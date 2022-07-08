Если бы Россия не хотела ослабить Европу, она не била бы по кошелькам ее жителей. РФ готовит и другой удар – миграцией, - Зеленский

Мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского Союза.

Об этом, выступая перед парламентом Словении, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Чуть более двух недель назад Европейский Совет поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. И это один из тех сильных политических шагов на основе нашего нового единства, который усиливает всех нас на континенте. Я очень благодарю вас, Словению, что вы поддержали нас, поддержали наше кандидатство… Никто сейчас не скажет, сколько времени продлится наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского Союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом.

Именно поэтому Россия начала широкомасштабное наступление на Европу из Украины, потому что в Москве полностью осознают значение Украины для европейского проекта. И именно поэтому Россия неизбежно проигрывает, потому что Европу не расколоть, не разделить на частицы, как это было раньше. Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже скоро – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки "Территория Европейского Союза".

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В Москве говорят, что они якобы не враги Европе. Российское руководство использует разные пропагандистские тезисы для своего оправдания. Но посмотрим на их действия. По ком они бьют?

Россия ударила именно по европейцам газовым кризисом – и второй год специально старается, чтобы европейские газовые хранилища остались перед зимой незаполненными. Россия довела газовые цены в Европе до исторического максимума, сознательно ограничивая поставки вопреки рыночным правилам. К чему это привело? Катастрофическая инфляция. Если бы не было таких цен на энергоресурсы, не было бы и таких болезненных последствий для большинства людей в Европе.

Россия готовит и другой удар – миграцией. Когда российский флот заблокировал наши порты, это было сознательным решением не просто против Украины, а против всех в мире, кто зависит от импорта продовольствия. И вы видите последствия. Но это только начало, потому что без нашей пищи не удастся стабилизировать мировой рынок, спасти страны Африки и Азии от голода. Если там будет голод, значит вы увидите на территории ЕС новых мигрантов. Миллионы новых мигрантов.

Я привел лишь некоторые примеры из большой палитры антиевропейских действий России. Если бы российское руководство действительно стремилось ослабить кого-то другого, а не Европу, как они утверждают, Москва не била бы по кошелькам жителей даже тех стран Европы, которые до последнего пытались быть дружественными к России, и не пыталась бы сломать внутреннюю социальную стабильность европейских государств.

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Но благодаря сотрудничеству с Украиной Европейский Союз может защититься, в том числе от таких вызовов", - заявил Зеленский.