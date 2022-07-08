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Новости Война
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Минкульт за то, чтобы запретить ввоз какой-либо книжной продукции с территории РФ, - Ткаченко

книги

В Министерстве культуры и информационной политики считают, что необходимо запретить не только русскоязычную продукцию из РФ, но и завоз книг на любом другом языке с территории страны-агрессора.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотел бы объяснить позицию Минкульта. Мы за то, чтобы запретить ввоз какой-либо, не только русскоязычной, а любой книжной продукции с территории российской федерации", - отметил Ткаченко.

Министр также прокомментировал формирование в Украине так называемых "белых" списков российских артистов, осуждающих военную агрессию россии и поддерживающих суверенитет Украины, и "черных списков", в которые вносят сторонников развязанной россией войны. Он считает, что этот вопрос следует нормировать одновременно в ряде отраслей. Речь идет не только о телевидении, кино, музыке, литературе. "Наша позиция состоит в том, что составлением "черных" списков, безусловно, должно заниматься СБУ. И, соответственно, он должен касаться всех сфер, не только одной сферы, как сейчас в кино, но и сферы музыки, сферы книжной продукции так, чтобы не возникало разночтений и различной трактовки и действий в той или иной сфере, когда мы замещаем российский продукт", – сказал министр.

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Ткаченко уточнил, что лично считает, что проще было бы формировать только "черные" списки.

"Мне кажется, вместо того чтобы усложнять эту процедуру, нужно двигаться по одному треку. Есть "черные" списки, а те, кто не у них – можно дальше с ними работать", - добавил министр.

Автор: 

запрет (1705) книги (629) Министерство культуры и информационной политики (771) россия (95372) СБУ (19855) Ткаченко Александр (429) артисты (281)


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Топ комментарии
+6
Досить розмірковувати! Робіть! 8 років війни...
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08.07.2022 16:12
+4
А хто ж тоді проти? 😲
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08.07.2022 15:58
+3
З часом заборонимо все кацапське лайно.
Включив кацапську музику в машині - відправився на штраф.майданчик.
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08.07.2022 15:57
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З часом заборонимо все кацапське лайно.
Включив кацапську музику в машині - відправився на штраф.майданчик.
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08.07.2022 15:57 Ответить
Одну книжку можна дозволити.... якщо хтось напише "путин-*****".
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08.07.2022 15:58 Ответить
Можна написати книжку з такою назвою так що ви станете його відданим прихильником. Все що друкується в ********** це продукт політичної цензури для маніпуляції свідомістю населення. Кацапи витрачають мільярди на брехню всіма мовами світу...
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08.07.2022 17:17 Ответить
А хто ж тоді проти? 😲
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08.07.2022 15:58 Ответить
Досить розмірковувати! Робіть! 8 років війни...
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08.07.2022 16:12 Ответить
что-то много на сегодня казнокрада ткаченко...АСТАНАВИТЕ его!
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08.07.2022 16:14 Ответить
По всьому кордону з расєєю після війни треба збудувати бетонну стіну без будь яких проміжків. І хай стоїть там вічно
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08.07.2022 16:25 Ответить
Ткаченко аідверто бреше. Бо він зробив все, щоб пропетляти це рішення, що було прийнято у ВР.
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08.07.2022 16:57 Ответить
А с білорусі можна ввозити? То нахєра така заборона ?
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08.07.2022 17:14 Ответить
А що сталося, козлина промосковська?
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08.07.2022 17:31 Ответить
На час стану війни будь-яке ввезення продукції з країни-агресора повинно бути заборонене.
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08.07.2022 17:38 Ответить
Цікаво, а до цього можна було ввозити? Під час широкомасштабної війни?
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08.07.2022 19:46 Ответить
 
 