Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать. ФОТО

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по оперативной обстановке на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого относительно ситуации в регионе, положения дел в воинских частях и подразделениях.





Президента проинформировали о строительстве оборонительных сооружений, материально-техническом обеспечении войск.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул доложил Главе государства о функционировании города в условиях военного положения, взаимодействии коммунальных предприятий с военными, обеспечении Кривого Рога продуктами питания и медикаментами.

Также он затронул гуманитарные вопросы, в частности создание комфортных условий и обеспечение всем необходимым временно перемещенных лиц.

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Отдельно на совещании обсудили проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге в условиях военного положения и создание условий для возобновления их полноценной работы..

"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченны продуктами и лекарствами", — отметил Зеленский в телеграмм-канале.