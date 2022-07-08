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Новости Война
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Нардеп Костенко о логистических проблемах оккупантов: Еще не критично, но и не так, как было раньше

костенко

На фронте уже чувствуется, что у россиян есть проблемы с логистикой и боеприпасами. Это еще не критично для них, но уже не так, как было в начале, когда они могли в прямом смысле засыпать силы обороны Украины.

Об этом рассказал Роман Костенко, народный депутат "Голоса", который сейчас защищает Юг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Работает техника партнеров, у нас есть информация, где склады РФ, до которых мы раньше не могли достать. Теперь можно все это уничтожать. Мы чувствуем, что у них не все хорошо с логистикой и боеприпасами. Не критично, но и не так, как было в начале", — констатирует защитник Юга.

Снабжение западным оружием дает Украине время на подготовку и проведение наступления.

"У нас нет крылатых ракет, как у россиян, но HIMARS дают возможность поражать цели на большем расстоянии. Кроме того, россияне не могут так быстро подвозить боекомплекты, технику и живую силу, ведь понимают, что железнодорожные узлы, которыми они раньше пользовались, сейчас под нашим прицелом и мы успешно это снабжение уничтожаем. У нас есть время на подготовку и проведение наступления к сезону дождей, где-то 2-2.5 месяца. Наступление должно быть на каком-то одном участке фронта и это будет зависеть еще и от того, как будет вести себя РФ ", — подчеркивает представитель "Голоса".

армия РФ (19067) боеприпасы (2330) Николаевская область (2109) оружие (10198) Запорожская область (3048) логистика (28) Костенко Роман (165) Херсонская область (4719)


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Топ комментарии
+24
Костенку респект. Він на фронті. Не те що зелена шпана.
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08.07.2022 12:39
+17
Костенко власне й у депутати прийшов прямо з фронту, вінвоював ще з 2014 року, у тому числі і в Донецькому аеропорті.
Після 24 лютого зразу пішов знову воювати.
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08.07.2022 12:50
+11
Самое вкусное в Химарсе, что он пробивает русское ПВО. Уже не раз была инфа. Тоесть, работает с гарантией.
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08.07.2022 12:51
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Костенку респект. Він на фронті. Не те що зелена шпана.
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08.07.2022 12:39 Ответить
Та ну! А патріотичне тату набити?
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08.07.2022 12:44 Ответить
На жопе.
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08.07.2022 13:18 Ответить
і потім всім демонструвати
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08.07.2022 14:10 Ответить
Костенко власне й у депутати прийшов прямо з фронту, вінвоював ще з 2014 року, у тому числі і в Донецькому аеропорті.
Після 24 лютого зразу пішов знову воювати.
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08.07.2022 12:50 Ответить
Судячи з того, що орки далі просуваються- розбомблені склади це дійсно "не критично". Хоч хтось правду каже...
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08.07.2022 13:27 Ответить
Самое вкусное в Химарсе, что он пробивает русское ПВО. Уже не раз была инфа. Тоесть, работает с гарантией.
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08.07.2022 12:51 Ответить
А Ураган не пробивает русское ПВО?
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08.07.2022 12:57 Ответить
Пробиває! Але б"є менш точно!
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08.07.2022 13:02 Ответить
Эхх нам бы 300км ракеты, ото была бы вкусняшка, очень жаль что США ссытся что мы начнем поджигать Ростов, а ведь это было бы максимально справедливо!
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08.07.2022 13:06 Ответить
Та у нах їх і в самих нема
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08.07.2022 13:09 Ответить
Максимально справедливо было бы, чтоб 73% голосов в 19 году пошли не туда, куда они пошли и не по приколу, а в более другую сторону и по взрослому Вот тогда бы и не возникало вопросов о справедливости и дальности полета ракеты
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08.07.2022 13:12 Ответить
хто знає, може вже й пішли, самі бачите що твориться, всі постраждати можуть.
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08.07.2022 13:24 Ответить


"Эхх нам бы 300км ракеты, ото была бы вкусняшка, очень жаль что США ссытся"
Та невже?
Почитайте про ТТХ "Гарпунів", а вони поставляються нам в основному зі Штатів.
Доречі, їми можна бити не тільки по кораблях у морі...
Але бажано мати і щось інше, про що вже сьогодні говорили сенатори .

А "максимально справедливо" - не вподоблюватись парашистам, працювати не по містам, а по військовим цілям, для чього нам і потрібна була західна високоточна зброя.
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08.07.2022 18:40 Ответить
Так і снаряд з гаубиці ще й як будь-яке ПВО проб'є,- хоч Залізний купол з тієї простої причини, що: має малу відражаючу поверхню, велику швидкість, низьку траєкторію польоту та малий час підльоту
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08.07.2022 13:07 Ответить
С апреля месяца слышу это, а они все прут и прут...
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08.07.2022 13:33 Ответить
Ось правдивий коментар від справжнього зазисника і патріота без браурних наворотів!
Це вам не ЗЕлена погань квакає!
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08.07.2022 14:37 Ответить
За уралом ще багато зброї... Щоб не доїхали снаряди, треба нищити залізничні колії. Хоча б засоби СЦБ. Де там расіянські анархо-комуністи? Чому не рухаються?
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08.07.2022 15:58 Ответить
 
 