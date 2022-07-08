Украина может ударить по Керченскому мосту "Гарпунами", - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав
Бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Украина могла бы нанести удар по Кремлю, атаковав Крымский мост ракетами "Гарпун".
Об этом он сказал изданию The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Бридлава, атака была бы оправдана. "Керченский мост является законной целью", - сказал он.
"Меня совсем не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен. Теперь, когда Запад предоставил Украине крылатые ракеты "Гарпун", с дальностью действия до 200 миль (более 300 км. - Ред.), я думаю, у россиян есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост", – говорит Бридлав.
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2. головка наведения радиолокационная
Идите к своим поциентам лучше.
Экспортный вариант ракеты имеет инерциальную систему навигации комплексированную с системами коррекции по данным приёмника GPS и радиолокационной рельефометрической системы для полёта на малой высоте над сушей.
орки в чужую страну пришли убивать - надо бить их по самому больному - и крымский мост в том числе
А що це дасть, крім символічності? Росіяни відбудують цей міст в авральному темпі, а перекидати війська будуть паромом та літаками. У глибокому тилу це їм не складно.
Лише в одній ситуації це буде доречно - деокупація Криму, коли часу на відбудову у Росії не буде. Але до цього нам ще не скоро.
якщо так міркувати,взагалі треба припинити бойові дії
Те що руйнування мосту дуже нам би допомогло - це факт, але протикорабельні ракети навряд будуть ефективні. Або зібють або пошкодження будуть не критичними і кацапня буде виставляти як перемогу. На мою думку, якби ми мали таку можливість, найефективніше це якась торпеда, підводний дрон камікадзе по основі опор мосту. Але це зараз виглядає як фантастика.
Обстріли Бєлгорода та інших - це була самодіяльність Залужного, об нього верховне Чмо вже умудрився "витерти ноги".
Україна скована в цій війні і воює дуже обережно, "щоб не розізлити агресора".
Україні потрібна ядерна парасолька від сша.
Тоді вона зможе розслабитись і воювати наповну.
доставляють зброю до Криму , а дальше в Херсон ‼️
https://www.google.com/maps/place/Crimean+Peninsula/@45.3078291,33.4424056,7z/data=!4m5!3m4!1s0x40eac2a37171b3f7:0*****************!8m2!3d45.3453029!4d34.4997274