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Новости Санкции против России
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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Захаровой, Скабеевой и Кеосаяна. Список пополнили 29 граждан РФ

санкції

Канада ввела санкции против 29 граждан России, в том числе главы РПЦ Кирилла и главы Роскомнадзора, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Канада предана борьбе с дезинформацией, где бы и где она ни проявлялась. Сегодня мы заявляем тем, кто совершает обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину", - отмечается в заявлении главы МИД Канады.

Согласно опубликованному канадскому правительству документу, под санкции также попали предприниматель Тигран Худавердян, глава Роскомнадзора Андрей Липов и несколько его заместителей. При этом патриарх Кирилл в санкционном списке Канады назван мирским именем - Владимир Гундяев.

Также санкции будут касаться директора ВГТРК Олега Добродеева, журналистки Ольги Скабеевой, бизнесмена Александра Лебедева, тележурналиста Аркадия Мамонтова, актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна и других.

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Санкции введены также против ряда российских СМИ. В частности, в санкционный список попали ВГТРК, "Первый канал", НТВ, а также агентство "ТАСС", компания "Газпром-медиа", RT и Sputnik.

Канада (2073) Кирилл (1082) санкции (11257) Захарова Мария (373) Скабеева Ольга (48) Кеосаян Тигран (4)


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Топ комментарии
+10
Канадійцям-черговий ресепкт,особливо за катраірха піріла...
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08.07.2022 16:42
+5
Куда же теперь машке-полстакашке ехать-то? В Сыктывкар?
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08.07.2022 16:40
+5
Сергей Лавров экстренно покинул саммит G20 после того, как другие министры иностранных дел принесли ему сена и попытались надеть на него седло, чтобы покататься...
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08.07.2022 16:53
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Куда же теперь машке-полстакашке ехать-то? В Сыктывкар?
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08.07.2022 16:40 Ответить
Да какая уже разница, где отъехать...
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08.07.2022 16:41 Ответить
Канадійцям-черговий ресепкт,особливо за катраірха піріла...
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08.07.2022 16:42 Ответить
Канада собралась турбины кацапам поставить❗Вот такой 👎 респект.
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08.07.2022 16:57 Ответить
Это по просьбе Германии.
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08.07.2022 19:05 Ответить
Не ври.
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08.07.2022 19:06 Ответить
https://biz.censor.net/news/3352898/kanada_poverne_turbinu_dlya_rosiyiskogo_pivnichnogo_potoku_na_prohannya_nimechchyny_zmi_onovleno
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08.07.2022 19:11 Ответить
Ну не поставит же! Возврат из ремонта и поставка - это две большие разницы.
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08.07.2022 19:32 Ответить
Мурза, для України і її народу немає абсолютно ніякої різниці.
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08.07.2022 19:50 Ответить
Кеосаяна....udevljaet shto etovo tak dolga netrogali
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08.07.2022 16:43 Ответить
у нас в Україні він ''кіріль підріль''=пишіть правильно
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08.07.2022 16:45 Ответить
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08.07.2022 16:47 Ответить
да ладно. поедет на якутию. там у одного скульптора навоза для её шариков ну просто как говна!
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08.07.2022 16:53 Ответить
Сергей Лавров экстренно покинул саммит G20 после того, как другие министры иностранных дел принесли ему сена и попытались надеть на него седло, чтобы покататься...
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08.07.2022 16:53 Ответить
Цить, Кирюшо, не плач! У пеклі буде ще гірше!
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08.07.2022 16:54 Ответить
патрипарх гундяй сегодня обкурится и уйдёт в запой )) завтра охрана найдёт его пьяным до потери креста, на столе 666 вариантов предсмертных записок, а в руках кадило, которым он пытался самоубиться ))
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08.07.2022 16:56 Ответить
В конце он сядет на кадило и заснёт.
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08.07.2022 19:24 Ответить
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08.07.2022 16:57 Ответить
Когда Украина ведет санкции против Гундяя? Чи не на часи? Шо скажет начальник транспортного цеха?
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08.07.2022 17:05 Ответить
Это только опубликовано,когда они вступят в силу хз. Как и остальные санкции. Все красиво красноречиво, но оно не работает. Это для нас серогорбых пишут.
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08.07.2022 17:53 Ответить
Надо чтобы ЕС ввела санкции против Гундяева.
Если мадьяры будут блокировать, то остальным членам ЕС надо по отдельности ввести, но одним списком. Они же суверенные государства, могут здесь обойти структуру ЕС.
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08.07.2022 19:11 Ответить
ще б запровадила заборону на повернення газової турбіни,котру для рашиста просять фріци
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08.07.2022 19:47 Ответить
не зрозумів проти кого санкції, в заголовку якісь тварини, санкції тваринам до одного місця
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08.07.2022 20:33 Ответить
Все должно быть НАОБОРОТ: Санкции должны быть наложены на ВСЮ паРашку и ВСЕХ ее РАБОВ, а вноситься только список ИСКЛЮЧЕНИЙ (конкретные физические и юридические лица за их ОТКРЫТЫЮ и ПУБЛИЧЕУЮ антивоенную позицию против этой преступной войны)!
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08.07.2022 20:41 Ответить
 
 