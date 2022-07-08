Резников назвал три возможных сценария завершения войны: "Минска-3", каких-либо капитуляционных договоренностей точно не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны, начатой РФ против Украины.

О возможных сценариях он говорил на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первый сценарий будет примерно такой же, как и good will, "добрая воля" россиян, которая была объявлена, когда они сбежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек: сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что "Минска-3" точно не будет, каких-либо капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто не будет вести переговоры".

"Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это действительно война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", - отметил Резников.

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Министр отметил, что второй вариант победы не столь быстр - до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.

"Третий - более драматичный для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкортостан, на Востоке и т. д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", - рассказал Резников.