную бомбу предложат что бы уничтожать рашистских тварей.
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08.07.2022 12:30 Ответить
у нас найбільше постраждали Охтирка та Тростянець Суми слава Богу поки що цілі, крім вул. Спартака та приміських сіл звичайно.
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08.07.2022 13:00 Ответить
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08.07.2022 12:34 Ответить
цi напiв-мiри захiдноi допомоги,вiдверто,вже дратують.коли добились вiд Украiни пiдписання будапештського меморандуму,та позбавлення вiд ядерноi зброi,тодi вони були значно наполегливiшi.а з свого боку-де гарантована захiдом територiальна недоторканiсть Украiни?
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08.07.2022 12:36 Ответить
як де, там де й мізки дебілів які лизали 30 років жопу расії, замість того щоби робити теж саме що Польша і Балтійьскі країни
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08.07.2022 12:41 Ответить
Але ж країною керували не самопризначенці! Кучма, на другий термін, йшов з гаслом :" Менше кордонів, а більше мостів з росією!"- за це його обрали...
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08.07.2022 13:01 Ответить
Так за эти выборы и платим теперь. Но помню, менталитет народа в те года был 100% пророссийским. Здорово массам мозги засрали "вечной дружбой с братским народом".
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08.07.2022 13:24 Ответить
А чим там нам недоторканість гарантувалася ? З яких часів меморандум набув статусу договору ?
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08.07.2022 13:11 Ответить
Велика подяка американцям! За підтримку, за зброю, за надію!
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08.07.2022 12:36 Ответить
Сподіваємось що дует сенаторів США Грем-Блюменталь достойно замінить в політичному Істеблішменті нині покійного великого друга України сенатора Джона Маккейна.
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08.07.2022 13:21 Ответить
Це вже цікавіше...
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08.07.2022 12:37 Ответить
Товсь, вата!!!💥💥💥💨💨💨
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08.07.2022 12:44 Ответить
vot teperj pustj rashka risuet krugi na kartah v 300km posmotrim shto eti debyli teperj smogut sdelatj
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08.07.2022 12:44 Ответить
Во. И побольше!!
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08.07.2022 12:45 Ответить
ehso byl razgavor o raketah vozduh-zemlja....na max daljnost v 1000km!!!
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08.07.2022 12:45 Ответить
це цікаво, якщо буде 300км хоча б , тоді ЧМ флот взагалі закінчить своє існування
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08.07.2022 12:52 Ответить
Редактор новин, сам ти "Гремі"
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08.07.2022 12:56 Ответить
Грэмми и Блюменталь. Трек "Достанем интервента до самых печёнок!" Хорошая песня!
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08.07.2022 13:04 Ответить
Крым украинская территория! Это означает что мы можем спокойно сносить Севастополь с такими ракетами!
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08.07.2022 13:09 Ответить
Для начала нужно снести чонгарский переход с его авто и ж/д трассой. Затем посносить все ж/д переходы на границе.
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08.07.2022 13:21 Ответить
работы будет много)
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08.07.2022 13:52 Ответить
спражні сенатори-бандерівці
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08.07.2022 13:55 Ответить
канєшно! і 100 хімарс!
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08.07.2022 14:55 Ответить
результат війни буде залежати від того, скільки україні нададуть зброї.

нададуть 100 хімарс і 100 F16, а перед тим підготують українських пілотів в сша - війна буде закінчена за місяць.
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08.07.2022 14:57 Ответить
Ліндсі Грем, а не Гремі. Гремі - музыкальная награда
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08.07.2022 15:57 Ответить
 
 