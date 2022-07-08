Мы ищем пути преодоления продовольственного и энергетического кризиса, но самое простое решение – чтобы Путин прекратил войну в Украине, - Боррель

1,2 миллиарда человек могут серьезно пострадать из-за роста цен на продовольствие и энергоносители.

Об этом заявил на встрече глав МИД стран "Группы 20" глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твитер чиновника.

"Сейчас Россия блокирует миллионы тонн зерна в украинских хранилищах, используя продовольствие, как оружие. Не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира", - указал он.

Боррель подчеркнул, что фактически продовольственный кризис не вызван никакими санкциями.

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"Россия вторглась в мировую житницу и превратила судоходные пути Черного моря в зону боевых действий. Сегодня министры G20 сосредотачиваются на продовольственной и энергетической безопасности, и есть абсолютная срочная необходимость действовать. Мы работаем над разными направлениями действий, но самым простым решением остается один человек: президент Путин, который должен остановить эту бессмысленную войну во избежание глобальной продовольственной и энергетической катастрофы", — резюмировал Боррель.