Сенаторы США Грэмми и Блюменталь заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS
Два сенатора США, которые прибыли в Украину – Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь выразили открытую поддержку предоставления Украине ракет большей дальности для систем HIMARS, а также другого дальнобойного вооружения.
Об этом они рассказали в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Блюменталь заявил, что поддерживает дальнейшие поставки оружия в Украину, включая ракетные системы для HIMARS "с большей дальностью", противокорабельные ракеты Harpoon и системы противовоздушной обороны при условии, что Украина не будет использовать их для атак по территории РФ", — отмечается в сообщении .
Сенатор Грэм также подчеркнул необходимость немедленных поставок оружия: "У нас здесь есть шанс в течение следующих 60 дней… решения, которые мы примем, могут переломить ход этой войны в пользу Украины", — отметил Грэм.
Грэм и Блюменталь являются соавторами резолюции, призывающей Госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий документ сенаторы внесли на рассмотрение 10 мая 2022 г. А уже 23 июня комитет Сената по международным отношениям проголосовал за эту резолюцию, позволяющую в будущем вынести документ на голосование в Сенате.
По словам обоих сенаторов, по завершению своего визита в Киев они будут призывать Сенат поддержать резолюцию о признании РФ государством, которое спонсирует терроризм.
"Когда мы вернемся в США, то постараемся, чтобы Сенат принял эту резолюцию в целом. Надеемся, это подтолкнет администрацию к определению России как государства-спонсора терроризма - наравне с Ираном, Сирией и Северной Кореей", - заявил Грэм.
Украина получила от стран Запада 9 артиллерийских систем ракетного огня HIMARS, и россиян это "очень волнует", потому что эти системы бьют "по российским объектам за пределами линии фронта, которые раньше были недосягаемы для украинских пушек".
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нададуть 100 хімарс і 100 F16, а перед тим підготують українських пілотів в сша - війна буде закінчена за місяць.