Сотрудников критической инфраструктуры и медиков будут вакцинировать от COVID-19 в четвертый раз, - Кузин

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву вводить четвертую дозу вакцины против коронавируса отдельным категориям населения. В министерстве прорабатывают эти рекомендации и позже обнародуют соответствующее решение.

Об этом в комментарии Суспільному сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер. Это по существу 4 дозы вакцинации. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую ​​4 вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", - сказал Кузин.

В частности, речь идет о тех людях, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Такие как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность или другие заболевания, объяснил чиновник.

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"В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально отправлены в Минздрав. Они будут в ближайшее время рассматриваться на штабе по вакциноуправляемым инфекциям и соответствующее решение уже будет обнародовано", - добавил Кузин.

По его словам, после 4-й вакцинации будет сгенерирован новый ковидный сертификат. Максимальный срок его действия составит 9 месяцев.