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Новости Газовая война Война
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Если бы Россия не хотела ослабить Европу, она не била бы по кошелькам ее жителей. РФ готовит и другой удар – миграцией, - Зеленский

зеленський

Мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского Союза.

Об этом, выступая перед парламентом Словении, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Чуть более двух недель назад Европейский Совет поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. И это один из тех сильных политических шагов на основе нашего нового единства, который усиливает всех нас на континенте. Я очень благодарю вас, Словению,  что вы поддержали нас, поддержали наше кандидатство… Никто сейчас не скажет, сколько времени продлится наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского Союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом.

Именно поэтому Россия начала широкомасштабное наступление на Европу из Украины, потому что в Москве полностью осознают значение Украины для европейского проекта. И именно поэтому Россия неизбежно проигрывает, потому что Европу не расколоть, не разделить на частицы, как это было раньше. Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже скоро – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки "Территория Европейского Союза".

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В Москве говорят, что они якобы не враги Европе. Российское руководство использует разные пропагандистские тезисы для своего оправдания. Но посмотрим на их действия. По ком они бьют?

Россия ударила именно по европейцам газовым кризисом – и второй год специально старается, чтобы европейские газовые хранилища остались перед зимой незаполненными. Россия довела газовые цены в Европе до исторического максимума, сознательно ограничивая поставки вопреки рыночным правилам. К чему это привело? Катастрофическая инфляция. Если бы не было таких цен на энергоресурсы, не было бы и таких болезненных последствий для большинства людей в Европе.

Россия готовит и другой удар – миграцией. Когда российский флот заблокировал наши порты, это было сознательным решением не просто против Украины, а против всех в мире, кто зависит от импорта продовольствия. И вы видите последствия. Но это только начало, потому что без нашей пищи не удастся стабилизировать мировой рынок, спасти страны Африки и Азии от голода. Если там будет голод, значит вы увидите на территории ЕС новых мигрантов. Миллионы новых мигрантов.

Я привел лишь некоторые примеры из большой палитры антиевропейских действий России. Если бы российское руководство действительно стремилось ослабить кого-то другого, а не Европу, как они утверждают, Москва не била бы по кошелькам жителей даже тех стран Европы, которые до последнего пытались быть дружественными к России, и не пыталась бы сломать внутреннюю социальную стабильность европейских государств.

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Но благодаря сотрудничеству с Украиной Европейский Союз может защититься, в том числе от таких вызовов", - заявил Зеленский.

Автор: 

Газ (10223) Зеленский Владимир (20234) мигранты (980) россия (95372) Словения (151) Евросоюз (17063)


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Топ комментарии
+16
Пророк *** ти б так сатарався перед нападом на Україну !!!!!
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08.07.2022 18:24
+14
Знов пустопорожні балачки, а конкретного винуватця назвати так і не наважився. Зелений балабол.
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08.07.2022 18:27
+14
Рашка і раніше цього хотіла, готувалась, навіть оголошувала.
Але ж комусь треба було серіальчики там продавати, спільний мовний простір з кацапами мати.
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08.07.2022 18:31
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08.07.2022 18:23 Ответить
Сидить далеко бо це двійник. Щоб не розпізнали.
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08.07.2022 18:29 Ответить
Пророк *** ти б так сатарався перед нападом на Україну !!!!!
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08.07.2022 18:24 Ответить
Знов пустопорожні балачки, а конкретного винуватця назвати так і не наважився. Зелений балабол.
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08.07.2022 18:27 Ответить
da i neset vsjaku purgu k tomu zhe - esli bit chestnim.
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08.07.2022 18:33 Ответить
Плебсу,зебілоїдам,потрібен хліб,локшина на вуха та видовища,казки діда Поноса на ніч !!!)))
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08.07.2022 18:40 Ответить
Генітальніший геополітик ********** всього Світу та Всесвіту !!)))
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08.07.2022 18:37 Ответить
ну то значить досить шмарклі жувати да віслюками себе мілосердними показувати. Вже і так понабрали хто зна кого. А здебільшого бойовиків, або просто маргиналів якім не вчитися ні працювати а тільки грабувати та горлянки різати. Ситуація кардинально змінилася і вже не можна собі позволити експерементувати з утопіями типу мультікульті, в якій навіть сам творець цієї ідеї не був впевнений і решта дурні, яка з реальністю немає нічого спільного, але на яку витрачається до фіга грошей, і яка тільки розколює суспільство.
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08.07.2022 18:28 Ответить
Рашка і раніше цього хотіла, готувалась, навіть оголошувала.
Але ж комусь треба було серіальчики там продавати, спільний мовний простір з кацапами мати.
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08.07.2022 18:31 Ответить
если избавится от дерьмака и остального, такого же его братского дерьма, путь в ес может ускориться.
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08.07.2022 18:32 Ответить
Якесь недолуге звернення. Пора нових спічрайтерів винаймати.
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08.07.2022 18:48 Ответить
...плюс калбаса і водка. Тоді Порох точно став би Президентом.
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08.07.2022 19:14 Ответить
Ze случайный пассажир в политике...просит понять и простить его за несусветную Дурь...
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08.07.2022 19:29 Ответить
Що воно нюхає чи чим ширяється, бо співати казочки про вселенське значення України для ЄС це може зайти хіба зебілам. Чивокуня не підписав євроасоціацію і ЄС залишився стабільним. Зелені 3 роки говорили, що нас там не чекають і теж нічого не сталося. Більше того навіть війна не змінила життя громадянам ЄС, а от санкції пррти рашки викликали певні зміни, бо ціни піднялися і бізнес терпить збитки.
Україні потрібно в першу, другу і третю чергу в НАТО, а вже на десерт в ЄС. Бо зараз нас рятують країни НАТО озброєнням, а ЄС само по собі гарантом безпеки не є.
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08.07.2022 19:30 Ответить
А він падло ніби не при ділах до цієї міграції. Так само як і німці з французами.
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08.07.2022 23:32 Ответить
Капитан Очевидность
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09.07.2022 03:54 Ответить
 
 