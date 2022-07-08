Минкульт за то, чтобы запретить ввоз какой-либо книжной продукции с территории РФ, - Ткаченко

В Министерстве культуры и информационной политики считают, что необходимо запретить не только русскоязычную продукцию из РФ, но и завоз книг на любом другом языке с территории страны-агрессора.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотел бы объяснить позицию Минкульта. Мы за то, чтобы запретить ввоз какой-либо, не только русскоязычной, а любой книжной продукции с территории российской федерации", - отметил Ткаченко.

Министр также прокомментировал формирование в Украине так называемых "белых" списков российских артистов, осуждающих военную агрессию россии и поддерживающих суверенитет Украины, и "черных списков", в которые вносят сторонников развязанной россией войны. Он считает, что этот вопрос следует нормировать одновременно в ряде отраслей. Речь идет не только о телевидении, кино, музыке, литературе. "Наша позиция состоит в том, что составлением "черных" списков, безусловно, должно заниматься СБУ. И, соответственно, он должен касаться всех сфер, не только одной сферы, как сейчас в кино, но и сферы музыки, сферы книжной продукции так, чтобы не возникало разночтений и различной трактовки и действий в той или иной сфере, когда мы замещаем российский продукт", – сказал министр.

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Ткаченко уточнил, что лично считает, что проще было бы формировать только "черные" списки.

"Мне кажется, вместо того чтобы усложнять эту процедуру, нужно двигаться по одному треку. Есть "черные" списки, а те, кто не у них – можно дальше с ними работать", - добавил министр.