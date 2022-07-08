Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Захаровой, Скабеевой и Кеосаяна. Список пополнили 29 граждан РФ

Канада ввела санкции против 29 граждан России, в том числе главы РПЦ Кирилла и главы Роскомнадзора, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Канада предана борьбе с дезинформацией, где бы и где она ни проявлялась. Сегодня мы заявляем тем, кто совершает обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину", - отмечается в заявлении главы МИД Канады.

Согласно опубликованному канадскому правительству документу, под санкции также попали предприниматель Тигран Худавердян, глава Роскомнадзора Андрей Липов и несколько его заместителей. При этом патриарх Кирилл в санкционном списке Канады назван мирским именем - Владимир Гундяев.

Также санкции будут касаться директора ВГТРК Олега Добродеева, журналистки Ольги Скабеевой, бизнесмена Александра Лебедева, тележурналиста Аркадия Мамонтова, актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна и других.

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Санкции введены также против ряда российских СМИ. В частности, в санкционный список попали ВГТРК, "Первый канал", НТВ, а также агентство "ТАСС", компания "Газпром-медиа", RT и Sputnik.