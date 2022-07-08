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Новости Борьба с коронавирусом
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Сотрудников критической инфраструктуры и медиков будут вакцинировать от COVID-19 в четвертый раз, - Кузин

вакцина,ляшко,шмигаль,кабмін,стефанішина,лазебна

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву вводить четвертую дозу вакцины против коронавируса отдельным категориям населения. В министерстве прорабатывают эти рекомендации и позже обнародуют соответствующее решение.

Об этом в комментарии Суспільному сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер. Это по существу 4 дозы вакцинации. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую ​​4 вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", - сказал Кузин.

В частности, речь идет о тех людях, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Такие как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность или другие заболевания, объяснил чиновник.

Также читайте: Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Кузин

"В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально отправлены в Минздрав. Они будут в ближайшее время рассматриваться на штабе по вакциноуправляемым инфекциям и соответствующее решение уже будет обнародовано", - добавил Кузин.

По его словам, после 4-й вакцинации будет сгенерирован новый ковидный сертификат. Максимальный срок его действия составит 9 месяцев.

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
никак не уймутся. такой гешефт прпадает
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08.07.2022 15:24
+8
О, ковид выполз. Чо там, много кто масачки носит?
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08.07.2022 15:21
+8
Опа, первую новость про covid за 4 месяца вижу)))
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08.07.2022 15:22
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О, ковид выполз. Чо там, много кто масачки носит?
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08.07.2022 15:21 Ответить
Не поверишь, но в файно маркете видел парочку кассиров
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08.07.2022 15:23 Ответить
Верю. Но сама напасть как то испарилась. Без всяких укольчиков, масачек и остальной дряни в считанные дни.

А в многопроколотых европах свирепствует. 100 000 новых случаев у макаронников. Караул!
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08.07.2022 15:28 Ответить
Опа, первую новость про covid за 4 месяца вижу)))
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08.07.2022 15:22 Ответить
Останню статистику знайшла за 6 червня: 3496 інфікованих і 67 смертей. Але попередні дані є тільки за 16 травня. Можливо, інформацію стосується цього тритижневого періоду
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08.07.2022 18:57 Ответить
никак не уймутся. такой гешефт прпадает
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08.07.2022 15:24 Ответить
Бред !
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08.07.2022 15:25 Ответить
То це ковід такий сильний чи скоріш за все вакцина така погана. Чи можливо мета вакцини зовсім інша. Про всяке люди розмовляють. Але вакцинувати таким шмурдяком треба тих, чиї виробництва це виготовляють.
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08.07.2022 15:28 Ответить
можливо мета вакцини зовсім інша. 👍👍👍💯
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08.07.2022 15:39 Ответить
Можливо, і інша. У всякому разі користь від вакцини є: он жирик вісім раз уколовся, і таки врізав дуба. Головне - не здаватися.
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08.07.2022 17:48 Ответить
Так і не показали фото того міфічного вірусу. І дивно , люди просто вірять і коляться .
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08.07.2022 15:29 Ответить
ідіть за кораблем зі своїми щепленнями, п-ри... у цих зелених чмошніків, жага заробити на вакцині сильніше ніж інстинкт самозбереження
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08.07.2022 15:30 Ответить
БароноВірус,Війна і т.п.
То е Знищення Людства на Землі.
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08.07.2022 15:31 Ответить
Люди уважно подивіться реальний хімічний состав вакцини ! Там графен , це мікро-нано леза які розрізають серце і сосуди з середини . Тому багато спортсменів просто померли після вакцінації .
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08.07.2022 15:34 Ответить
Скільки спортсменів померло ? Призвіща можна назвати ? А 5g теж боїтеся ? А Сорос і соросята ? Це ж жах !
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08.07.2022 15:43 Ответить
тебе надо срочно уколоться
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08.07.2022 16:01 Ответить
А що ви персонально знаєте про 5G? Чи можете надати посилання на вивчення діі на здоровя людини? Буду вдячна. PS. У травні 1986 всі вже знали , що щось трапилось на Чорнобильскій АС але мало хто знав що саме та чого від цього чекати. Міністр охорони здоровья Романенко із непробивною пикою вещував з екранів телевізорів : "Так, на станціі стався витік радіаціі, але це не є небезпечним, навпаки-ця радіація корисна для здоровя людини"
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08.07.2022 17:44 Ответить
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/young-athletes-dying-after-covid-19-vaccine/
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08.07.2022 17:50 Ответить
Військовий хірург армії США попереджає, що відомі побічні ефекти, пов'язані з вакцинами проти COVID-19, становлять потенційно смертельний ризик для пілотів, і стверджує, що армія не дотримується протоколів Міністерства оборони щодо перевірки пілотів на наявність цих потенційно смертельних побічних ефектів... CDC Веб-сайт продовжує надавати попередження про міокардит і перикардит як потенційний побічний ефект вакцинації проти COVID, особливо серед підлітків та молоді. https://americanmilitarynews.com/2021/09/army-flight-surgeon-says-pilots-risk-sudden-cardiac-death-from-covid-vaccine-side-effect/ Таким чиномтих, кого не вбила війна має вбити ця "вакцина"
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08.07.2022 18:16 Ответить
https://www.cnbc.com/2022/04/01/myocarditis-risk-higher-after-covid-infection-than-vaccination-cdc-finds.html However, even among the highest risk group, teenage boys, the risk of cardiac conditions was higher after Covid infection than vaccination.
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08.07.2022 21:06 Ответить
Посилання, прошу. А також посилання на статистику захворювання у цій віковій групі. Дякую заздалегідь
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09.07.2022 06:35 Ответить
хімічний состав вакцины говно онкобольных и прочая хрень...
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08.07.2022 15:46 Ответить
Зелёный идиот вали в закат
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08.07.2022 15:38 Ответить
Не знаю совпадение или нет ,но на работе у двух девченок после пфайзера (как одной из сильных вакцин) обнаружился (активировался,проснулся?) рак, у одной через 3 месяца ,а у дрогой через 5... (( Будьте осторожны с неизученной гадостью!
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08.07.2022 15:38 Ответить
Якщо вирішили максимально лікарів "убезпечити", значить нас продовжать труїти нервово-паралетичним засобом ковід-19. І нічого не спасе, побризгають під*їзд цією сранню і ніяка маска вже не допоможе.
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08.07.2022 15:47 Ответить
китайская чумка .
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08.07.2022 15:49 Ответить
О , кацапи та інші придурки антивакцинатори проснулися ! От вам не по-х.. ? Не хочеш - не вакцинуйся . Чи може ті ж німці дурніші за вас ?
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08.07.2022 15:49 Ответить
ога,кнешно,чуть шо кацап и прочая муйня.
Запоребрик обкололся своим отечественным шмурдяком,очереди как в мавзолей были , по этой теме у нас было пару гасел в сети - то куйня их шмурдяк и выздыхают. По итогу - невыздыхали без пфайзеров и астразенеков.Что в остатке - либо вирус куйня, либо пфайзеры и прочие шмурдяки не такие уж и крутые, если кацапы без них невымерли
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08.07.2022 16:01 Ответить
Хочеш-вакцинуйся! В чому проблема? От вам не по-х..? Чи ви вважаєте, що як німець-то вже розумний?
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08.07.2022 21:07 Ответить
О 🤣вакцинатори проснулися !
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08.07.2022 15:55 Ответить
О!
Секта Свидетелей Великого Цовида осмелела и поднимает свои мягкие головушки!
Всё мечтаете свою долю отгрести? Папики мировые-то успели, а вы - нет. Абыдна, панимаишь!
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08.07.2022 15:58 Ответить
Ковидный бред пополз снова. А что есть какие то проблемы с этим сезонным гриппом?
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08.07.2022 16:01 Ответить
Довбні не хворіють ковідом, он скільки повилазило! А ті хто здох від ковіда, чомусь мовчать.
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08.07.2022 16:21 Ответить
О, ще один із секти свідків ковіду. Он в моєму містечку все переповнено переселенцями: кафешки, магазини, парки, всі без масок. Заходив в лікарню на мед.огляд, а там пусто, всього кілька хворих, там де раніше робили тести взагалі закрито. На роботі до березня люди десятками хворіли на ковід, а після початку війни жодного випадку.
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08.07.2022 16:49 Ответить
Шукала притомний коментар. Не потрапляю у рекомендовані категорії, знову доведеться випрошувати вакцину тих, хто відмовився, мотивуючи: ви ж невикористані дози увечері викинете, то утилізуйте їх у мене-вчительку і мою маму-пенсіонерку))
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08.07.2022 19:05 Ответить
 
 