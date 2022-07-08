Государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий, - президент Федерации работодателей транспорта Гусь

После победы Украина как никогда будет нуждаться в сильной экономики для восстановления. Но мы рискуем потерять те предприятия, которые еще пытаются работать, из-за логистических проблем и роста тарифов на перевозку.

Об этом заявил президент Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за войны многие предприятия не могут производить и экспортировать привычные объемы сырья, поэтому стоимость единицы продукции очень выросла. А логистическая составляющая делает себестоимость еще выше. Поэтому, если повысить эту логистическую составляющую еще на 70%, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда наша продукция станет неконкурентоспособной, и ее экспорт за границу прекратится", – предупредил он.

Он напомнил, что в январе этого же года "Укрзализныця" уже повышала тарифы на перевозку, причем на беспроцентные 31%.

"Еще одно повышение станет критическим. Ведь после победы Украины нам нужно будет максимально быстро начать восстановление экономики. И нам потребуются предприятия, которые смогут за короткое время максимально нарастить объемы продукции", — подчеркнул Гусак.

Он призвал власти ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий во время военного положения.

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Напомним, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозку грузов на 70%.

Позже Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства. Причина – проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие, а также рост затрат на логистику.

Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.