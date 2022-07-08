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Новости Война
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Блинкен на встрече G20: "Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно"

блінкен

В ходе заседания глав МИД стран G20 государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию прекратить блокировку экспорта украинского зерна и напомнил, что Украина является суверенным государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

"Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны разрешить вывоз зерна", – сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что взносы Москвы во Всемирную продовольственную программу ООН составили лишь пятую часть от 1% пожертвований организации. Министра иностранных дел Сергея Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена, он ушел с обоих пленарных заседаний, как только представители других стран начали выступления.

Смотрите также: Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды. ФОТОрепортаж

Напомним, 7 июля на острове Бали в Индонезии началась двухдневная встреча министров иностранных дел "Группы двадцати".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинул Бали.

Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение исторически ошибочно, - Зеленский об отказе принять Украину в НАТО

G20 (299) зерно (1069) россия (95372) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+57
Сьогодні генерал Валерій Залужний відзначає День народження! Міцного здоров'я, щастя і добра! Вітаємо головнокомандувача Збройних Сил України та бажаємо перемоги! Нехай якнайшвидше українська земля очиститься від рашистів!
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08.07.2022 15:12
+41
их можно только заставить разблокировать наши порты полным уничтожением оккупационного флота в Крыму, иначе, увы, никак
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08.07.2022 15:08
+31
Блінкену респект,але не потрібно мерзенних кацапських вбивць,гвалтівників,крадіїв...називати колегами...
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08.07.2022 15:09
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их можно только заставить разблокировать наши порты полным уничтожением оккупационного флота в Крыму, иначе, увы, никак
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08.07.2022 15:08 Ответить
Блінкену респект,але не потрібно мерзенних кацапських вбивць,гвалтівників,крадіїв...називати колегами...
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08.07.2022 15:09 Ответить
Плюй курві в очі ,вона каже дощ паде !
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08.07.2022 15:37 Ответить
Блокують тому що можуть. як не будуть взмозі, оголосять "жест доброй волі" і перестануть блокувати.
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08.07.2022 15:09 Ответить
Блокують тому що мають надію на Зелю!
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08.07.2022 15:28 Ответить
Колеги?! Вбивці-мародери-гопота і *****
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08.07.2022 15:09 Ответить
Сьогодні генерал Валерій Залужний відзначає День народження! Міцного здоров'я, щастя і добра! Вітаємо головнокомандувача Збройних Сил України та бажаємо перемоги! Нехай якнайшвидше українська земля очиститься від рашистів!
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08.07.2022 15:12 Ответить
бубочка ревнує
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08.07.2022 16:15 Ответить
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08.07.2022 16:17 Ответить
Здоров"я бажаю пане генерале -Головнокомандувач ЗСУ!
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08.07.2022 17:54 Ответить
І перемоги!
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08.07.2022 22:28 Ответить
союз розпався, а росія колишні республіки союзу все ще вважає своїми територіями і хоче їх повернути під себе.
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08.07.2022 15:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OqNv6jRb1lY Пророческий мультфильм симпсонов. Россия - СССР.
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08.07.2022 15:14 Ответить
Повний пакет санкцій, який потрібно ввести проти росії (дещо вже реалізовано):

1) Відібрати у рос олігархів всі активи

2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу

3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів

4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.

4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.

5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу

6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу

7) Ембарго на рос метал

8) Ембарго на рос міндобрива

9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.

10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.

11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
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08.07.2022 15:16 Ответить
"Нашим російським колегам: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дозволити вивіз зерна" , - сказав Блінкен.

Нажаль, пане Блінкен, каZZапсіни зрозуміють ці слова тільки тоді, коли в доповнення з ними прилетять пару томагавків, або хоча б гарпунів. І в цей час їхньою методикою ж говорити - так це чф рФ само себе обстрілює 🤷‍♂️
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08.07.2022 15:19 Ответить
Пора уже знать, что есть дипломатия явная, а есть тайная. Как вы думаете, сколько сейчас наших морпехов и артов и пилотов проходят стажировку у инструкторов в США по различным военным дисциплинам? Так, по скромным подсчётам около 10 тысяч. Плюс ЕС - примерно столько же. Рамштайм действует только сейчас, а с президентом-патриотом могли начать учится ещё год назад - когда лучшие разведки предупреждали - будет война с рыфой.
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08.07.2022 19:00 Ответить
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08.07.2022 15:21 Ответить
Наша русофобія все ще недостатня))
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08.07.2022 15:22 Ответить
Займаємось нацизмом з перервами на поїсти та поспати
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08.07.2022 15:24 Ответить
Так слушайте внимательно, первые напали, начали бомбить наши части ракетами, как только мы нанесли удар, то мы нацисты, правильно записал?
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08.07.2022 15:38 Ответить
А гопник после неудачного гоп- стопа всегда скулит, когда сам по морде получит. Типа, ну че ты, я же пошутил.
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08.07.2022 18:27 Ответить
- А давай, пайдьом укропав пастріляєм?..
- Танунах, йєщо уб'ют!..
- А нас-та за штэ?..

А що ваші системи ПеВеО та 33 солдати робили в українській Новій Каховці?.. І відколи вбивати москалів стало "нацизмом"?!.
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10.07.2022 22:50 Ответить
Minus 33. Schön!
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08.07.2022 18:49 Ответить
Що росія поставляє за границю:

Нафта і газ - 50% експорту.

Метали - 10% експорту.

Міндобриво - 10% експорту.

Якщо крім енергопродуктів ще ввести ембарго на російські метали і міндобриво - ми заблокуємо 70% експорту росії.
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08.07.2022 15:21 Ответить
Заклики...умовляння....балачки... Тьфу.
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08.07.2022 15:21 Ответить
Лошадь обидели, негодяи, теперь овса пережрет на нервной почве
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08.07.2022 15:25 Ответить
Лучше никотина. Ему полезнее
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08.07.2022 16:17 Ответить
Трапінку занюхаєт...
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10.07.2022 22:51 Ответить
Борис Джонсон возглавит НАТО/ Поток оружия Британии в Украину увеличится в разы/
№ 264 - Юрий Швец
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08.07.2022 15:34 Ответить
А найголовніше, Україну запросять у НАТО!!! НАТО нам в хату!!!
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08.07.2022 15:54 Ответить
Наше зерно скуповує Китай ‼️‼️‼️
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08.07.2022 15:36 Ответить
Здохнуть падли жовтопикі від язви.
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08.07.2022 15:37 Ответить
**...й запад. Давно надо бьІло кремлевского гопника раком поставить.
Пусть здьІхает Африка и Ближний Восток без нашей пшеницьІ, если на пуйла нет управьІ.
УКРАИНЦЬІ ТУТ ПРИ ЧЕМ ?????????????????
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08.07.2022 16:03 Ответить
Русскими особо почитается св. *******.
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08.07.2022 16:05 Ответить
"тихо ******* и ушел, - назыVается нашел" (с) народная кацапская поговорка
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08.07.2022 16:16 Ответить
Це треба не лише 'колєгам' казати, а всім так званим 'расєянам'
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08.07.2022 16:09 Ответить
HIMARS та F-16 - це найкращі аргументи для російських "колег"
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08.07.2022 16:13 Ответить
Шкода, що Блінкена не навчили сказати Лаврову: "Дєточка, твоё мєсто на параше в раше".
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08.07.2022 16:15 Ответить
ні.
та параша - лише в Гаазі, там є спецтюрма.
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08.07.2022 17:29 Ответить
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
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08.07.2022 16:38 Ответить
From Romania, Slava Ukraine !!! You will win !
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08.07.2022 16:59 Ответить
Цю фразу вже давно мав сказати не держсекретар Штатів,а президент України(Кучма щось там писав про Україну не росію,але ... в той же самий час підсаджував Україну на москальську газову глу.
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08.07.2022 18:34 Ответить
Переклад з англійської -- ета наша карова і ми єйо доім !...
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08.07.2022 18:59 Ответить
Мавзолєйна кобила абіделась та побігла геть...
Зліїх люди кажуть що путлжр поставок Машку прес-алкашє ділехтором кобилячого Ріда рабZei...
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08.07.2022 19:24 Ответить
Чомусь мені згадується інша зустріч два роки тому де у дЄрмака лице аж світилось від щастя -
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08.07.2022 21:45 Ответить
 
 