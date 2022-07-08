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Новости Война
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Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать. ФОТО

зеленський

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по оперативной обстановке на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого относительно ситуации в регионе, положения дел в воинских частях и подразделениях.

Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать 01
Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать 02

Президента проинформировали о строительстве оборонительных сооружений, материально-техническом обеспечении войск.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул доложил Главе государства о функционировании города в условиях военного положения, взаимодействии коммунальных предприятий с военными, обеспечении Кривого Рога продуктами питания и медикаментами.

Также он затронул гуманитарные вопросы, в частности создание комфортных условий и обеспечение всем необходимым временно перемещенных лиц.

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Отдельно на совещании обсудили проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге в условиях военного положения и создание условий для возобновления их полноценной работы..

"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченны продуктами и лекарствами", — отметил Зеленский в телеграмм-канале.

Вилкул Александр (475) Зеленский Владимир (20234) Кривой Рог (1383) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+3
Відносно Херсонщини теж нарада була за декілька днів до вторгнення і висновки були що все ОК,а результат окупація Півдня та здача Маріуполя !!!))
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08.07.2022 15:34
+2
" Патамушта фопы. Шесть працентав.."
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08.07.2022 15:23
+2
Може ви і є тим батьком.
Хотіла задати ще питання, але судячи з дня вашої реестрації, нема сенсу. Подоляк знов запускає ботів?
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08.07.2022 15:59
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" Патамушта фопы. Шесть працентав.."
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08.07.2022 15:23 Ответить
донецкие террористы повышают ставки и угрожают начать расстреливать заложников. Ничего нового, в общем

https://twitter.com/666_mancer/status/1545372281442033672?s=20&t=0VXEmECjWJZAs2mygnvE0g
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08.07.2022 15:27 Ответить
Поясніть мені: чому батько zeлоха не захищає рідний край, а гріється у Італії?! Чи баріну нє паложєно, це справа холопів?
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08.07.2022 15:33 Ответить
Йому 74 роки
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08.07.2022 15:37 Ответить
Може ви і є тим батьком.
Хотіла задати ще питання, але судячи з дня вашої реестрації, нема сенсу. Подоляк знов запускає ботів?
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08.07.2022 15:59 Ответить
Відносно Херсонщини теж нарада була за декілька днів до вторгнення і висновки були що все ОК,а результат окупація Півдня та здача Маріуполя !!!))
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08.07.2022 15:34 Ответить
Це поганий знак - де зелене непорозуміння всуне свого носа, туди приходить біда..
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08.07.2022 16:39 Ответить
Вілкул чого в шапці сидить?
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08.07.2022 15:40 Ответить
це не шапка це ярмолка...питання чому зеля без неї
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08.07.2022 16:25 Ответить
В нього теж шапочка є:
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08.07.2022 16:41 Ответить
Це не фотошоп, це реальне фото Зеленського "Зеленский снялся в фильме "Ржевский против Наполеона" / кадр из фильма". Здається він так і не зміг вийти з образу.
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08.07.2022 16:44 Ответить
ото всем хором вперёд в Криворожский раЁн, в свою тихую гавань
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08.07.2022 15:40 Ответить
А чому тільки криворізькі райони. А як там у нас справи з Херсоном, Бердянськом, Мелітополем, Слав'янськом, Краматорськом, Листчанськом і багато- багато інших. Про Маріуполь, душу настраждалу України я мовчу, тільки сльози.
Суми, Харьків, Торецьк, Запоріжжя.
І чомусь зе не зустрічався з мерами і очільниками ода ціх міст і районів.
Можливо тільки "избранные, мають право на аудієнцію до найвиличнішого.
Да, доречі, а мера Херсона відпустили?
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08.07.2022 15:53 Ответить
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Чи тільки "Родина моя"
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08.07.2022 15:54 Ответить
Яке ж ти тупе! Як справи з Херсоном? А звідки по твоєму йде наступ в його напрямку? Бердянськ і т.д. це лівобережжя! Чи ти думаєш що у нас лише на сході війна? Херсонщина ключовий стратегічно надважливий регіон! Його потрібно звільняти найпершим! І місто Херсон на правобережжі!
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08.07.2022 16:20 Ответить
 
 