Блинкен на встрече G20: "Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно"
В ходе заседания глав МИД стран G20 государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию прекратить блокировку экспорта украинского зерна и напомнил, что Украина является суверенным государством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
"Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны разрешить вывоз зерна", – сказал Блинкен.
Госсекретарь отметил, что взносы Москвы во Всемирную продовольственную программу ООН составили лишь пятую часть от 1% пожертвований организации. Министра иностранных дел Сергея Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена, он ушел с обоих пленарных заседаний, как только представители других стран начали выступления.
Напомним, 7 июля на острове Бали в Индонезии началась двухдневная встреча министров иностранных дел "Группы двадцати".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинул Бали.
Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
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1) Відібрати у рос олігархів всі активи
2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу
3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів
4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.
4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.
5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу
6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу
7) Ембарго на рос метал
8) Ембарго на рос міндобрива
9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.
10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.
11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
Нажаль, пане Блінкен, каZZапсіни зрозуміють ці слова тільки тоді, коли в доповнення з ними прилетять пару томагавків, або хоча б гарпунів. І в цей час їхньою методикою ж говорити - так це чф рФ само себе обстрілює 🤷♂️
- Танунах, йєщо уб'ют!..
- А нас-та за штэ?..
А що ваші системи ПеВеО та 33 солдати робили в українській Новій Каховці?.. І відколи вбивати москалів стало "нацизмом"?!.
Нафта і газ - 50% експорту.
Метали - 10% експорту.
Міндобриво - 10% експорту.
Якщо крім енергопродуктів ще ввести ембарго на російські метали і міндобриво - ми заблокуємо 70% експорту росії.
№ 264 - Юрий Швец
Пусть здьІхает Африка и Ближний Восток без нашей пшеницьІ, если на пуйла нет управьІ.
УКРАИНЦЬІ ТУТ ПРИ ЧЕМ ?????????????????
та параша - лише в Гаазі, там є спецтюрма.
Зліїх люди кажуть що путлжр поставок Машку прес-алкашє ділехтором кобилячого Ріда рабZei...