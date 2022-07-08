Прошу вас вмешаться и остановить политическую атаку на Чернигов, - Атрошенко обратился к Зеленскому
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко впервые публично обратился к президенту Зеленскому из-за нападок на Чернигов и попытки лишить его полномочий.
Видео он выложил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации. Причина проста: им мешает мэр, говорящий правду и защищающий интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия. В ход идут все средства: запрет визитов за границу по средствам на восстановление города, приветы через силовиков, информационные атаки, блокировку работы и многое другое. Но все эти действия вредят, прежде всего, Чернигову и Украине. Вместо того чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки Ваших подчиненных", - отметил он.
Атрошенко призвал Зеленского приостановить политическую атаку и поддержать черниговцев.
"Господин Президент! Я не могу допустить, чтобы Чернигов страдал. Поэтому обращаюсь к Вам и прошу Вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных Ваших подчиненных на меня и всячески поддержать город и мэра Чернигова. Центральная и местная власть должны работать вместе против врага, а не друг против друга. Черниговцы ждут Ваше беспристрастное и взвешенное решение", - подытожил городской голова.
Пожалуйста, подождите...
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Ніби він не знає...Да да.
Скарги на Залужного одразу ж вичитав, в той самий день.
Нє...воно дрібне і мстиве.
Хоча. якби сказав "що ж ти лідор зелений, що ж ти робиш, ти хочеш, щоб Україну ні в ЄС, ні в НАТО не прийняли??" - то був би сенс цього публічного листа...
Живя на войне,
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне.
(с)
Це як просити какаху, щоб наказала собаці не гавкати.
я не голосував за атрона - тепер буду, як й більшість чернігівців. Сподіваюсь за боневтіка нада тока перестать стрелять більшість вже не проголосує.
головне не дата реєстрації, а адекватність
что для него важнее во время самой важной войны за всю нашу историю
или мелочные сраные интриги и борьба за власть и распил бабла или обьединение всех сил для победы
всі боневтіку челобитні подають
із цим вони до ЄС зібрались
І , навіть тут, в Зверненні до Президента, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ І ОБМАН
- "мер, якого підтримали майже 80% виборців i який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників".
Більше 70% виборців категорично відмовились навіть участвувати в "виборах БЕЗ ВИБОРА". І мерске "майже 80% виборців", стосується не виборців. А тільки прийшовших на "вибори"
Для подавляючої ж більшості чернігівців, Атрошенко, зробивший з місцян своїх "дойних "лохів", - НЕ ЇХ ЛЕГІТИМНИЙ Мер.
Тай рівень пропонованиз Атрошенком рішень дискредитує Місто.
Останній з них, - "пропозиція" ремонтувати майже не пошкоджену будівлю Мерії "за якихось" 18,7 млн грн.
І це в той час, коли в Чернігові є навіть цілі 9-поверзівки БЕЗ ВІКОН І ДВЕРЕЙ. Наприклад сумнощвісно будівля на вул.Шевченка, 246-А.
І вже втрачені, дякуючи бездіяльності ЧМР, 2 місяці літнього будівельного часу
https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/politics/grupa-reyting-u-konflikti-zelenskogo-z-atroshenkom-57-chernigivciv-pidtrimuyut-mera-zelenskogo-8-26012022-449424/amp
Кстати, почему-то во время активных боевых действий не находилось желающих убрать мэра.
Ни-че-го не поменялось.
И никогда не поменяется.
Картина маслом. Президент Украины сидит в Украине, через интернет проводит конференции, а начиная от самых захудалых глав сел, районных центров Украины, народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в непосредственно за границей, причем за казенный счет!
Ось така вона зелена сволота з говнокомандуючим на чолі. Вони ще не виграли у війні життями тисяч нашіх хлопців, а вже натхненно готуються наживатися на повоєнниму відбудовуванні країни. Просто мерзота.