Последние угрозы Путина являются военной риторикой, которую нет смысла комментировать, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт
Заявления Владимира Путина, что "РФ еще ничего не начинала всерьез", является частью риторики войны.
Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война, которую мы видим более 4,5 месяца, говорит сама за себя и против российского президента… Думаю, это также часть риторики войны, которой не нужно давать интерпретаций", - заявил Гебештрайт в ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление путина.
Напомним, президент РФ, Владимир Путин, в частности, заявил, что "все должны знать, что (россия) чего-либо серьезно пока что не начинала". Он назвал, мол, желание Запада воевать с рф "до последнего украинца" трагедией для украинского народа. В то же время москва, по словам путина, не отказывается от мирных переговоров, но "предупредил", что чем дальше, тем сложнее будет договариваться.
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А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Путин на заключительном собрании фракций много таких противоречивых вещей наговорил, например, укрепление суверенитета это побочный эффект СВО и партий много, а отечество - одно, те в одной фразой отказывается от ответственности за введение СВО, ведь только суверен может объявить военное положение, а другой намекает, что всем надо служить "отечеству", те суверену)
Короче говоря, суверенитет РФ - слабый и Путину это нравится)