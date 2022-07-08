Резников назвал три возможных сценария завершения войны: "Минска-3", каких-либо капитуляционных договоренностей точно не будет
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны, начатой РФ против Украины.
О возможных сценариях он говорил на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Первый сценарий будет примерно такой же, как и good will, "добрая воля" россиян, которая была объявлена, когда они сбежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек: сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", - сказал Резников.
Он подчеркнул, что "Минска-3" точно не будет, каких-либо капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто не будет вести переговоры".
"Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это действительно война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", - отметил Резников.
Министр отметил, что второй вариант победы не столь быстр - до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.
"Третий - более драматичный для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкортостан, на Востоке и т. д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", - рассказал Резников.
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Помилка 2019 перетворилася на катастрофу 2022
А потім більшовиків...
"24 лютого 2022 року через воєнний стан в Україні виїзд з країни за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років. Всупереч забороні з України до Польщі в'їхало 432 тисячі чоловіків - на тлі велика корупція на українському кордоні.
Про це повідомила Українська служба Польського радіо з посиланням на газету Rzeczpospolita за 13.06.22".
Рахувати всі вміють? Тому і не випускають.
Загалом же вам відповіли вірни. Вся ця інфа є у мережі з роз'ясненням
Тому так у мене , як у мешканця Запоріжжя, дуже багато питань до Ze-кодла
А скільки цих "запитань" у мешканців Харкова, Одеси ,Миколаєва взагалі не перелічити.
Дуже хочеться обійняти слуг , десь у районі горлянки
Міцно міцно
Слава богу, що військами командує Залужний
Бо той хто не розуміє таких простих речей ,як корисний ефект "мінських" , наврядчи вміє аналізувати данні
теперь мы уже знаем что разведслужбы США предупреждали украинских чиновников о готовящемся нападении
и что же делала эти свиньи, наделенные властными полномочиями. к примеру министр обороны?
а делали они вот что:
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Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал не реагировать на провокации Российской Федерации, которая не сможет втянуть соседнее государство в полномасштабный военный конфликт.
"Украинцам не следует опасаться того, что может начаться война с Россией. Главное не проводить никаких ответных действий, никак не реагировать на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа",
Але, що ми можемо спостерігати в коментах - запеклий бій секти Поросенка проти секти Зебілят! І це реально дуже смішно, але разом з тим враховуючи війну і дуже сумно
Це дати ворогу зібратись з силами і завдати нових втрат Україні, це відкладена війна на наступні покоління і це зрада вже загиблих військових та мирних українців.
Тобто,всі бойові дії ведуться щоб не розсердити путіна:здача міст України,одне за одним.Останній ракурс на це приниження був"блістатєльний відхід від Лисичанска".
Подляк сьогодні видав ще ракурс: виявляється,путін не відпочинок об"явив,в нього мало зброї і воїнів,і з логістікою погано для них в Україні.
Виявляється,контрнаступ вже почався(цит.).а ми просто не помітили.Ті разові бомбування складів зброї ворога-то і є контрнаступ,знеживлення супротивника.
Так що війна йде за сценарієм ворога,не виходячи за поставлені їм рамки,а то достане ядерну гранату.А нам-казки....три сценарія перемоги при здачі пів-України і можна всяким ждановим ще написати шість варіантів святкування цієї перемоги...ну,щоб підбадьорити...