Информацию о якобы выплатах для украинцев от ЕС и НАТО рассылают мошенники, - ПриватБанк

В телеграм-каналах мошенники распространяют информацию о якобы выплатах для украинцев от ООН, ЕС, ПриватБанка, Дії и даже НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи. Никогда не переходите по таким ссылкам. Вы потеряете свои деньги", - призывают в учреждении.

Там указывают, что "ПриватБанк" не создавал каналы и боты для выплат в телеграме или других мессенджерах, а для реальной финановой помощи конфиденциальных данных (в частности, номеров карт, PIN-кодов и паролей) не требуют.

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"Доверяйте только официальным источникам информации. Все официальные выплаты от международных организаций, осуществляемых через ПриватБанк, ТОЛЬКО на этой странице: https://privatbank.ua/help/payment-afio", - говорится в сообщении.