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Новости Война
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Резников назвал три возможных сценария завершения войны: "Минска-3", каких-либо капитуляционных договоренностей точно не будет

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны, начатой РФ против Украины.

О возможных сценариях он говорил на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первый сценарий будет примерно такой же, как и good will, "добрая воля" россиян, которая была объявлена, когда они сбежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек: сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что "Минска-3" точно не будет, каких-либо капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто не будет вести переговоры".

"Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это действительно война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", - отметил Резников.

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Министр отметил, что второй вариант победы не столь быстр - до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.

"Третий - более драматичный для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкортостан, на Востоке и т. д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", - рассказал Резников.

переговоры (4917) победа (591) россия (95372) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+36
Перепрошую, а мінськ-2 - це коли бубочка наказав відвести війська у чисте поле, аби рашистам було легше цілити у наших воїнів? Чи коли почали бомбити і Харків, і Львів, і Одесу?
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08.07.2022 16:11
+35
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08.07.2022 16:28
+34
Ну так нехай кошовий і кнури з 95 кварталу розкошують , а український охлос сидить без "безвізу"

Помилка 2019 перетворилася на катастрофу 2022
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08.07.2022 16:16
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Ніхто не відкриє кордони. Остинь. Тоді Європа взагалі не буде приймати наших біженців. У Швейцарії із 50 тис наших біженців працюють тільки 3-5%, всі інші на соціалі. Така хєрня в багатьох країнах
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08.07.2022 16:14 Ответить
Ну так нехай кошовий і кнури з 95 кварталу розкошують , а український охлос сидить без "безвізу"

Помилка 2019 перетворилася на катастрофу 2022
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08.07.2022 16:16 Ответить
Помилка була коли обрали комуніста Кравчука, замість націоналіста Чорновола.
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08.07.2022 16:32 Ответить
Раніше, коли 73% обрали Петлюру замість Міхновського...
А потім більшовиків...
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08.07.2022 17:27 Ответить
Радянські люди йначе не взмозі були
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08.07.2022 17:36 Ответить
Так то рокова помилка , а інші президенти тепер як прихожани . А якби в 91 не проїбали шанс то були б там де Прибалти
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08.07.2022 23:44 Ответить
Це поляки кажуть, а ЦПД знову каже "фейк".

"24 лютого 2022 року через воєнний стан в Україні виїзд з країни за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років. Всупереч забороні з України до Польщі в'їхало 432 тисячі чоловіків - на тлі велика корупція на українському кордоні.
Про це повідомила Українська служба Польського радіо з посиланням на газету Rzeczpospolita за 13.06.22".

Рахувати всі вміють? Тому і не випускають.
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08.07.2022 19:23 Ответить
Пасть прикрий!
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08.07.2022 16:18 Ответить
Перепрошую, а мінськ-2 - це коли бубочка наказав відвести війська у чисте поле, аби рашистам було легше цілити у наших воїнів? Чи коли почали бомбити і Харків, і Львів, і Одесу?
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08.07.2022 16:11 Ответить
Там ще було вилучення ДБР клістронів з ракетних комплексів, що були на бойовому чергуванні. Де ті клістрони були, хто їх оглядав, що ними робили і куди їх серійні номери були передані нікому невідомо. Хоча ні Портнов точно був в курсі, адже він тоді фактично керував ДБР.
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08.07.2022 16:21 Ответить
А яке відношення Свинарчук має до ППО ?
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08.07.2022 19:19 Ответить
дуже просто, ті, кого обізвали "свинарчуками" купували у кацапів за кордоном запчастини до нашої техніки і в тому числі і клінстрони, щоб відновити роботу ППО і завозили їх контрабандно, а "чесні" ДБР виявили через бігуса цю спецоперацію, набрехали наріду про збагачення Порошенко, вилучили клінстрони, залишивши частину ППО сліпим і передали канали постачання клінстроні на росію. Ух, "кляті" "Свинарчуки", все тягнули у наше військо і були нарідом оббрехані, затоптані копитами наріду 73%, а "чесні" слуги расєї все це виправили і присікли на корені. А сьогодні нарід 73% сидить і гадає, пролетить кацапська ракета його будинок, чи ні і чомусь не хочеться ржати.
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08.07.2022 23:27 Ответить
Сергію , тут на сайті трохи погана система (чи мені так здається) з моніторінгом відповідей , тому не бачив вашого запитання

Загалом же вам відповіли вірни. Вся ця інфа є у мережі з роз'ясненням

Тому так у мене , як у мешканця Запоріжжя, дуже багато питань до Ze-кодла
А скільки цих "запитань" у мешканців Харкова, Одеси ,Миколаєва взагалі не перелічити.

Дуже хочеться обійняти слуг , десь у районі горлянки
Міцно міцно
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09.07.2022 16:11 Ответить
Так, ще й міст сепарам побудував у Станиці Луганській. Вони одразу на ньому прапори повісили.
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08.07.2022 17:28 Ответить
А може краще-б прочитав Мінськ-2, а потім "розумника" ліпив? Диванний стратег....
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19.07.2022 21:08 Ответить
Резніков ще раз підтвердив статус йодо-дефіцитної істоти

Слава богу, що військами командує Залужний

Бо той хто не розуміє таких простих речей ,як корисний ефект "мінських" , наврядчи вміє аналізувати данні
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08.07.2022 16:12 Ответить
при всём богатстве выбора самый перспективный в плане безопасного будущего для всего мира ессно это третий. но его больше всего боится запад. цепной распад ядерной орды чреват потерей централизованного контроля над ядерными боеголовками и угрозой "грязных ядерных войн" меж конкурирующими шайками орков из остатков этой самой орды.
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08.07.2022 16:13 Ответить
Чому на найвищих посадах дегенерати?
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08.07.2022 16:15 Ответить
Бо коли презедент - клоун , уряд перетворюється у шапіто
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08.07.2022 16:17 Ответить
Бо за професійного клоуна голосують клоуни-аматори. Різниця між професійним і аматорами в тому, що аматори башляють професіоналу.
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08.07.2022 17:06 Ответить
Ти дурень насправді? Чи прикидуєшся?
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19.07.2022 21:09 Ответить
Повернення до 23 Лютого про яке постійно говорить договоримсяпоседун боневтіков це і є мінські угоди.
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08.07.2022 16:18 Ответить
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08.07.2022 16:24 Ответить
Нахріна ви перед зустріччю з ****** підписали "формулу штаймаєра"?
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08.07.2022 16:26 Ответить
походу, этого псевдо-министра неплохо бы проверить на детекторе лжи и на вшивость.
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08.07.2022 16:27 Ответить
Навіщо? От усі вже знають, що швидкому захопленню півдня України допомогли дії військово-політичного керівництва країни: президента, міністра оборони та нач. Генштабу на той час. Ми це знаємо без поліграфа. І далі, що змінилося? У нас сміливості вистачає тільки чинушу в бак зі сміттям кинути, на більше ми не здатні.
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08.07.2022 16:52 Ответить
А як-же ВОЇНИ на фронті???
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19.07.2022 21:11 Ответить
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08.07.2022 16:28 Ответить
Знову тихо домовляються. Три рази Джонсон як пожежник прилітав, гасив спроби щось з Кацапією оформити. Тепер знову найвеличніші підписанти вудочки закидують.
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08.07.2022 16:29 Ответить
Заткнитесь уже на счёт "минска", зебилы тупорылые!!!
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08.07.2022 16:33 Ответить
"Мінськ-3" був, відбувся 09/12.2019року в Парижі. Слава Богу, завдяки таким - його не вдалося втілити в життя
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08.07.2022 16:34 Ответить
Добре,що нагадав.На якій стадії зараз капітуляційні перемовини делегації від України на чолі з Арахамом,з партнерами з РФ ?
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08.07.2022 16:35 Ответить
Секундочку.Видкриваю карту.Кхе.Вірю в опитиміз але бачу реалії.Ми переможемо але якою ціною?
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08.07.2022 16:39 Ответить
так на чьей совести десятки тысяч погибших и искалеченных жизней, потеря многочисленных территорий, разоренных городов и сел?
теперь мы уже знаем что разведслужбы США предупреждали украинских чиновников о готовящемся нападении
и что же делала эти свиньи, наделенные властными полномочиями. к примеру министр обороны?
а делали они вот что:
-----
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал не реагировать на провокации Российской Федерации, которая не сможет втянуть соседнее государство в полномасштабный военный конфликт.
"Украинцам не следует опасаться того, что может начаться война с Россией. Главное не проводить никаких ответных действий, никак не реагировать на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа",
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08.07.2022 16:40 Ответить
Вашу энергию да на русню, через неделю бы уже в Симферополь вошли.
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08.07.2022 16:43 Ответить
"далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами", а чим відрізняется окупований Маріуполь чи Северодонецьк від Донецька чи Луганська?ми що х ****** торгуватися за ці теріторїї і битися(звільняти)за них не будемо?якщо вийдемо на 23 лютого там Маріуполь наш,він краще за Донецьк? який за словами Резнікова переговори,до того він навіть не анексований,ви задрали своїм 23 лютого 2022,війни не буде коли ми вийдемо на кордони 1991 рік,хуйло буде здихати не буде армії але він не під яким соусом не відступить,тільки коли ми підемо на Донецьк чи Сімферополь орки можуть зробить жест доброй волі
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08.07.2022 16:50 Ответить
Не має бути не тільки "мінська-3", а й "будапешта-2" та "стамбулу-1". Про всяк випадок - "парижу-1" та "берлину-1" теж не треба
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08.07.2022 16:51 Ответить
А що тут думати?Тільки варіант другий - поступово ми перемелюватимемо Збройні сили оркської_ *********!
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08.07.2022 17:04 Ответить
Перший варіант взагалі неприйнятний. Русня ніколи не дотримується домовленостей. Це ще Бісмарк зрозумів. За першим варіантом нам ніхто не дасть коштів для відновлення. А через рік, два орки знову полізуть. Тому або вони нас, або ми їх до знищення. Цей вибір вони створили
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08.07.2022 17:10 Ответить
Вони не "русня", а кацапи. Чи буряти з різними мордово-татарами це русня? Кацапи не мають відношення до Русі, а отже і до "русні" - вони роzzіяни
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08.07.2022 17:31 Ответить
Здавалось би. нормальна заява міністра, так собі повангував та добре!
Але, що ми можемо спостерігати в коментах - запеклий бій секти Поросенка проти секти Зебілят! І це реально дуже смішно, але разом з тим враховуючи війну і дуже сумно
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08.07.2022 17:31 Ответить
Секті КАЦ-a (Кats) завжди смішно, коли комусь погано. Бо, такі їх "хата скраю", і тільки вони "розумні", бо їх вибір найвірніший. Даремно, що ніхто і не знає, хто той/та єдиний/на вибір🤣
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08.07.2022 18:05 Ответить
Чого б це не коштувало нам ми маємо виперти кацапаських окупантів за поребрик, відновити кордони України і ізолювати кацапську мразоту за поребриком до повної виплати репарацій. В усіх інших варіантах ми будемо знову жертвою нападу і будувати тут будь що та інвестувати в нашій країні не матиме ніякого сенсу. Зараз ми зобовязані змусити зелений уряд негайно відновити ВПК і хоча б частину необхідного нам озброєння виробляти в Україні. Яка нафуй "відбудова" на 900 млрд. баксів з "настанням миру"? Не буде ніякого миру. Хіба що пауза кацапам для накопичення зброї для наступного наступу...
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08.07.2022 17:31 Ответить
Чем занимается министр обороны? Где минимум бронежилеты и каски сгноил предурошное? И вот они, зелёные подвывания зелёной шоблы для переговоров. Оперативная пауза у кацапов, в это время их по полной молотить надо, кремлёвсий подматрасник
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08.07.2022 17:37 Ответить
Этот человек напоминающий ботаника ежели министра обороны говорит что надо восстановить границы до 24февраля а дальше переговоры. Он боится назвать НАСТОЯЩУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 1991 ГОДА...
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08.07.2022 18:07 Ответить
Резніков ти просто непотріб
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08.07.2022 18:08 Ответить
Ты лучше раскажи как тебя поменял малоПИД...роский, бенин Торчек с Елдаком на меРтвечуцко-козаковскую подстилку верещук что-бы слить Херсон!
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08.07.2022 18:24 Ответить
Яке 24 лютого???

Це дати ворогу зібратись з силами і завдати нових втрат Україні, це відкладена війна на наступні покоління і це зрада вже загиблих військових та мирних українців.
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08.07.2022 18:39 Ответить
Цей ******* вже не вперше озвучує тему про кордони 22 року. Він ніхрена не перепутав? Про що меле це тупе чмо?
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08.07.2022 18:39 Ответить
Є ще 4 варіант - відсторонення промоскальської шобли від влади, нейтралізація агентів кремля, починаючи з вищих щаблів влади, чистка спецслужб від "чєкістів" та "гебні", котра там сидить ще з розвалу совка. Це в рази прискорить нашу перемогу та в рази зменшить наші людські втрати.
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08.07.2022 19:05 Ответить
Будуть усі 3 сценарії одночасно
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08.07.2022 19:22 Ответить
Це Єрмак систематично пише сценарії по три штуки на одну подію. У війни тільки один сценарій закінчення - це перемога. Все інше блажь і політична тріскотня, заповнення ефіру будь-якою чортівнею. Ну такий сценарій від Єрмака, напевне існує розпис кожного і що кожен повинен казати і щоб блазня Оманського не повторювали.
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08.07.2022 19:55 Ответить
Знову казки "як ми поб"ємо росію"...Тіки що читав : генерал такий є -Маломуж.Він каже що Кримський міст(Кєрченський) ми не будемо бомбить та знищувати,бо путін може розсердитися і погрожувати ядерною зброєю.
Тобто,всі бойові дії ведуться щоб не розсердити путіна:здача міст України,одне за одним.Останній ракурс на це приниження був"блістатєльний відхід від Лисичанска".
Подляк сьогодні видав ще ракурс: виявляється,путін не відпочинок об"явив,в нього мало зброї і воїнів,і з логістікою погано для них в Україні.
Виявляється,контрнаступ вже почався(цит.).а ми просто не помітили.Ті разові бомбування складів зброї ворога-то і є контрнаступ,знеживлення супротивника.
Так що війна йде за сценарієм ворога,не виходячи за поставлені їм рамки,а то достане ядерну гранату.А нам-казки....три сценарія перемоги при здачі пів-України і можна всяким ждановим ще написати шість варіантів святкування цієї перемоги...ну,щоб підбадьорити...
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08.07.2022 20:05 Ответить
минск-3 похоронит квартал и клоуна
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08.07.2022 20:18 Ответить
Немає ніяких кордонів до 24 лютого, існує тільки кордони станом на 1991. Тому звучить як шматок зради конституційної цілісності в умовах воєнного стану. Тому міністре Резніков, припиніть говорити дурниці. Чим більше буде втрат, тим більше секта "23 лютого" буде втрачати довіру і підтримку(її в принципі нема). Причому самій росії плювати на будь-які кордони України, тому тим більшою маячнею звучать ці вислови. "Жест доброї волі" має розповсюджуватись на всю міжнародно визнану територію України.
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08.07.2022 20:50 Ответить
Можливий сценарій завершення війни тільки ОДИН: вивід путлерівських військ на кордони 1991року, відшкодування завданих збитків і видача катів, які вчиняли злочини. Більше НІЯКІ сценарії, не повинні розглядатись.....Все крапка....
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19.07.2022 21:19 Ответить
 
 