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Информацию о якобы выплатах для украинцев от ЕС и НАТО рассылают мошенники, - ПриватБанк

банк,виплати,картка,фінанси

В телеграм-каналах мошенники распространяют информацию о якобы выплатах для украинцев от ООН, ЕС, ПриватБанка, Дії и даже НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи. Никогда не переходите по таким ссылкам. Вы потеряете свои деньги", - призывают в учреждении.

Там указывают, что "ПриватБанк" не создавал каналы и боты для выплат в телеграме или других мессенджерах, а для реальной финановой помощи конфиденциальных данных (в частности, номеров карт, PIN-кодов и паролей) не требуют.

Также смотрите: Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС. ФОТО

"Доверяйте только официальным источникам информации. Все официальные выплаты от международных организаций, осуществляемых через ПриватБанк, ТОЛЬКО на этой странице: https://privatbank.ua/help/payment-afio", - говорится в сообщении.

Автор: 

выплаты (642) мошенничество (1216) Приватбанк (833)


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"виплати від НАТО"😂
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08.07.2022 13:23 Ответить
цинк патронів)
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08.07.2022 13:56 Ответить
Маю серед знайомих таких дурнів, які на це повелися...
Всі, як один - Зе-виборці...
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08.07.2022 13:25 Ответить
ну в них шара обїємів не має)))
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08.07.2022 13:57 Ответить
Если вижу на канале такую рекламу ухожу сразу, причем "грешили" бывало каналы и по 50 тыс подписчиков. Будьте бдительны, кстати и на сайтах бывает, пробьешь по рекламе номер телефона через Get там такие теги интересные вылазят, что сразу можно в спам
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08.07.2022 13:52 Ответить
Чоткий Паца в усіх своїх пабліках цю дичину поширює. При тому цілком свідомо.
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08.07.2022 14:20 Ответить
Такі же шахраї сидять у приваті, приймаючи платіжки за газ на рахунки РГК.
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08.07.2022 14:27 Ответить
 
 