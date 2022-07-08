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Новости Война
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Мы ищем пути преодоления продовольственного и энергетического кризиса, но самое простое решение – чтобы Путин прекратил войну в Украине, - Боррель

группа,мзс,боррель,двадцяти,міністри

1,2 миллиарда человек могут серьезно пострадать из-за роста цен на продовольствие и энергоносители.

Об этом заявил на встрече глав МИД стран "Группы 20" глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твитер чиновника.

"Сейчас Россия блокирует миллионы тонн зерна в украинских хранилищах, используя продовольствие, как оружие. Не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира", - указал он.

Боррель подчеркнул, что фактически продовольственный кризис не вызван никакими санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В войне, развязанной Россией, никто не может оставаться нейтральным, - Боррель на саммите G20

"Россия вторглась в мировую житницу и превратила судоходные пути Черного моря в зону боевых действий. Сегодня министры G20 сосредотачиваются на продовольственной и энергетической безопасности, и есть абсолютная срочная необходимость действовать. Мы работаем над разными направлениями действий, но самым простым решением остается один человек: президент Путин, который должен остановить эту бессмысленную войну во избежание глобальной продовольственной и энергетической катастрофы", — резюмировал Боррель.

G20 (299) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
.....але найпростіше рішення - щоб Путін припинив війну.....zamachitj karlika v sortire na G20
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08.07.2022 12:47
+5
Все вот говорят про продовольственный кризис, про наше зерно и тд. А что уже кто-то откинул копыта от голода? Есть реальные цифры? Бо шото это все попахивает звиздежью
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08.07.2022 12:48
+3
найпростіше рішення ліквідувати *****
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08.07.2022 12:51
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Найпростіше рішення ви вже прогавили через свою жадібність та недалекоглядність.
Тепер настала пора складних та непопулярних рішень.
Не можна відгодовувати диктаторів - отримаєте війну.
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08.07.2022 12:52 Ответить
Полное ембарго на енергоносії, золото, ліс.
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08.07.2022 12:52 Ответить
найпростіше рішення - щоб Путін припинив війну в Україні ?
Ну ты ,дядя, открыл нам глаза
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08.07.2022 12:53 Ответить
Макрон вже SMS-ки слав...
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08.07.2022 12:54 Ответить
ну-ну.....
и как, интересно, вы будете объяснять умирающим от голода, что сильнейшие мира сего не смогли вывезти зерно из портов Украины??? смех......
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08.07.2022 12:55 Ответить
Таки НАТІ доведеться воювати з ******. Хоч верть-круть, хоч круть-верть, а черепочку смерть.
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08.07.2022 12:59 Ответить
За заявами "скажем наше гнєвноє нєт" поки ховається неспроможність євробюрократів на швидку адекватну реакцію...
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08.07.2022 13:02 Ответить
Нащо кацапам уникати глобальної продовольчої та енергетичної катастрофи, коли ця катастрофа є їхньою метою? Вони прагнуть, щоб усім було якомога гірше, щоб усі пішли до расєї "ізвіняцца"та проситися до "рузкаваміра"
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08.07.2022 13:04 Ответить
нет. не просто прекратил войну, а вернули все оккупированные у Украини территории, включая Крим и выплатили репарации за нанесенный ущерб
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08.07.2022 13:09 Ответить
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по скайпу привітав своїх колег-міністрів МЗС у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць по підготовці саміту перших осіб G20 в Індонезії. Мерина під час виступу Кулеби в залі вже не було.
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".
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08.07.2022 13:16 Ответить
Смотришь документалку про быт африканцев и видишь только мусорные свалки везде - от их жилищ, речек, дорог и до морских побережьев. Им впадлу чистоту навести вокруг себя... Африканцы это вечные дети цивилизации
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08.07.2022 13:21 Ответить
Африка занадто велика і різна, щоб усереднювати висновки.
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08.07.2022 13:35 Ответить
Зачем этим "боррелям-шольцам" ИСКАТЬ пути преодоления кризисов по продовольствию и энергетике??? тУже давно эти пути указаны и вслух многократно назывались-совместная с ООН операция по вывозу зерна и пусть бы попробовали российские самолёты ил корабли препятствовать.Что касается кризиса,то энергетически от россии зависит не Европа.а ОДНА ГЕРМАНИЯ..А это не одно и то же.Но этим "боррелям-шольцам" нужно делать видимость деятельности.поэтому они с упоением многотысячный раз "призывают россию остановить агрессию".ничего для этого не приложзив.Прилагают оппозиционные им чиновники в их же странах.но не эти персонажи-путиноиды
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08.07.2022 13:53 Ответить
треба припинити путіна.

що, у сша немає таких технічних засобів, щоб ліквідувати путіна, і щоб навіть ніхто не зрозумів що сталоось?
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08.07.2022 14:53 Ответить
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