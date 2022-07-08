Последние угрозы Путина являются военной риторикой, которую нет смысла комментировать, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Заявления Владимира Путина, что "РФ еще ничего не начинала всерьез", является частью риторики войны.

Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война, которую мы видим более 4,5 месяца, говорит сама за себя и против российского президента… Думаю, это также часть риторики войны, которой не нужно давать интерпретаций", - заявил Гебештрайт в ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление путина.

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Напомним, президент РФ, Владимир Путин, в частности, заявил, что "все должны знать, что (россия) чего-либо серьезно пока что не начинала". Он назвал, мол, желание Запада воевать с рф "до последнего украинца" трагедией для украинского народа. В то же время москва, по словам путина, не отказывается от мирных переговоров, но "предупредил", что чем дальше, тем сложнее будет договариваться.