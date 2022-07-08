Поставить Россию на место - глобальный вызов номер один, - Кулеба на саммите G20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на саммите G20, призвав участников министерской встречи к решительному глобальному ответу на российскую агрессию.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня выступил на встрече министров G20 по приглашению министра иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, угрожающую миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить Россию на место является глобальным вызовом номер один, и сегодня это подтвердилось", — отметил украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные, - Кулеба о вывозе зерна