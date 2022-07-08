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Новости Война
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Украина сформировала концепцию новой архитектуры безопасности и готова ее обсуждать, - Резников

резніков

Украина уже сформировала концепцию новой архитектуры безопасности и готова обсуждать ее с международными партнерами. Кроме того, Украине следует рассматривать разные варианты альянсов.

Об этом во время онлайн-конференции Forbes "Строим вместе" сказал министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о будущих гарантиях безопасности Украины после победы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на уровне президента Владимира Зеленского четко сформирована уже концепция, публично оформленная как "реакция в течение 24 часов". Она коммуникована нашими партнерами, в первую очередь – Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Германия, Франция, и не скрывается от других наших партнеров то, что мы готовы садиться за стол переговоров с партнерами, обсуждая новую архитектуру безопасности", - отметил Резников.

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Министр обороны считает, что, несмотря на отсутствие сегодня членства Украины в НАТО де-юре, оно фактически уже существует де-факто.

"Если мы говорим, что Украина пока не рассматривается странами НАТО полноправным членом де-юре, потому что должен быть консенсус среди стран НАТО, но мы по сути уже становимся страной-членом Альянса де-факто. Потому что мы на восточном фланге, нам дают натовское оборудование, мы овладели уже более 300 натовскими стандартами и т.д. Единственное, что беспокоит наших партнеров, это пункт 5, который очень бы не хотелось применять, если бы Украина стала членом Альянса", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

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Он считает, что сегодня необходимо строить новые альянсы со странами англосаксонского сектора, а также с Польшей, странами Балтии, в рамках Инициативы трех морей и т.д. Резников напомнил, что вопросы безопасности и международных отношений находятся в компетенции главы государства, и поэтому более подробную информацию об этом впоследствии предоставит Офис президента.

Автор: 

безопасность (1101) членство в НАТО (1506) гарантия (154) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+15
Ze-слуги гадають, що якщо ГІВНО "гарантії" нам підсуне не Арахамія, а Резніков, воно буде менше смердіти?!
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08.07.2022 18:18
+8
Фінляндія та Швеція вже 20 років "по стандартам НАТО" живуть!
А в нас Керівника НАБУ призначити не можуть.
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08.07.2022 18:34
+7
Туреччина, яка досі називає кацапів друзями.
Німеччина, якій лячно навіть від перспективи захисту члена НАТО Литви.
Франція, яка прагне зберегти кацапам обличчя.

"Реакція протягом 24 годин" = занепокоєння
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08.07.2022 18:23
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Ze-слуги гадають, що якщо ГІВНО "гарантії" нам підсуне не Арахамія, а Резніков, воно буде менше смердіти?!
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08.07.2022 18:18 Ответить
Особисто моя думка, Зеленський та слуги народу зараз у лабетах свого же популізму. Їм потрібно тримати рейтинг, а для цього потрібно казати та просувати ідеї, які подобаються людям, а це вступ у НАТО, ось і все.
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08.07.2022 18:24 Ответить
Так то нам "підсовують" не зе-слуги, а НАТО і партнери, які нас не хотіли і не хочуть бачити в Альянсі. Зрозуміло ж, вони бояться відкритої війни проти московії... Повірте, якби НАТО нас запрошувало в свої члени, ми би там вже були, ще кілька років тому. Он Фінляндію та Швецію за два місяці прийняли.
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08.07.2022 18:25 Ответить
кацап, здрисни - козлятиною тхне
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08.07.2022 18:31 Ответить
Фінляндія та Швеція вже 20 років "по стандартам НАТО" живуть!
А в нас Керівника НАБУ призначити не можуть.
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08.07.2022 18:34 Ответить
Как бы НАТО заявляет уже пятый месяц что они готовы принять Украину, если та будет двигаться в этом направлении. Так что это вранье. Всё всегда опиралось на наших, которые были против НАТО, а не на другие страны.
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08.07.2022 18:35 Ответить
на рівні Президента Зеленського....ох, лишечко. реакція в 24 години? якщо й далі будуть розкрадати країну, гальмувати реформи і нищити все на догоду олігархам, не допоможуть 24 години. 24-го лютого що, нічого не навчило? Розрахунок на то й був, щоб встигнути шибче ніж Світ встигне здригнутися. А потім просто перед фактом поставити. 24 години теж треба ще протриматися. Треба в першу чергу свою зброю розробляти, свою Армію годувати. Чи ця концепція враховує розвиток нашого ЗСУ і не на папері а насправді, як має бути?
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08.07.2022 18:22 Ответить
Туреччина, яка досі називає кацапів друзями.
Німеччина, якій лячно навіть від перспективи захисту члена НАТО Литви.
Франція, яка прагне зберегти кацапам обличчя.

"Реакція протягом 24 годин" = занепокоєння
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08.07.2022 18:23 Ответить
Очікуване "роз'яснення від опу" напружує найбільше.
"Україна" сформувала концепцію? --- щось я такого не чув.
А це мусить робити саме Україна --- Нація, яка зі зброєю в руках захищає свою свободу і землю.
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08.07.2022 18:27 Ответить
знов почалися капітулянтські балачки зелених
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08.07.2022 18:37 Ответить
Отказ от вступления в НАТО это цель России и капитуляция Украины. Всё остальное просто попытки заговорить тему.
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08.07.2022 18:38 Ответить
чем вообще занимается этот чиновник в очках?
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08.07.2022 18:45 Ответить
Хоча знаю, що багато хто це прийме дуже нервово, але немає в України іншого шляху майбутнього, як приймати приклад Ізраїлю.
Ще раз кажу, знаю заздалегідь, що при прочитанні слова Ізраїль автоматична реакція буде "Ні, тільки не це", але це єдиний спосіб існування поряд із ворогом, який відмовляє тобі в праві на існування і бажає тебе знищити.
Сильна армія, система дієвого резерву, розвинений ВПК (і взагалі промисловість), активні спецслужби, які працюють на попередження та безперервний політичний процес. Ось результат 70-річної історії ізраїльсько-арабського протистояння. Від сліпої ненависті і шаленого бажання знищити на початку до усвідомлення своєї нездатності зробити це через 40 років і через 70 років нарешті ухвалення неминучості - вони тут, вони існують і нікуди не дінуться і тому краще з ними дружити, ніж воювати.
Це той "велосипед" який вже винайшли та перевірили на практиці і тому винаходити іншого сенсу якось немає
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08.07.2022 18:47 Ответить
Украина выиграет войну и всё. Никаких Израилей-Палестин нам не надо.
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08.07.2022 18:51 Ответить
Именно то, что я написал в самом начале - "хоча знаю, що багато хто це прийме дуже нервово"...
Первый нервный уже отозвался.
Ну, во-первых, войну еще надо выиграть(языком оно как-то легче получается, чем на фронте).
Во-вторых, пример Палестины я вам не предлагал. Украина развивалась по палестинскому пути 30 лет, результат на лицо. Теперь попробуйте другой путь.
В третьих, я написал о послевоенном периоде и то, на полвека самое малое.
Если у кого-то получилось, может получиться и у Украины.
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08.07.2022 19:00 Ответить
Мы не знаем что будет дальше. Войну надо выигрывать, вот и всё. Остальное фантазии.
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08.07.2022 19:03 Ответить
Выиграть войну и не знать, что делать дальше...
То зачем тогда все эти жертвы?
Если вы войну выиграете и опять скатитесь в то болото, из-за которого она и началась, то эти жертвы вам, выжившим, в лицо плюнут
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08.07.2022 19:10 Ответить
Объясняю в чем суть.
Для Израиля война с арабами это способ сохранить статус-кво.
Для Украины война с Россией это статус-кво изменить. Это Россия хочет сохранить статус-кво, мы нет. Так что победа в войне изменит статус-кво. Сохранение статуса-кво нам не нужно.
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08.07.2022 19:15 Ответить
Нихрена не понял.
Слишком много статус ква, аж целых пять на три предложения.
Попробуйте изложить свою мысль попроще, без иностранных выражений, смысл которых вы слабо понимаете.
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08.07.2022 19:22 Ответить
Вот это меня и интересует.
У подавляющего числа юзеров этого сайта такая яростная анти-Зе позиция, что возникает предположение, что 73% голосов во втором туре за Зеленского дали марсиане
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08.07.2022 21:11 Ответить
Ну как тебе объяснить. Зеленский обещал совсем не то, что делает. Так что когда голосуешь за лозунги, а ничего не получаешь, то это заставляет ситуацию переосмыслить.
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09.07.2022 06:45 Ответить
Понимаю, конечно, что 3 года назад народ Украины допустил роковую ошибку и теперь за эту ошибку расплачивается
Но, ... Как сказала милая девушка Ниночка из "Кавказской пленницы":
- "Ошибки не искупают. Их смывают. Кровью!"(с)
Что мы и видим здесь и сейчас.
Правда, то была комедия, а это трагедия. Но смысл в общем то тот же.
Понятно, что Зе - это явное не то.
Неплохой актер в роли президента, но плохой президент в роли актера
А до него Порох был не то.
А до него Януковощ, ну, это совсем не то.
А до него Ющ, вроде бы неплохой, но тоже не то.
А до него Кучма, хоть и "красный директор", но классическое не то.
А до него Кравчук, мало того, что не то, так еще и коммунист.
Все не то. ВСЕ!!!
Может слыхали старый, классический анекдот:
- Если и третий муж тоже бьет морду, то скорее всего дело не в мужьях. а в морде.
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09.07.2022 07:21 Ответить
Если знаешь украинский вспомним классику.
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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09.07.2022 06:47 Ответить
"Нова концепція" ZE-слуг це безперервно товкти воду в ступі, поки само не відвалиться... Що можуть сформулювати та втілити в життя люди, котрі нічого не вміють та ні за що не відповідають? ZEлене кодло це шобла пустопорожніх балаболів, котрі максимум що можуть - поставити на потоки державного бабла своїх "квартальних" шльондр та вивести з дердави мільярди в офшори. Ото і вся "концепція" тих ницих потвор. Ані Держава, ані безпека Держави цю шоблу ніколи не цікавили й зараз не цікавлять. А всі ті "патріотичні" відосики па-тєлєку з неголеною грусною пикою, це щоб піпл і далі "хавал", поки "слуги" крадуть на тлі війни та людського горя. Тож все "впорядковано" та розподілено - ОПа з єрмаками-подоляками-арахаміями краде та працює на москалів, а всі "квартальні" друзі Боневтіка просто крадуть, поки є можливість. Це в них такий "канєц епохі бєднасті", якщо хтось досі не вкурив...
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08.07.2022 18:52 Ответить
Резніков, як там ударні угрупування ординців? Вже сформовані?
Отака в тебе буде і "нова концепція"
А чому Резніков ще на посту міністра після всіх про**бів, чому не під арештом і трибунал не виніс вирок за злочинну бездіяльність?
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08.07.2022 18:55 Ответить
Сьогодні на манєжє Рєзніков....Три статті...Я глянув: хто ж це такий? *****....міністр оборони!
Тепер я знаю,кому кланятись ,що моє місто не окуповане як Хєрсон та маріуполь.А кому дякувати мешканцям окупованих міст? А.ну їм мабуть хоч сьогодні полегше: стільки балачок про перемогу і ро те що після неї!!Ура!
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08.07.2022 20:30 Ответить
Виконуйте те, що написано в Конституції, суки. Все інше від лукавого. Тільки НАТО!
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08.07.2022 20:44 Ответить
Резніков, для кого ці наперстки? У вас же ніхто не просить вигадувати велосипед, така концепція вже існує - це НАТО. Потрібно просто приєднатися і ВСЕ! Тим більше народ України дав мандат на таке приєднання, а народні парламентарі закріпили це волевиявлення у конституції.
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08.07.2022 21:28 Ответить
 
 