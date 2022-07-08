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Новости Война
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Украина может ударить по Керченскому мосту "Гарпунами", - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

керченский,пролив

Бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Украина могла бы нанести удар по Кремлю, атаковав Крымский мост ракетами "Гарпун".

Об этом он сказал изданию The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Бридлава, атака была бы оправдана. "Керченский мост является законной целью", - сказал он.

"Меня совсем не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен. Теперь, когда Запад предоставил Украине крылатые ракеты "Гарпун", с дальностью действия до 200 миль (более 300 км. - Ред.), я думаю, у россиян есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост", – говорит Бридлав.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются спрятать Керченский мост за дымовым занавесом. ВИДЕО

Автор: 

Бридлав Филип (71) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+65
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08.07.2022 14:10
+38
Нарешті можна!
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08.07.2022 14:08
+25
Чого про це кричати , вже багато про це кричимо, а треба тихенько і потім сказати ,що моста вже нема.
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08.07.2022 14:10
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Нарешті можна!
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08.07.2022 14:08 Ответить
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08.07.2022 14:10 Ответить
Гарпуны уже достаточно давно передали .Почему же до сих не ударили
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08.07.2022 14:27 Ответить
Зе ніколи на це не пійде " Чтобы Россию не справоцировать"".
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08.07.2022 14:56 Ответить
Может, они его шантажируют пленными. Мы не знаем.
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08.07.2022 16:49 Ответить
Гарпуни не літають понад сушею - їх можна запускати тільки з берега поближче до води - тобто нам спочатку треба дійти до Азовського моря
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08.07.2022 15:01 Ответить
Це повний "*******". Гарпуни цілком вразливо літають по наземних цілях.
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08.07.2022 15:04 Ответить
На все свій час ! Скоро,скоро за ним засмердить !!
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08.07.2022 15:43 Ответить
Отам нижче заскавучали та завили "кремльовскіе сукі". Тож потрібно визначити міце та час, та влупити, щоб "палало" від Керчі і за уралом.
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08.07.2022 15:02 Ответить
Во первых каким хреном, дальности по морю не хватит, а во-вторых - нафига?
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08.07.2022 14:09 Ответить
что значит -нафига? его как построили сразу нужно было уничтожить!!!
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08.07.2022 14:11 Ответить
При чем тут море?
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08.07.2022 14:13 Ответить
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» - американська протикорабельна ракета
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08.07.2022 14:15 Ответить
чем отличается мост от корабля
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08.07.2022 14:18 Ответить
Потужністю заряду який потрібний доя знищення
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08.07.2022 14:22 Ответить
Отож. Сколько уже ракет прилетело в мост у Затоки диванные стратеги в курсах?
Результаты?
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08.07.2022 14:23 Ответить
я скорее поверю командующему нато чем стратегу с цензора
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08.07.2022 15:17 Ответить
И действительно, ну ведь одно и то же. Особенно крымский - прям над самой водой, буквально в метре.
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08.07.2022 14:22 Ответить
И что? Есенина ещё процитируй на всякий случай.
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08.07.2022 14:20 Ответить
1. приспособлена для полётов над водой на очень низкой высоте - над сушей не летает
2. головка наведения радиолокационная

Идите к своим поциентам лучше.
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08.07.2022 14:25 Ответить
Чукча не читатель?
Экспортный вариант ракеты имеет инерциальную систему навигации комплексированную с системами коррекции по данным приёмника GPS и радиолокационной рельефометрической системы для полёта на малой высоте над сушей.
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08.07.2022 15:35 Ответить
нафига? Николаев херячат круглосуточно. Каким путем идет оружие?
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08.07.2022 14:17 Ответить
а що, вони його побудували і стільки грошей вбухали щоб морськими пейзажами насолоджуватися? Це об"єкт військової інфраструктури.
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08.07.2022 14:21 Ответить
Вся південне угрупування отримує підкріплення через цей міст, також він має досить вагоме ідеологічне значення для росіян. Але боюсь в наших керманичів не вистачить сміливості надати відповідну команду на знищення цього мосту, навіть при наявності всіх можливостей.
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08.07.2022 14:28 Ответить
Найбільше не вистачить бажання вдарити по такому стратегічному для рашистів об'єкту. Немає сумнівів, що уже існує заборона для ЗСУ бити по керченському мосту, як і по території агресора, здійснювати наступ на захоплені території
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08.07.2022 15:22 Ответить
А как Вы думаете откуда нечисть кошмарит Николаев и Херсон? Правильно - из Крыма.) А откуда металолом попадает в Крым?)))
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08.07.2022 14:51 Ответить
Та не буде такого.... бо скільки вже чекати можна?
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08.07.2022 14:10 Ответить
Це треба робити синхронно зі знищенням кацапських аеродромів з авіацією, кораблів та підлодок, бо кацапня захоче тоді люто помститися.
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08.07.2022 14:10 Ответить
Да по тихому, а потом сказать что это был жест доброй воли, мост упал со стыда
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08.07.2022 14:15 Ответить
Та ні, має бути нормальний бада-бум, бо ці підари здриснули "по добрій волі" із Зміїного, а потім, як і годиться кацапській сволоті, обстріляли Одеська область.
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08.07.2022 14:20 Ответить
вони і до цього її обстрілювали. Війна ж з обстрілів одразу і розпочалася. В перші ж дні бомби, ракети, артилерія.
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08.07.2022 14:22 Ответить
с такой логикой и крейсер мацква нельзя было трогать, бо мстя будет
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08.07.2022 15:33 Ответить
Чого про це кричати , вже багато про це кричимо, а треба тихенько і потім сказати ,що моста вже нема.
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08.07.2022 14:10 Ответить
МОСТАТАМНЕТ И не було
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08.07.2022 14:19 Ответить
Ну, Зе, вперёд за смерть украинских детей !!!
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08.07.2022 14:11 Ответить
да не хвилюють його наші діти
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08.07.2022 14:16 Ответить
Якщо це б були діти Ізраїля !
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08.07.2022 14:18 Ответить
Как Вы во время. Ни одного раввина не было В Буче.
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08.07.2022 14:20 Ответить
Что такое какой-то мост по сравнению со смертью детей? Ведь убивают дорогой ВСЕСВИТ для украинских граждан , рушат мир украинских семей, наносят неизлечимые раны в души украинуев. Самое дорогое !!!

орки в чужую страну пришли убивать - надо бить их по самому больному - и крымский мост в том числе
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08.07.2022 14:16 Ответить
так само як "вдарила" по Белгороду з нашим говнокомандуючим наполеоном, а Залужний сам наказ не дасть бо зеленський знову поставить його на місце скаже без мого відома таке не робить
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08.07.2022 14:11 Ответить
вдарити може, але треба, щоб хтось з самою поважною посадою (може навiть сам!!!) мав хоробрiсть дати таку команду. Гарпуни в нас вже давно, а мост як новенький.
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08.07.2022 14:14 Ответить
Вдарити і знищити - дві різні речі. Знищення мосту задача дуже складна, там може не один десяток ракет знадобитися.

А що це дасть, крім символічності? Росіяни відбудують цей міст в авральному темпі, а перекидати війська будуть паромом та літаками. У глибокому тилу це їм не складно.

Лише в одній ситуації це буде доречно - деокупація Криму, коли часу на відбудову у Росії не буде. Але до цього нам ще не скоро.
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08.07.2022 14:18 Ответить
Как ты себе предстиавляешь постройку такого моста в авральном темпе под прицелом наших ракет? Это же не понтонный мостик через речку перекинуть, там эшелоны с оружием идут в огромных количествах. Никакие паромы столько перевезди не смогут за единицу времени. Даже банальный перерыв в поставках боеприпасов нам сильно поможет.
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08.07.2022 14:49 Ответить
а где там прицел наших ракет?
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08.07.2022 23:33 Ответить
Якби Залужний чи хтось з його підлеглих проявив ініціативу, той міст уже давно міг бути знищений і навіть захоплені території могли бути звільнені. А так, поки що ця війна йде не за українським сценарієм і не на користь і в інтересах України
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08.07.2022 15:30 Ответить
Вас из Британии видать неудобно военные планы строить?
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08.07.2022 15:57 Ответить
Чекають, коли по мосту поїде хтось з генералів, а краще путлер.
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08.07.2022 17:22 Ответить
Главная наша цель корабли "чф" и его база Севастополь, а потом, если ракет хватит, ключевые объекты военной инфраструктуры в Крыму и близлежащих к нам областей Рашки. Хватит уже с этим мостом носиться как дурень со ступой
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08.07.2022 14:16 Ответить
Можна, але треба змініти президента який грає ву саму гру про спец операцію.
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08.07.2022 14:16 Ответить
Все это, конечно, хорошо, но не стоит недооценивать месть, которая за этим последует. Погибнет большое количество гражданских просто так
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08.07.2022 14:17 Ответить
Они и так каждый день гибнут от обстрелов просто так ради забавы
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08.07.2022 14:28 Ответить
Зная наверняка, что сотня гражданских погибнет от ракетного удара по Одессе, как месть за разрушенный мост, вы ударите по мосту? Принесёте в жертву людей сознательно?
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08.07.2022 18:14 Ответить
не кажіть дурниць
якщо так міркувати,взагалі треба припинити бойові дії
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08.07.2022 22:29 Ответить
можливо зари його зруйнувати не так кацапам нашкодить, як при якихось інших обставинах
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08.07.2022 14:19 Ответить
Не нада злить путена
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08.07.2022 14:24 Ответить
Хоча і сарказм, але десь ви праві - цей пацюк дуже непередбачуваний.
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08.07.2022 14:48 Ответить
орки валите быстрее скоро мост будет перекрыт отход только морем...
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08.07.2022 14:27 Ответить
Лупаште хлопці!
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08.07.2022 14:28 Ответить
Здається, ті модифікації, що вже надані Україні, на 300 км не б'ють. А, в принципі, вистачило б.
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08.07.2022 14:31 Ответить
Крилатими протикорабельними ракетами це зробити важко. Кацапи використали десь до півтора десятки своїх крилатих ракет щоб вразити міст під Одною та й то наскільки розумію він не зовсім знищений і впринципі може бути відбудований. У нашого нептуна бч десь 150 кг, у гарпуна десь приблизно теж так і це менше ніж те чим били під Одесою. Треба попасти точно по опорам, вразливим точкам, а це дуже точно до декількох метрів і навряд можливо протикорабельними ракетами, якщо мова йде звичайно не про наліт десятками. Окрім того там все втикано береговим ппо.
Те що руйнування мосту дуже нам би допомогло - це факт, але протикорабельні ракети навряд будуть ефективні. Або зібють або пошкодження будуть не критичними і кацапня буде виставляти як перемогу. На мою думку, якби ми мали таку можливість, найефективніше це якась торпеда, підводний дрон камікадзе по основі опор мосту. Але це зараз виглядає як фантастика.
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08.07.2022 14:33 Ответить
У американцев есть подводные беспилотные аппараты для минирования. Тихие и малозаметные.
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08.07.2022 14:51 Ответить
Зеленський пообіцяв, що ЗСУ не будуть стріляти по території Рашки. Оскільки не стріляють по військовим цілям Криму чи по мосту, то очевидно, що визнають Крим кацапським. Так що заспокойтеся, ОПа цього не допустить.
Обстріли Бєлгорода та інших - це була самодіяльність Залужного, об нього верховне Чмо вже умудрився "витерти ноги".
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08.07.2022 14:37 Ответить
С каких пор Крым стал территорией рашки? Это наша территория и мы спокойно можем наносить удары.
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08.07.2022 14:48 Ответить
Оу! Корабель - також територія рашки. Крим ніким не визнаний так що бий скільки хоч. Було б чим.
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08.07.2022 17:04 Ответить
Спочатку треба получити ППО, а потім вдарити !!!
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08.07.2022 14:38 Ответить
Україна боїться. Бо росія може нанести ядерний удар.

Україна скована в цій війні і воює дуже обережно, "щоб не розізлити агресора".

Україні потрібна ядерна парасолька від сша.

Тоді вона зможе розслабитись і воювати наповну.
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08.07.2022 14:38 Ответить
Не може московія нанести ядерний удар, інакше отримає аналогічну відповідь від Великобританії. Так, що парасолька уже забезпечена
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08.07.2022 15:33 Ответить
А если в ответку по Курской АЭС Точкой У. Четыре Чернобыля..
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08.07.2022 17:25 Ответить
***** і його партія - Залог Цілості і Неушкодженості Кримського Мосту (с) лозунг виборів 2019
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08.07.2022 14:40 Ответить
екси завжди говорять правильні думки. Але якщо б він був би на посаді зараз, то казав би протилежне і був би в когорті тих, хто забороняв би надати зброю здатну досягати рашку
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08.07.2022 14:44 Ответить
На День Незалежності - ото подарунок буде...
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08.07.2022 14:47 Ответить
комусь, зеленому, ще досі не хочеться послабляти кримське угрупування кацапів-вбивць на Українській землі?.. чомусь.. га, зелений лохторат???
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08.07.2022 14:48 Ответить
Не може, а повинна
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08.07.2022 14:55 Ответить
лучше базу в Севастополе накрыть, а по мосту еще ватникам надо бежать на росию
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08.07.2022 14:58 Ответить
Ну а чого за Черкаський міст отвєтку не уїбали ? Око за око, і ще в стократ.
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08.07.2022 14:59 Ответить
це вже дали добро? чи ще ні?
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08.07.2022 15:01 Ответить
Він не офіційна особа, а нажаль колишній командувач.
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08.07.2022 15:06 Ответить
поки Гарпуни готуються на орківських шоу вибухи вже сьогодні
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08.07.2022 15:04 Ответить
сколько защитников моста тут повылазило...
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08.07.2022 15:31 Ответить
по мосту вооружение возят, война идет, почему нельзя...
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08.07.2022 15:34 Ответить
Як би могли, то вже би давно його *******. Але, я впевнений, що міст лише є ціллю для переговорів. Стріляти по ньому не будуть. Отвєтка за нього буде дуже болісна. Так що, поговорять поговорять і забудуть.
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08.07.2022 15:40 Ответить
удар по мосту и есть ответка тому кто к нам полез. и типа им нужен повод чтобы по нам ударить, все что могут и так делают
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08.07.2022 15:45 Ответить
Коли зміїний відібрали, прилетіло огого. А потім гонору було, ніби цілий донбас відвоювали. А може ми з вами не знаємо істинної правди. Людям згодовують одне, а на правительственному рівні зовсім інше.
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08.07.2022 17:31 Ответить
Пора , хлопці , знищити рашинський міст , через який русофашисти
доставляють зброю до Криму , а дальше в Херсон ‼️
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08.07.2022 15:40 Ответить
По мосту бити ніззя!Як потім Вовоці заглядати в очі путлєру? Нєвдобно же!
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08.07.2022 16:05 Ответить
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08.07.2022 16:06 Ответить
По Севастополю по чф.
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08.07.2022 17:26 Ответить
Лучше ахнуть в логово пыни.
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08.07.2022 18:21 Ответить
А під шумок ще треба ******* по севастополю.
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08.07.2022 19:56 Ответить
Брідлав,шановний, ми вже це знаємо,щось свіженьке будьласка.
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08.07.2022 20:20 Ответить
Та ясно что можно. Тем более очень охота. Деталька есть. После того как нам ответят за залп мосту, у нас ещё будет повторить и потом в догон закрепить? Таким количеством что дали, можно только чуть поссать против ветра.
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08.07.2022 23:02 Ответить
Карту смотрите!
https://www.google.com/maps/place/Crimean+Peninsula/@45.3078291,33.4424056,7z/data=!4m5!3m4!1s0x40eac2a37171b3f7:0*****************!8m2!3d45.3453029!4d34.4997274
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09.07.2022 10:01 Ответить
 
 