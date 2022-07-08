Нардеп Костенко о логистических проблемах оккупантов: Еще не критично, но и не так, как было раньше

На фронте уже чувствуется, что у россиян есть проблемы с логистикой и боеприпасами. Это еще не критично для них, но уже не так, как было в начале, когда они могли в прямом смысле засыпать силы обороны Украины.

Об этом рассказал Роман Костенко, народный депутат "Голоса", который сейчас защищает Юг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Работает техника партнеров, у нас есть информация, где склады РФ, до которых мы раньше не могли достать. Теперь можно все это уничтожать. Мы чувствуем, что у них не все хорошо с логистикой и боеприпасами. Не критично, но и не так, как было в начале", — констатирует защитник Юга.

Снабжение западным оружием дает Украине время на подготовку и проведение наступления.

"У нас нет крылатых ракет, как у россиян, но HIMARS дают возможность поражать цели на большем расстоянии. Кроме того, россияне не могут так быстро подвозить боекомплекты, технику и живую силу, ведь понимают, что железнодорожные узлы, которыми они раньше пользовались, сейчас под нашим прицелом и мы успешно это снабжение уничтожаем. У нас есть время на подготовку и проведение наступления к сезону дождей, где-то 2-2.5 месяца. Наступление должно быть на каком-то одном участке фронта и это будет зависеть еще и от того, как будет вести себя РФ ", — подчеркивает представитель "Голоса".