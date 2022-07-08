Сотрудников критической инфраструктуры и медиков будут вакцинировать от COVID-19 в четвертый раз, - Кузин
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву вводить четвертую дозу вакцины против коронавируса отдельным категориям населения. В министерстве прорабатывают эти рекомендации и позже обнародуют соответствующее решение.
Об этом в комментарии Суспільному сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер. Это по существу 4 дозы вакцинации. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую 4 вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", - сказал Кузин.
В частности, речь идет о тех людях, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Такие как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность или другие заболевания, объяснил чиновник.
"В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально отправлены в Минздрав. Они будут в ближайшее время рассматриваться на штабе по вакциноуправляемым инфекциям и соответствующее решение уже будет обнародовано", - добавил Кузин.
По его словам, после 4-й вакцинации будет сгенерирован новый ковидный сертификат. Максимальный срок его действия составит 9 месяцев.
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