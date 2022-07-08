Украина сформировала концепцию новой архитектуры безопасности и готова ее обсуждать, - Резников

Украина уже сформировала концепцию новой архитектуры безопасности и готова обсуждать ее с международными партнерами. Кроме того, Украине следует рассматривать разные варианты альянсов.

Об этом во время онлайн-конференции Forbes "Строим вместе" сказал министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о будущих гарантиях безопасности Украины после победы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на уровне президента Владимира Зеленского четко сформирована уже концепция, публично оформленная как "реакция в течение 24 часов". Она коммуникована нашими партнерами, в первую очередь – Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Германия, Франция, и не скрывается от других наших партнеров то, что мы готовы садиться за стол переговоров с партнерами, обсуждая новую архитектуру безопасности", - отметил Резников.

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Министр обороны считает, что, несмотря на отсутствие сегодня членства Украины в НАТО де-юре, оно фактически уже существует де-факто.

"Если мы говорим, что Украина пока не рассматривается странами НАТО полноправным членом де-юре, потому что должен быть консенсус среди стран НАТО, но мы по сути уже становимся страной-членом Альянса де-факто. Потому что мы на восточном фланге, нам дают натовское оборудование, мы овладели уже более 300 натовскими стандартами и т.д. Единственное, что беспокоит наших партнеров, это пункт 5, который очень бы не хотелось применять, если бы Украина стала членом Альянса", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

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Он считает, что сегодня необходимо строить новые альянсы со странами англосаксонского сектора, а также с Польшей, странами Балтии, в рамках Инициативы трех морей и т.д. Резников напомнил, что вопросы безопасности и международных отношений находятся в компетенции главы государства, и поэтому более подробную информацию об этом впоследствии предоставит Офис президента.