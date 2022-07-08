Украина может ударить по Керченскому мосту "Гарпунами", - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Украина могла бы нанести удар по Кремлю, атаковав Крымский мост ракетами "Гарпун".

Об этом он сказал изданию The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Бридлава, атака была бы оправдана. "Керченский мост является законной целью", - сказал он.

"Меня совсем не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен. Теперь, когда Запад предоставил Украине крылатые ракеты "Гарпун", с дальностью действия до 200 миль (более 300 км. - Ред.), я думаю, у россиян есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост", – говорит Бридлав.

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