Мы ищем пути преодоления продовольственного и энергетического кризиса, но самое простое решение – чтобы Путин прекратил войну в Украине, - Боррель
1,2 миллиарда человек могут серьезно пострадать из-за роста цен на продовольствие и энергоносители.
Об этом заявил на встрече глав МИД стран "Группы 20" глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твитер чиновника.
"Сейчас Россия блокирует миллионы тонн зерна в украинских хранилищах, используя продовольствие, как оружие. Не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира", - указал он.
Боррель подчеркнул, что фактически продовольственный кризис не вызван никакими санкциями.
"Россия вторглась в мировую житницу и превратила судоходные пути Черного моря в зону боевых действий. Сегодня министры G20 сосредотачиваются на продовольственной и энергетической безопасности, и есть абсолютная срочная необходимость действовать. Мы работаем над разными направлениями действий, но самым простым решением остается один человек: президент Путин, который должен остановить эту бессмысленную войну во избежание глобальной продовольственной и энергетической катастрофы", — резюмировал Боррель.
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Тепер настала пора складних та непопулярних рішень.
Не можна відгодовувати диктаторів - отримаєте війну.
Ну ты ,дядя, открыл нам глаза
и как, интересно, вы будете объяснять умирающим от голода, что сильнейшие мира сего не смогли вывезти зерно из портов Украины??? смех......
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".
що, у сша немає таких технічних засобів, щоб ліквідувати путіна, і щоб навіть ніхто не зрозумів що сталоось?