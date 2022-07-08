Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать. ФОТО
Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по оперативной обстановке на территории Криворожского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого относительно ситуации в регионе, положения дел в воинских частях и подразделениях.
Президента проинформировали о строительстве оборонительных сооружений, материально-техническом обеспечении войск.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул доложил Главе государства о функционировании города в условиях военного положения, взаимодействии коммунальных предприятий с военными, обеспечении Кривого Рога продуктами питания и медикаментами.
Также он затронул гуманитарные вопросы, в частности создание комфортных условий и обеспечение всем необходимым временно перемещенных лиц.
Отдельно на совещании обсудили проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге в условиях военного положения и создание условий для возобновления их полноценной работы..
"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченны продуктами и лекарствами", — отметил Зеленский в телеграмм-канале.
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Хотіла задати ще питання, але судячи з дня вашої реестрації, нема сенсу. Подоляк знов запускає ботів?
Суми, Харьків, Торецьк, Запоріжжя.
І чомусь зе не зустрічався з мерами і очільниками ода ціх міст і районів.
Можливо тільки "избранные, мають право на аудієнцію до найвиличнішого.
Да, доречі, а мера Херсона відпустили?
Чи тільки "Родина моя"