РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12296 посетителей онлайн
Новости
16 749 98

Прошу вас вмешаться и остановить политическую атаку на Чернигов, - Атрошенко обратился к Зеленскому

атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко впервые публично обратился к президенту Зеленскому из-за нападок на Чернигов и попытки лишить его полномочий.

Видео он выложил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации. Причина проста: им мешает мэр, говорящий правду и защищающий интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия. В ход идут все средства: запрет визитов за границу по средствам на восстановление города, приветы через силовиков, информационные атаки, блокировку работы и многое другое. Но все эти действия вредят, прежде всего, Чернигову и Украине. Вместо того чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки Ваших подчиненных", - отметил он.

Атрошенко призвал Зеленского приостановить политическую атаку и поддержать черниговцев.

"Господин Президент! Я не могу допустить, чтобы Чернигов страдал. Поэтому обращаюсь к Вам и прошу Вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных Ваших подчиненных на меня и всячески поддержать город и мэра Чернигова. Центральная и местная власть должны работать вместе против врага, а не друг против друга. Черниговцы ждут Ваше беспристрастное и взвешенное решение", - подытожил городской голова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Чернигов (883) Атрошенко Владислав (78)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
Атака санкціонована Зеленським.
Ніби він не знає...Да да.
Скарги на Залужного одразу ж вичитав, в той самий день.
Нє...воно дрібне і мстиве.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:17
+49
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

В ЗЕленом #@вне.
(с)
показать весь комментарий
08.07.2022 14:18
+45
с..ки зелені
показать весь комментарий
08.07.2022 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с..ки зелені
показать весь комментарий
08.07.2022 14:12 Ответить
Бояри погані, а цар добрий.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:15 Ответить
А він що з 95 кварталу чи ОПЗЖ щоб його випускати?
показать весь комментарий
08.07.2022 14:16 Ответить
Атака санкціонована Зеленським.
Ніби він не знає...Да да.
Скарги на Залужного одразу ж вичитав, в той самий день.
Нє...воно дрібне і мстиве.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:17 Ответить
99,9%
показать весь комментарий
08.07.2022 14:58 Ответить
Дарма звернувся.
Хоча. якби сказав "що ж ти лідор зелений, що ж ти робиш, ти хочеш, щоб Україну ні в ЄС, ні в НАТО не прийняли??" - то був би сенс цього публічного листа...
показать весь комментарий
08.07.2022 14:17 Ответить
Так "Блазень" вже "втрутився"! Бо саме за його мовчазної згоди і йде оце "цькування"!
показать весь комментарий
08.07.2022 14:28 Ответить
Як мені подобаються оці ображені і їх комментатори...Та назви ти прізвища,їхні посади,але ні тут включає задню і попросту боїться.Як можно відбитися і вистояти проти ***** і просто тремтіти від якогось чиновничка чи зВР,чи з ОП?Унього що тероборона розпустилася,чи обстріли з боку кацапів не продовжуються?І це МИ раптом хочемо все змінити ?Тобі не стидно,Атрощенко???
показать весь комментарий
10.07.2022 21:15 Ответить
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

В ЗЕленом #@вне.
(с)
показать весь комментарий
08.07.2022 14:18 Ответить
брутально, але правда
показать весь комментарий
08.07.2022 14:23 Ответить
внутрішня гризня, ну просто дуже "на часі".
показать весь комментарий
08.07.2022 14:18 Ответить
Горить сарай, гори й хата
показать весь комментарий
08.07.2022 15:42 Ответить
Война войной, а дерибан и делёжка руин под застройку по расписанию. Пи#дец🤦
показать весь комментарий
08.07.2022 14:19 Ответить
у канашенкова вже сформувався свій стиль висирати на вуші парашників інфу про "знищення" всього, шо приносить сьогодні найбільший урон війсковій машині параші - він все "знищує" попарно )) до цього він захватив 2 цезарі, знищив 2 хаймарси, скільки разів він збивав по парі літаків за раз, взагалі підрахунку не підлягає,.... ізі псюхолоґі. але є один ньюанс. можна вангонути - з обнародуваних парних поставок західної ******** техніки, він знищить, або захопить, тільки одну й можливо ще до того часу коли вони надійдуть в Україну. але від знищення одної, трьох та більше, психологічний ефект на парашних кріпосних буде не той ))
показать весь комментарий
08.07.2022 14:53 Ответить
Читать, что пишут кацапские гандоны - себя не уважать. Кем надо быть, что бы парашное пропагандонское вранье вообще принимтаь во внимание?
показать весь комментарий
08.07.2022 14:24 Ответить
Ні націоналістів 15 мільонів і раз нема Harpoon ласкаво просимо до берегів Укераїни чого сторчите на відстані 300км ? бо сците а вот ваша характеристика від ваших скрепоносців - И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
показать весь комментарий
08.07.2022 14:27 Ответить
Він сам як і начебто його підлегли підлеглий коломойского тому звертатись треба до коломойского
показать весь комментарий
08.07.2022 14:21 Ответить
Дивне звернення!
Це як просити какаху, щоб наказала собаці не гавкати.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:21 Ответить
за атрошенка проголосувало 80 проц чернігівців. практично як за членограя. Й мабуть ті ж самі люди. Але Атрошенко боронив Чернігів під бомбами, а членограй сидів в бункері і герой боневтік.
я не голосував за атрона - тепер буду, як й більшість чернігівців. Сподіваюсь за боневтіка нада тока перестать стрелять більшість вже не проголосує.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:22 Ответить
ну брехать -то не нужно- за него проголосовали 71 проц из тех кто пришел на выборы, а это всего-лишь 62937 тыс чел , а именно 25 процев жителей от 300 тысяч
показать весь комментарий
08.07.2022 15:43 Ответить
васілій, я кожен день бачив як атрон мутив коктейлі молотова, організовував облаштування блок постів, поновлення інфраструктури - тощо. Можливо атрон і не збив пять літаків - можливо. Можливо також шо боневтік в бункері вів себе героїчніше як й арахамія, дєрьмак, коля котлєта й безумна... все можливо в нашому світі - я не був свідком їхнього бункера. Стосовно відсотків - 1 я не голосував за нього. 2 - я знаю шо за нього голосувало ***** 70 чи 80 відсотків тих хто прийшов на вибори - точна цифра є на сайті для виборів там пошукай а я тобі не статист. 3 - ті гондони які не ходять на вибори бо їм какаяразніца для мене не громадяни а гандони. Навіть у порівнянні з зе пліснявою - це саме какая разніца й до вела до тоого шо ми маємо. Так шо ***** тут мені про брехню
показать весь комментарий
08.07.2022 16:14 Ответить
в бомбоубежище он сидел в троллейбусном парке...., боронив , ну у вас и фантазии
показать весь комментарий
08.07.2022 15:47 Ответить
вы"ті гондони які не ходять на вибори бо їм какаяразніца для мене не громадяни а гандони" - понту ходить на выборы без выборов? пусть введут в бюлетень графу "против"
показать весь комментарий
10.07.2022 09:33 Ответить
Що за дурня! Його обрали люди, залиште мера в спокої. За що людину травлять, хтось може владних пояснити?
показать весь комментарий
08.07.2022 14:23 Ответить
Бо він підтримує Раду мерів міст і Кличка і не пускає "зелених свиней" до чернігівської "кормушки" А зараз "цькування" посилилося - бо він має міжнародний авторитет і на Заході йому дадуть гроші на відновлення Чернігова Але ж тоді "героєм" буде він - а не "Блазень"! А у "зелених" і так в Чернігові авторитет став невисоким - тільки "грузєвом" через телемарафон і вдається частково "засрать мізки" людям!
показать весь комментарий
08.07.2022 14:33 Ответить
він підтримуе свой карман
показать весь комментарий
08.07.2022 15:44 Ответить
Тож доведение факт, а кінчені суди Чернігова його карман обороняють
показать весь комментарий
08.07.2022 23:24 Ответить
Тому що треба поставити на грошовий потік по відбудові міста свою людину. Щоб той же Зєля, дЄрмак і , канешно, Каломойша, мали свої 40% відкату.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:21 Ответить
Атроша криминал легализовавшийся во-власти и давно должен сидеть в тюрьме
показать весь комментарий
08.07.2022 15:45 Ответить
Асфальт для ремонта дорог Че, мер заказывает на своем заводе, причем по-такой цене, что дешевле было б привезти асфальт из Киева (с подогревом) , НО, тендерные условия выписанны так, что асфальтный завод должен быть в небольшой удаленности от города (это вам пример"за что"), и да, качество асфальта стремное (что было доказанно следтвием) и тем фактом,что асфальт не выдерживает и год/полгода эксплуатации, заместо заявленные 5-ти лет гарантии. Реконструкцию городского пляжа мер доверил "инвестору", на выходе все работы по-благоустройству были произведенны городскими службами за городской бюджет, на выходе с "инвестором " распрощались, при этом ему в дорожку дали 800 тыс. грн из городского бюджета - оно и не удивительно, когда "инвестор" твой бизнес партнер, которого несколько лет назад повязали за конвертанционный центр , как вы думаете кто отмазал и чьи деньги там мылись? До этого этот "инвестор-партнер" продал меру за пару копеек торговый центр, под который мер за бюджет затеял реконструкцию улицы - замену ВСЕХ коммуникаций не в самом старом и аварийном месте, которая длилась три года. На территории городской свалки работает заводик мера по-добыче газа и за все это в бюджет города платиться пару копеек, при том что такой-же его заводик в Одессе платит в городской бюджет несколько миллионов. Ну и список можно продолжать до не хочу, так это то что из свежего, т.к. сказать сьогодення, а если копнуть бандитское хистори , рейдерские захваты, рекетерство то там мама не горюй
показать весь комментарий
08.07.2022 16:08 Ответить
яке ж ти кончене... атрон барижив на асфальті а боневтік не барижив на цьому ж асфальті? я тобі так скажу - якби не такі як бариги як атрон, був би чернігів як херсон і шоб ти тоді підарасіна *******? я краще буду з баригой атроном в україні, ніж з такими як ти в окупації
показать весь комментарий
08.07.2022 16:21 Ответить
Каким боком Атроша к защите Че? Да НИ КАКИМ - он при любой власти нормуль себя чухал бы. P.s следи за языком баклан
показать весь комментарий
08.07.2022 17:11 Ответить
спитай у чернігівців яким він боком, а краще просто йди *****... можна боком, можна раком, можна на голові
показать весь комментарий
08.07.2022 17:21 Ответить
Тобі б романи писати, а не пасквілі.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:20 Ответить
Зелені відкривають проти Чернігова другий фронт
показать весь комментарий
08.07.2022 14:23 Ответить
особливо грає ця новина на фоні того шо за боневтіка в чернігові голосували аж гай гудів
показать весь комментарий
08.07.2022 14:26 Ответить
На два місяці пізніше чим ти....

головне не дата реєстрації, а адекватність
показать весь комментарий
08.07.2022 15:28 Ответить
Зголодніла пліснява займає позиції, готується до дерибану.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:27 Ответить
Можна подумати, що Зеленський до цього цькування непричетний!
показать весь комментарий
08.07.2022 14:29 Ответить
это очень показательный момент, наш Пан Президент сейчас всем покажет

что для него важнее во время самой важной войны за всю нашу историю

или мелочные сраные интриги и борьба за власть и распил бабла или обьединение всех сил для победы
показать весь комментарий
08.07.2022 14:32 Ответить
Тут і "здогадуваться" не треба! Він своєю трилітньою діяльністю свій нарцисизм показав у всій красі
показать весь комментарий
08.07.2022 14:34 Ответить
отаку систему створили зелені
всі боневтіку челобитні подають
із цим вони до ЄС зібрались
показать весь комментарий
08.07.2022 14:33 Ответить
міський голова - це виборча посада, і хто б він не був, але його вибирали люди, і тільки люди можуть вирішувати, коли йому піти..., така вона демократія..., президент в нас гарант конституції, і він багато чого повинен гарантувати...
показать весь комментарий
08.07.2022 14:34 Ответить
посада-то выборча, но прокуратура и следственные органы может думати по-другому
показать весь комментарий
08.07.2022 15:52 Ответить
Полиция, суды уже зафиксировано и доказано работать на криминалитет Чернигова, земли, недвижимость и все что можно просто и тупо разворовывалось
показать весь комментарий
08.07.2022 23:27 Ответить
Скажите пжл ,а то что этот мер один из самых богатых меров Украины, ни о чем не говорит... или все нормально?
показать весь комментарий
08.07.2022 14:37 Ответить
дермачок з татаркіним працюють !!!
показать весь комментарий
08.07.2022 14:39 Ответить
Так и до ***** памаги и спаси рукой подать.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:44 Ответить
До речі про Атрона:

І , навіть тут, в Зверненні до Президента, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ І ОБМАН

- "мер, якого підтримали майже 80% виборців i який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників".

Більше 70% виборців категорично відмовились навіть участвувати в "виборах БЕЗ ВИБОРА". І мерске "майже 80% виборців", стосується не виборців. А тільки прийшовших на "вибори"

Для подавляючої ж більшості чернігівців, Атрошенко, зробивший з місцян своїх "дойних "лохів", - НЕ ЇХ ЛЕГІТИМНИЙ Мер.

Тай рівень пропонованиз Атрошенком рішень дискредитує Місто.

Останній з них, - "пропозиція" ремонтувати майже не пошкоджену будівлю Мерії "за якихось" 18,7 млн грн.

І це в той час, коли в Чернігові є навіть цілі 9-поверзівки БЕЗ ВІКОН І ДВЕРЕЙ. Наприклад сумнощвісно будівля на вул.Шевченка, 246-А.

І вже втрачені, дякуючи бездіяльності ЧМР, 2 місяці літнього будівельного часу
показать весь комментарий
08.07.2022 14:46 Ответить
а ти звідки? як Чернігівчанин можу сказати, що за Атрона дійсно проголосувало більше 70% голосів і більшість чернігівців його підтримує. Було та й зараз є багато зеленого шобла, яке його поливає брудом
показать весь комментарий
08.07.2022 15:30 Ответить
еще раз, вы или глупый или не свежущь - за Атрошу проголосовало 71 проце населения ОТ ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРА, а это около 25 процев населения и ни как не 70
показать весь комментарий
08.07.2022 15:50 Ответить
А я, як чернігівчанин, скажу що атрошенко зміг "купити" голоси лише відсотків 25 від . І чернігівці йому потрібні тільки для прикриття крадіжок у особливо великих розмірах.
показать весь комментарий
08.07.2022 16:33 Ответить
Чернігів знає, що мер - мудак
показать весь комментарий
08.07.2022 23:29 Ответить
Це ж саме можна про будь якого виборного політика сказати.Ьак що ваш допис ні про що.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:41 Ответить
Для подавляючої кількості чернігівців Атрощенко є беззаперечним мером. Те, про що ти тут пишеш, свідчить лише про те, що ти НЕ чернігівець, і відпрацьовуеш тут чиєсь замовлення. Вивчи краще соціологію, а не плети дурню.

https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/politics/grupa-reyting-u-konflikti-zelenskogo-z-atroshenkom-57-chernigivciv-pidtrimuyut-mera-zelenskogo-8-26012022-449424/amp
показать весь комментарий
08.07.2022 15:46 Ответить
Слишком поздно Софа Львовна поняла, что не стоило обращаться к пластическому хирургу, у которого в приёмной висят картины Пикассо…
показать весь комментарий
08.07.2022 14:47 Ответить
Атрошенко, держись! Зелёных вместе с его Наполеоном мы сметем
показать весь комментарий
08.07.2022 14:53 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 17:45 Ответить
а шо Верховний? - а Верховний нічо - то все його ляльководи: дермаківці-татарівці-портновці і барабас Бєня.. Зупермен тупо чесно читає все, що на суфльорі і з приводу Чернігова поки шо - нічо такого там нема...
показать весь комментарий
08.07.2022 14:53 Ответить
Пане Данило,ви що так нічого і не зрозуміли?Атрощенко не назвав жодного прізвища тих,хто його чмирить.Він попросив індулігенцію від президента.І публічно гарантував відкати-в любих процентах.Його ж за кордон не пустили,бо не хоче ділитися так як потрібно...
показать весь комментарий
10.07.2022 21:30 Ответить
как же задрала эта тупая зеленая шобла
показать весь комментарий
08.07.2022 14:55 Ответить
Зе ніколи не стане політичним діячем. То що йому дали "державу й булаву", не перетворило його на державника. І навіть на війні воно дбає за свій бакшиш. Більше шкода, що воно таке не одне, ще є купа силовиків, які також по суті виявились мародьорами та покидьками не сильно гірші за орків. Ну а йдуть туди люди без морялі та устоїв, які виховані за принципом "живемо сьогодні та зараз, а там трава не рости". Зараз все це відмивається кровью патріотів, яких здається Зе команда вважає шкідниками доречі. Та все ж ці політичні та інші марадьори "при исполнении", будуть так само "лежати на узбіччі" як оті орки з награбованими трусами. Треба тільки но не скотитись до їхного рівня та не бути байдужим, та мати при собі ідейні цінності, які б були значно вище за гроші.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:03 Ответить
Для декого при владі вище грошей тільки ще більші гроші. Цим вони і керуються по життю.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:11 Ответить
не втік ще й в потоках на відбудову заважати буде, всьо нє просто, а очень просто
показать весь комментарий
08.07.2022 15:13 Ответить
Тимошенко не втікав він просто відвідав Монако для купівлі нерухомості
показать весь комментарий
08.07.2022 15:14 Ответить
Жалюгідне видовище, холопи просять "пана" *********** про захист від опричників ОПи.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:26 Ответить
При всій неповазі до значної частини теперішньої влади, Атрошенко ще той бандюга. Коломойський заслабшав, от його й розкуркулюють.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:38 Ответить
золотые слова!!!!!!
показать весь комментарий
08.07.2022 15:48 Ответить
не знаю хто він, але він допомагав боронити майже оточений Чернігів, коли ми в Києві сиділи і молилися аби тільки Чернігів не впав.
показать весь комментарий
08.07.2022 16:46 Ответить
Не знаю, что за человек Атрошенко, но такое впечатление, что слуги засуетились потому, что запахло большими деньгами на восстановление города. Просто так снять мэра не могут, в ход пошли подлые методы.
Кстати, почему-то во время активных боевых действий не находилось желающих убрать мэра.
Ни-че-го не поменялось.
И никогда не поменяется.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:59 Ответить
Атрошенко отличный мэр и много сделал и делает для города.
показать весь комментарий
08.07.2022 16:28 Ответить
Конкретика есть?
показать весь комментарий
08.07.2022 17:42 Ответить
Дебіл. Якби ти побував у Чернігові до війни, то не патякав би. Вочевидь, дуже багато тут особистостей, які судять не знаючи теми і дивлячись у своє зображення в дзеркалі.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:07 Ответить
Фонтани під час війни. Ну ну
показать весь комментарий
08.07.2022 23:30 Ответить
"Прошу"-,він що імператоріус,а ти барон.Вимагаємо, я і громада! Коли малорос усвідомить що він не богом данний а вибраний .
показать весь комментарий
08.07.2022 16:32 Ответить
Еще один ущемленный. Не пускали заграницу помощи просить. Ты ничего не попутал, дядя? Где Чернигов, кто ты, и куда тебя не пускали? Раз ты мер, то и занимайся своими делами! Бомбоубежища людям расчистить и организуй хотя бы!
Картина маслом. Президент Украины сидит в Украине, через интернет проводит конференции, а начиная от самых захудалых глав сел, районных центров Украины, народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в непосредственно за границей, причем за казенный счет!
показать весь комментарий
08.07.2022 17:41 Ответить
Диванний стратег розійшовся. А ти що зробив для країни, нещастя диванне?
показать весь комментарий
08.07.2022 19:04 Ответить
А этот мер золотой батон подарить как овощу дарил не пробовал вместо видосиков как сейчас принято.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:44 Ответить
Брабуса ВСУ битка міг віддати
показать весь комментарий
08.07.2022 23:31 Ответить
Любого мера любого міста можна сміливо садити в тюрягу. Всі вони корупціонери і хабарники. Ще чесного мера я не бачив.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:35 Ответить
Загляни у свій e mail, там медалька від Зе влади повинна прийти.
показать весь комментарий
08.07.2022 21:56 Ответить
А особливо президента.
показать весь комментарий
09.07.2022 10:43 Ответить
Атрощенко, мабудь, найкращий мер України і мужня людина, а змушений звертатись по "захист" до неЛоха, нібито не знаючи хто за цим всім стоїть.
Ось така вона зелена сволота з говнокомандуючим на чолі. Вони ще не виграли у війні життями тисяч нашіх хлопців, а вже натхненно готуються наживатися на повоєнниму відбудовуванні країни. Просто мерзота.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:02 Ответить
Десь так
показать весь комментарий
08.07.2022 21:53 Ответить
Мої побажання Зе і Зе владі

показать весь комментарий
08.07.2022 22:04 Ответить
Ох Атрошенко и мразь, он же чиновников защищал и полицию натравливал. Логвина особый привет - судья мрази на, которая понесет высшую меру за ее решения именем Украины во благо мращей
показать весь комментарий
08.07.2022 23:19 Ответить
Байдену треба скаржитись
показать весь комментарий
09.07.2022 10:41 Ответить
 
 