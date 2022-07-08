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Новости Война
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Последние угрозы Путина являются военной риторикой, которую нет смысла комментировать, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

путин,путін

Заявления Владимира Путина, что "РФ еще ничего не начинала всерьез", является частью риторики войны.

Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война, которую мы видим более 4,5 месяца, говорит сама за себя и против российского президента… Думаю, это также часть риторики войны, которой не нужно давать интерпретаций", - заявил Гебештрайт в ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заговорил о переговорах и пригрозил Западу: "Мы по большому счету всерьез пока ничего не начинали". ВИДЕО

Напомним, президент РФ, Владимир Путин, в частности, заявил, что "все должны знать, что (россия) чего-либо серьезно пока что не начинала". Он назвал, мол, желание Запада воевать с рф "до последнего украинца" трагедией для украинского народа. В то же время москва, по словам путина, не отказывается от мирных переговоров, но "предупредил", что чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

Автор: 

Германия (6930) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+21
трагедією для українського народу є наявність притрушеного на всю голову сусіда.
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08.07.2022 14:05
+20
"Мы еще не начинали" Но уже обоср*лись.
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08.07.2022 14:06
+16
Ну зачем же так сразу, я думаю геронтологам и психиаторам было слушать интересно
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08.07.2022 14:05
Комментировать
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Ну зачем же так сразу, я думаю геронтологам и психиаторам было слушать интересно
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08.07.2022 14:05 Ответить
трагедією для українського народу є наявність притрушеного на всю голову сусіда.
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08.07.2022 14:05 Ответить
"Мы еще не начинали" Но уже обоср*лись.
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08.07.2022 14:06 Ответить
Слили *****
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08.07.2022 14:06 Ответить
Нахрен ваші коментарі. Зброю давайте, а не "валяйте шольца".
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08.07.2022 14:08 Ответить
Какой-то новый двойник *****.
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08.07.2022 14:09 Ответить
Таке старе, а таке "кончене"!
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08.07.2022 14:13 Ответить
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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08.07.2022 14:14 Ответить
Вспомнилось, что ***** в свое время тоже носил за Собчаком чемодан... Интересно, следующим сцарем кацапии будет носитель срального чемодана *****?
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08.07.2022 14:22 Ответить
Тонко подмечено
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08.07.2022 15:32 Ответить
Ніяких перемовин, тільки капітуляція рашки.
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08.07.2022 14:33 Ответить
Его вообще надо в полный игнор во всех мировых СМИ.
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08.07.2022 14:40 Ответить
Людською мовою - Воно там шось собі 3,14здить бридкою пикою, х*й його знає шо, але всім насрати...
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08.07.2022 15:03 Ответить
згоден, понос з гнилого рота не варто коментувати
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08.07.2022 15:07 Ответить
ВВП помрет вскорости, за ним патруш. А Шольца скоро вытурят.
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08.07.2022 15:17 Ответить
Зачем лишний раз выставлять эту уродливую ботоксную рожу. Много чести для этого насекомого
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08.07.2022 15:25 Ответить
Зачем лишний раз выставлять эту уродливую ботоксную рожу. Много чести для этого насекомого
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08.07.2022 15:26 Ответить
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08.07.2022 16:37 Ответить
Это означает, что Путин и ко от риторики безусловного выполнения СВО переходят к несерьезности СВО и намекают на переговоры, а неудовлетворительные результаты СВО перечеркивают тем, что коллективный Запад проиграл еще до начала СВО, тк СВО это вызов глобалистским способам гегемонии США и важен не результат, а участие)
Путин на заключительном собрании фракций много таких противоречивых вещей наговорил, например, укрепление суверенитета это побочный эффект СВО и партий много, а отечество - одно, те в одной фразой отказывается от ответственности за введение СВО, ведь только суверен может объявить военное положение, а другой намекает, что всем надо служить "отечеству", те суверену)
Короче говоря, суверенитет РФ - слабый и Путину это нравится)
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08.07.2022 16:50 Ответить
 
 