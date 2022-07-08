Поставить Россию на место - глобальный вызов номер один, - Кулеба на саммите G20
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на саммите G20, призвав участников министерской встречи к решительному глобальному ответу на российскую агрессию.
Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня выступил на встрече министров G20 по приглашению министра иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, угрожающую миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить Россию на место является глобальным вызовом номер один, и сегодня это подтвердилось", — отметил украинский министр.
Топ комментарии
+17 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий08.07.2022 13:23
+7 miradar
показать весь комментарий08.07.2022 13:33
+6 Aleksey NotBad
показать весь комментарий08.07.2022 13:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"а не кажется ли всем, что место раши у параши!?"
кремлінського гпника вигоняють із пристойних організацій підсрачниками
Помните как не получили 30 самолетов? О чем Кулеба говорил на границе?
Очень это все похоже на театр абсурда играемый по нотам...
Паразит на паразите и манипулирует нашим национальным патриотизмом... Как же это мерзко...
Правильно. Придвинуть Рашу к параше.
так як в 2014 захопили крим і "лднр", за 8 років відносини з заходом відновили, а на те, що ці території захвачені росією - вже захід закривав очі.
Заходу потрібно сказади, що я кщо росія зараз не припиняє війну - на неї накладається ВІЧНЕ нафтове і газове ембарго.