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Новости Война
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Поставить Россию на место - глобальный вызов номер один, - Кулеба на саммите G20

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на саммите G20, призвав участников министерской встречи к решительному глобальному ответу на российскую агрессию.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня выступил на встрече министров G20 по приглашению министра иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, угрожающую миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить Россию на место является глобальным вызовом номер один, и сегодня это подтвердилось", — отметил украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные, - Кулеба о вывозе зерна

G20 (299) россия (95372) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Не надо никуда рашку ставить. Надо окончательно ее уничтожить, только тогда исчезнет проблема.
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08.07.2022 13:23
+7
Мордор повинен бути зруйнований. Інакше всьому світу життя не буде. І рашку треба поставити на місто біля прирви і штовхнути ногою
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08.07.2022 13:33
+6
мордор должен быть уничтожен.
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08.07.2022 13:33
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Не надо никуда рашку ставить. Надо окончательно ее уничтожить, только тогда исчезнет проблема.
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08.07.2022 13:23 Ответить
надо ! надо !

"а не кажется ли всем, что место раши у параши!?"

кремлінського гпника вигоняють із пристойних організацій підсрачниками
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08.07.2022 14:00 Ответить
Ну и что? Им только в радость, ведь варварское народонаселение становится только злее преданнее своему фюреру.
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08.07.2022 14:10 Ответить
Місце запаребріка на смітнику.
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08.07.2022 13:27 Ответить
Такое было в прошлом это е повторяется сейчас... Лига Наций вела себя точно так де...
Помните как не получили 30 самолетов? О чем Кулеба говорил на границе?
Очень это все похоже на театр абсурда играемый по нотам...
Паразит на паразите и манипулирует нашим национальным патриотизмом... Как же это мерзко...
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08.07.2022 13:28 Ответить
Мордор повинен бути зруйнований. Інакше всьому світу життя не буде. І рашку треба поставити на місто біля прирви і штовхнути ногою
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08.07.2022 13:33 Ответить
мордор должен быть уничтожен.
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08.07.2022 13:33 Ответить
ПаРашу нужно не поставить, а положить. В гроб.
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08.07.2022 13:36 Ответить
Добрая Вы: - "положить в гроб", а мне для них и целлофанового пакета жалко
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08.07.2022 14:53 Ответить
раком
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08.07.2022 13:36 Ответить
Поставить Россию на место является глобальным вызовом номер один..

Правильно. Придвинуть Рашу к параше.
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08.07.2022 13:37 Ответить
ракову пухлину треба вирізати, це загроза світу
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08.07.2022 13:51 Ответить
Гідно так макнули паРашу у власне лайно, ще й повозили добре, що коняка одразу ж драпанув на болота.
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08.07.2022 14:40 Ответить
росія думає: " ай там повоюєм, потім все розсосеться, поступово налагодимо відносини з заходом. захопим юговосток, потім відносини з заходом відновимо, головне , що території нам залишаться"

так як в 2014 захопили крим і "лднр", за 8 років відносини з заходом відновили, а на те, що ці території захвачені росією - вже захід закривав очі.

Заходу потрібно сказади, що я кщо росія зараз не припиняє війну - на неї накладається ВІЧНЕ нафтове і газове ембарго.
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08.07.2022 14:44 Ответить
залишити від недоімперії рф порожнє місце з купою суверенних суб'єктів https://texty.org.ua/fragments/107143/denacyfikaciya-i-demilitaryzaciya-rf-forum-vilnyh-narodiv-rosiyi-shukatyme-shlyahy-povnoyi-rekonstrukciyi-imperiyi/ https://texty.org.ua/fragments/107143/denacyfikaciya-i-demilitaryzaciya-rf-forum-vilnyh-narodiv-rosiyi-shukatyme-shlyahy-povnoyi-rekonstrukciyi-imperiyi/

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08.07.2022 14:48 Ответить
 
 