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Новости Война
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Государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий, - президент Федерации работодателей транспорта Гусь

вагони

После победы Украина как никогда будет нуждаться в сильной экономики для восстановления. Но мы рискуем потерять те предприятия, которые еще пытаются работать, из-за логистических проблем и роста тарифов на перевозку.

Об этом заявил президент Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за войны многие предприятия не могут производить и экспортировать привычные объемы сырья, поэтому стоимость единицы продукции очень выросла. А логистическая составляющая делает себестоимость еще выше. Поэтому, если повысить эту логистическую составляющую еще на 70%, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда наша продукция станет неконкурентоспособной, и ее экспорт за границу прекратится", – предупредил он.

Он напомнил, что в январе этого же года "Укрзализныця" уже повышала тарифы на перевозку, причем на беспроцентные 31%.

"Еще одно повышение станет критическим. Ведь после победы Украины нам нужно будет максимально быстро начать восстановление экономики. И нам потребуются предприятия, которые смогут за короткое время максимально нарастить объемы продукции", — подчеркнул Гусак.

Он призвал власти ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий во время военного положения.

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Напомним, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозку грузов на 70%.

Позже Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства. Причина – проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие, а также рост затрат на логистику.

Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.

перевозки (519) тарифы (1858) Укрзализныця (2744) экономика (3878)


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ну так..підвищать ціни на комуналку і легалізують колекторів..знову українці будуть платити за пройоби і шашлики влади..
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08.07.2022 14:23 Ответить
це все супер, але чим сплачувати? у багатьох немає де жити, немає де працювати.
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08.07.2022 15:10 Ответить
от менше всього я б зараз переймався проблемами рудокопів...
і взагалі, як на мене, краще нехай залізничне сполучення буде дороге, але буде.
аніж воно буде типу дешевим, а по факту його не буде взагалі...
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08.07.2022 15:05 Ответить
є одне рішення, але воно нікому не сподобається. А як на рахунок прибрати корупційну складову. З усього прибрати не тільки з залізничного сполучення? Звісно олігархам там і корупціонерам прийдеться туго, треба буде працювати, може й вчитися на ново комусь прийдеться. Прийдеться реформи провести це звісно тяжко, але воно того варто і це вже тепер не питання їх бажання-небажання. Це необхідність. Може перестануть нарешті до реальності дупою розвертатися?
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08.07.2022 15:16 Ответить
Низзя!
Следует всемерно радеть о приумножении господского добра!
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08.07.2022 16:08 Ответить
Гусак, як там на рахунок приватних монополій і яка вартість перевезення у всього світу, по цінам яких збувається продукція?
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08.07.2022 17:07 Ответить
 
 