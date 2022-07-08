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Новости Война
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Россия обвиняет Украину в глобальном продовольственном кризисе, а при этом сознательно блокирует экспорт и уничтожает зернохранилища, - Кулеба главам МИД G20

поле,пожежа

Украина не заинтересована в блокировании собственного экспорта, ведь это один из основных источников поступлений в бюджет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в онлайн-выступлении на министерской встрече G20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я призываю все присутствующие здесь страны отвергнуть российскую ложь и попытки переложить вину за продовольственный кризис на Украину. Их обвинения противоречат элементарной логике. Как мы можем быть заинтересованы в блокировании собственного экспорта продовольствия, когда он является одним из основных источников поступлений в бюджет? Мы заинтересованы в экспорте наших продуктов питания так же, как и наши потребители заинтересованы в том, чтобы получить их как можно быстрее", - сказал Кулеба.

В этом контексте он обратил внимание на то, что российская морская блокада украинских портов уже разорвала глобальные цепи поставок продовольствия. Кроме того, отметил министр, россия ворует украинское зерно и бомбит украинские зернохранилища. В частности, 6 июня российские войска нанесли удар по второму по величине комплексу зерновых терминалов Украины в порту Николаева, вследствие чего было уничтожено 250-300 тонн зерна.

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"Россия точно знала, куда она выпустила свои ракеты. Они сознательно нацелены на украинское сельское хозяйство. Это хорошо продуманная и циничная стратегия, направленная на вред Украине, а также на шантаж мира", - акцентировал глава украинской дипломатии.

G20 (299) зерно (1069) россия (95372) продовольствие (262) Кулеба Дмитрий (2880)


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Если рузкий не врет потыкай в него палкой, скорее всего он сдох
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08.07.2022 14:38 Ответить
Це ж гопняцький прийом!
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08.07.2022 14:51 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.07.2022 14:54 Ответить
Давати можливість росіянам висловлювати свою брехню це не свобода слова та право на іншу думку, це співучасть у їх злочинах.
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08.07.2022 15:05 Ответить
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08.07.2022 15:08 Ответить
до поки всі нормальні та притомні люди не зрозуміють, що все, що говорить рашка в інфопросторі - це брехня, брехня і знову брехня, нічого не зміниться в сторону покращання світового порядку...
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08.07.2022 15:11 Ответить
 
 