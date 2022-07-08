Оккупанты безуспешно пытались вести наступление в направлении Спорного и Ивано-Дарьевки на Бахмутском направлении, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на 18:0 8 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба, размещенной в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто тридцать пятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БПЛА. На территории этой страны закрыто воздушное пространство над южной частью страны до 7 октября текущего года. Запрет на полеты воздушных судов действует с 24 февраля текущего года.

На Северском направлении ситуация без особых изменений.

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На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяже, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Победа, Верхний Салтов, Новое и Байрак. Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, отбиты. Оккупанты с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.

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Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.

Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.

На Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей, продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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